Steg 6 Det finns två metoder för smulorna:

Sänk ugnen till 160 °C varmluft. Baka plommonkakan i 35 minuter. Efter 15 minuter, strö ut smulblandningen på en andra plåt med bakplåtspapper och grädda de sista 20 minuterna tills smulorna är gyllenbruna.

Koka upp gelén eller sylten, pensla över den varma kakan med en mjuk pensel (silikon) och strö över de bakade smulorna.