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Päron-och saffranskompott

  • Vegetariskt
Recept från: Richard Rauch och Katharina Seiser

Upplev en elegant kombination i ett glas där saftiga päron möter kryddigheten från saffran. Varje tugga fångar en smakrik och elegant upplevelse.

Tillagning

  • Tillagningstid: 90 Min.
  • 3 Gläser à ca. 1 l
Steg 1

Koka upp 500 ml vatten, vitt vin, strösocker, citronsaft, saffran, utskrapade vaniljstänger och dess frö samt kryddnejlika i en kastrull. Koka upp och låt sjuda i 5 minuter.

Steg 2

Skala päronen, halvera dem och gröp ut kärnhuset. Skär dem i 3 cm tjocka bitar, lägg dem sedan i kallt vatten så de inte blir bruna.

Steg 3

Ta ut päronen ur vattnet och lägg dem i glasburkar. Fördela vaniljstängerna och kryddnejlikorna i burkarna och häll den varma lagen över dem. Försegla burkarna.

Steg 4

Sätt glasburkarna på en plåt med bakplåtspapper. Häll en fingerbredd kokhett vatten på plåten och koka kompotten i 130 °C över-/undervärme i 1 timme. Alternativt koka i en ångkokare i 95 °C i 45 minuter. Ta ut och låt svalna.

Tips: Håller i minst 6 månader och passar utmärkt till hjortstek eller vallmofröpasta.

Ingredienser

Till päron- och saffrankompotten

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