Steg 5

För glasyren, bryt eller dela chokladen i små bitar. Låt vatten och socker sjuda på hög värme i några minuter. Ta av från värmen, häll upp i en skål och låt svalna till exakt läppvarmt. (För varm glasyr blir matt, för kall glasyr blir för tjock.) Tillsätt chokladen och lös upp den i sockerlösningen. Häll glasyren snabbt, dvs. på en gång, över tårtan och bred genast ut den över hela tårtan med en palettkniv eller en mycket bred kniv och släta till. Låt kakan torka i rumstemperatur.