Päron-och saffranskompott
- Vegetariskt
Upplev en elegant kombination i ett glas där saftiga päron möter kryddigheten från saffran. Varje tugga fångar en smakrik och elegant upplevelse.
Tillagning
- Tillagningstid: 90 Min.
- 3 Gläser à ca. 1 l
Koka upp 500 ml vatten, vitt vin, strösocker, citronsaft, saffran, utskrapade vaniljstänger och dess frö samt kryddnejlika i en kastrull. Koka upp och låt sjuda i 5 minuter.
Skala päronen, halvera dem och gröp ut kärnhuset. Skär dem i 3 cm tjocka bitar, lägg dem sedan i kallt vatten så de inte blir bruna.
Ta ut päronen ur vattnet och lägg dem i glasburkar. Fördela vaniljstängerna och kryddnejlikorna i burkarna och häll den varma lagen över dem. Försegla burkarna.
Sätt glasburkarna på en plåt med bakplåtspapper. Häll en fingerbredd kokhett vatten på plåten och koka kompotten i 130 °C över-/undervärme i 1 timme. Alternativt koka i en ångkokare i 95 °C i 45 minuter. Ta ut och låt svalna.
Tips: Håller i minst 6 månader och passar utmärkt till hjortstek eller vallmofröpasta.