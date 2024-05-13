Steg 5 Till glasyren

Blanda socker och vatten och låt koka upp på hög värme i cirka 5 minuter. Låt sedan blandningen svalna till cirka 40 °C. Bryt chokladen i stora bitar och smält den långsamt i ett vattenbad. Rör försiktigt ner det ljumma sockerlagret i chokladen och blanda tills du får en jämn smet. Pensla ringkakan med den färdiga chokladglasyren.