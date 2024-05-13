Pannonische Fischsuppe
- Fisk
- soup
Med det här receptet smakar den pannoniska fisksoppan som originalet från Neusiedlersjön i Burgenland.
Tillagning
- Tillagningstid: 30 Min.
- 6 Portioner
Ta först försiktigt bort benen från fiskfiléerna med en kökspincett och skär dem i bitar. Ta bort kärnorna från paprikorna och - för en kryddigare fisksoppa - chilipepparn och skär i strimlor. Finhacka löken och skär baconet i små tärningar.
Hetta upp smöret eller oljan i en soppkastrull och fräs lök och bacon kort. Tillsätt paprikastrimlorna och pepperoni, pressa över vitlöken och låt allt sjuda på låg värme i cirka 15-20 minuter. Rör om regelbundet och tillsätt 1-2 matskedar fiskbuljong eller grönsakssoppa åt gången.
Tips: Den pannoniska fisksoppan får en helt annan smak om du byter ut paprikan mot tunt strimlade rotfrukter. Blötlagd saffran från Burgenland är en utmärkt extra smaksättare.
Strö nu över paprikapulvret, rör ner tomatpurén och lägg i fiskbitarna. Blanda försiktigt ihop allt. Häll i resten av den varma fiskbuljongen och koka fiskbitarna i bara några minuter tills de är strax under kokpunkten.
Ta upp fiskbitarna och placera dem i varma tallrikar eller skålar. Justera smaken på fisksoppan med salt och peppar. Eventuellt kan du röra ner en skvätt karpmjölk och låta den dra en kort stund för extra krämighet. Smaka av igen och häll sedan den färdiga soppan över fiskbitarna. Avsluta med att garnera varje portion med en liten klick gräddfil eller vispad grädde innan servering. Servera genast.