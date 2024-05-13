Plommonkaka med smultäcke
- Sött
- Vegetariskt
- dessert
En snabb och lätt kaka att göra så fort plommonsäsongen börjar.
Tillagning
- Tillagningstid: 100 Min.
- 1 Blech
Ta ut alla ingredienser ur kylskåpet 1 timme innan degen ska beredas. Värm mjölken till ca 30 °C. Smält smöret. Blanda ägg, äggula, salt, strösocker, citronskal, smulad jäst och ljummen mjölk och vispa ner i det smälta smöret. Knåda till en smidig deg med mjölet tills degen släpper från sidorna (använd gärna en matberedare/knådkrok).
Täck över med en kökshandduk och låt jäsa i rumstemperatur i 1 timme till ungefär dubbel volym. Vispa en gång och låt jäsa i ytterligare 10 minuter.
Kärna ur plommonen, skär halvorna på längden och blanda med kanel.
För att göra smultäcket, knåda malda nötter eller mandlar, mjöl, socker och salt med smör till en smuldeg.
Förvärm ugnen till 200 °C varmluft. Klä en bakplåt med bakplåtspapper. Kavla ut degen till en tjocklek av 0,5 cm på en lätt mjölad arbetsyta, lyft över den på bakplåtspappret och täck tätt med plommonen på kanten.
Det finns två metoder för smulorna:
Sänk ugnen till 160 °C varmluft. Baka plommonkakan i 35 minuter. Efter 15 minuter, strö ut smulblandningen på en andra plåt med bakplåtspapper och grädda de sista 20 minuterna tills smulorna är gyllenbruna.
Koka upp gelén eller sylten, pensla över den varma kakan med en mjuk pensel (silikon) och strö över de bakade smulorna.
Tips: Njut av en melange eller plommonnektar till detta.