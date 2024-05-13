Hands placing herb branch in glass with peach pieces, small herb bottles beside on tray.
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  2. Persika- och timjanspritz

Persika- och timjanspritz

  • Dryck
  • Vegetariskt

Sommaren bjuder på kulinarisk lyx med örter och färsk frukt. Börja middagen med en uppfriskande persika- och timjan-spritz som aperitif.

Tillagning

  • Tillagningstid: 5 Min.
  • 2 Gläser
Steg 1

Till persika- och timjansaften

Tvätta persikorna, dela på mitten, ta bort kärnorna och skär dem i fina kuber.

Steg 2

Halvera och pressa citronen. Tvätta timjankvisten.

Steg 3

Lägg alla ingredienser i en kastrull, rör om väl och låt koka upp. Låt sjuda i 15 minuter under konstant omrörning. Mixa sedan purén med en stavmixer.

Steg 4

Häll upp saften i en ren flaska och låt svalna. Förvara förseglad i kylen.

Steg 5

Till persika- och timjanspritz

Tvätta persikan och skär den i tunna skivor. Tvätta timjankvistarna.

Steg 6

Lägg isbitarna, persikoskivorna och timjankvistarna i glasen. Tillsätt sirapen och toppa med Prosecco (eller äppeljuice blandad med kolsyrat vatten).

Ingredienser

Till persika- och timjansaften:
Till persika- och timjanspritz:

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