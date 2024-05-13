Steg 4

Ta upp fiskbitarna och placera dem i varma tallrikar eller skålar. Justera smaken på fisksoppan med salt och peppar. Eventuellt kan du röra ner en skvätt karpmjölk och låta den dra en kort stund för extra krämighet. Smaka av igen och häll sedan den färdiga soppan över fiskbitarna. Avsluta med att garnera varje portion med en liten klick gräddfil eller vispad grädde innan servering. Servera genast.