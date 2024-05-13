Steg 4

Sätt glasburkarna på en plåt med bakplåtspapper. Häll en fingerbredd kokhett vatten på plåten och koka kompotten i 130 °C över-/undervärme i 1 timme. Alternativt koka i en ångkokare i 95 °C i 45 minuter. Ta ut och låt svalna.