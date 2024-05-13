Sachertårta
- Klassisker
- Sött
- Vegetariskt
- dessert
Med det här receptet får du en Sachertorte precis som originalet från Wien. Hemligheten är att hälla glasyren över kakan i ett svep.
Tillagning
- Tillagningstid: 60 Min.
- 12 Stück
Smält chokladen långsamt (helst i ett vattenbad).
Vispa under tiden smöret med florsocker och vaniljsocker. Rör gradvis ner äggulorna. Förvärm ugnen till 180 °C. Smörj en kakform med smör och strö över ströbröd eller mjöl. Vispa äggvitorna med en nypa salt, tillsätt strösockret och vispa tills det bildas styva toppar. Rör ner den smälta chokladen i ägguleblandningen och vänd ner äggvitorna omväxlande med mjölet. Häll smeten i formen och grädda i ca 1 timme.
Lyft försiktigt ut kakan från ugnen och låt den svalna på ett galler. För att uppnå en jämn yta, vänd ut kakan på en arbetsyta omedelbart efter gräddning och vänd sedan tillbaka den efter cirka 25 minuter.
Om aprikosmarmeladen är för fast, värm den kort och rör om tills den är slät, smaka av med en skvätt rom. Skär kakan i halvor tvärs över. Bred sylt på tårtbottnen, lägg på den andra halvan och bred aprikosmarmelad på toppen och runt om.
För glasyren, bryt eller dela chokladen i små bitar. Låt vatten och socker sjuda på hög värme i några minuter. Ta av från värmen, häll upp i en skål och låt svalna till exakt läppvarmt. (För varm glasyr blir matt, för kall glasyr blir för tjock.) Tillsätt chokladen och lös upp den i sockerlösningen. Häll glasyren snabbt, dvs. på en gång, över tårtan och bred genast ut den över hela tårtan med en palettkniv eller en mycket bred kniv och släta till. Låt kakan torka i rumstemperatur.
Tips: Om möjligt, förvara inte Sachertorte i kylen, annars kommer den att ”svettas”.
Ingredienser
Visste du att..?
Det var faktiskt inte Wienarna som uppfann chokladkakan. Det är tack vare Eduard Sacher som Sachertorten har nått en sådan enorm kändisstatus. Som kock vid huset Metternich visade han sig vara en mästare på PR och lyckades göra denna relativt enkla chokladkaka till en av de mest hyllade bakverken Österrike.