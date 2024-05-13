Topfenknödel (ostfylld knödel) med äppelmos
- Sött
- Vegetariskt
- Dessert & sötsaker
Det finns många sätt att tillaga österrikiska topfenknödel, knödel fyllda med färskost eller kvarg. Här är ett snabbt och enkelt recept med dinkelmjöl.
Tillagning
- Tillagningstid: 70 Min.
- 12 Knödel
Blanda snabbt ihop alla ingredienser till knödeln och låt smeten vila i kylskåpet i minst 30 minuter.
Skala äpplena, skär dem i små bitar och lägg dem i en liten kastrull. Häll i vatten, tillsätt citronsaft och kanel och låt sjuda på låg värme tills äpplena faller sönder. Alternativt kan de mjuka äpplena också finfördelas med en stavmixer.
Koka upp en kastrull med vatten. Ta ut degen ur kylskåpet och forma dumplings med våta händer eller en glassskopa.
Lägg knödlarna i kokande vatten och koka i ca 10-12 minuter - koka inte. Beroende på storleken kan tillagningstiden vara något kortare eller längre.
Smält under tiden smöret och rosta ströbrödet gyllenbrunt.
Ta upp knödlarna ur vattnet, vänd i brödsmulorna och servera med äppelmos.