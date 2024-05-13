Three apple dumplings with breadcrumbs and icing sugar on grey plate, halved apples and sugar sifter beside.
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Topfenknödel (ostfylld knödel) med äppelmos

  • Sött
  • Vegetariskt
  • Dessert & sötsaker

Det finns många sätt att tillaga österrikiska topfenknödel, knödel fyllda med färskost eller kvarg. Här är ett snabbt och enkelt recept med dinkelmjöl.

Tillagning

  • Tillagningstid: 70 Min.
  • 12 Knödel
Steg 1

Blanda snabbt ihop alla ingredienser till knödeln och låt smeten vila i kylskåpet i minst 30 minuter.

Steg 2

Skala äpplena, skär dem i små bitar och lägg dem i en liten kastrull. Häll i vatten, tillsätt citronsaft och kanel och låt sjuda på låg värme tills äpplena faller sönder. Alternativt kan de mjuka äpplena också finfördelas med en stavmixer.

Steg 3

Koka upp en kastrull med vatten. Ta ut degen ur kylskåpet och forma dumplings med våta händer eller en glassskopa.

Steg 4

Lägg knödlarna i kokande vatten och koka i ca 10-12 minuter - koka inte. Beroende på storleken kan tillagningstiden vara något kortare eller längre.

Steg 5

Smält under tiden smöret och rosta ströbrödet gyllenbrunt.

Steg 6

Ta upp knödlarna ur vattnet, vänd i brödsmulorna och servera med äppelmos.

Ingredienser

Till knödlarna:
Till ströbrödet:
Till äppelmoset:

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