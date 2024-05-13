Sachergugelhupf
- Klassisker
- Sött
- Vegetariskt
- dessert
Sachergugelhupf är en klassisk österrikisk kaka med rik chokladsmak och saftig konsistens. Följ detta recept för en smakupplevelse som påminner om Wiens kaféer.
Tillagning
- Tillagningstid: 55 Min.
- 10 Portioner
Smörj sockerkaksformen med smält smör och pudra den sedan lätt med mjöl. Förvärm ugnen till cirka 170 °C med varmluft.
Bryt chokladen i bitar, lägg den i en skål och smält den långsamt i ett varmt vattenbad på låg värme. Vispa smöret med florsocker och vaniljsocker tills det är ljust och fluffigt. Rör sakta ner äggulorna en efter en och vänd ner den smälta chokladen.
Vispa äggvitorna med en nypa salt och strösocker tills de är styva. Rör ner i blandningen och blanda i mjölet.
Häll smeten i formen och grädda i 50-55 minuter. Låt kakan svalna en kort stund innan du stjälper upp den. Pensla den ljumma kakan med lätt uppvärmd sylt och låt den svalna helt. Täck sedan kakan med den förberedda glasyren.
Till glasyren
Blanda socker och vatten och låt koka upp på hög värme i cirka 5 minuter. Låt sedan blandningen svalna till cirka 40 °C. Bryt chokladen i stora bitar och smält den långsamt i ett vattenbad. Rör försiktigt ner det ljumma sockerlagret i chokladen och blanda tills du får en jämn smet. Pensla ringkakan med den färdiga chokladglasyren.
Ingredienser
Visste du att...?
" Sacher", det imponerande hotellet, är lika mycket en del av Wien som slottet Schönbrunn eller Stefansdomen. Hotellets berömmelse kommer inte bara från dess lyxiga boende utan främst från den berömda Sacher-kakan, gjord av saftig chokladsmet. Denna ikoniska kaka ligger till grund för det här läckra Gugelhupf-receptet.