Persika- och timjanspritz
- Dryck
- Vegetariskt
Sommaren bjuder på kulinarisk lyx med örter och färsk frukt. Börja middagen med en uppfriskande persika- och timjan-spritz som aperitif.
Tillagning
- Tillagningstid: 5 Min.
- 2 Gläser
Till persika- och timjansaften
Tvätta persikorna, dela på mitten, ta bort kärnorna och skär dem i fina kuber.
Halvera och pressa citronen. Tvätta timjankvisten.
Lägg alla ingredienser i en kastrull, rör om väl och låt koka upp. Låt sjuda i 15 minuter under konstant omrörning. Mixa sedan purén med en stavmixer.
Häll upp saften i en ren flaska och låt svalna. Förvara förseglad i kylen.
Till persika- och timjanspritz
Tvätta persikan och skär den i tunna skivor. Tvätta timjankvistarna.
Lägg isbitarna, persikoskivorna och timjankvistarna i glasen. Tillsätt sirapen och toppa med Prosecco (eller äppeljuice blandad med kolsyrat vatten).