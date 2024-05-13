Visste du att?

Matens historia sträcker sig ofta bortom politiska gränser, och ursprunget till den tyrolska knödeln är ett utmärkt exempel på detta. Trots att det första nedtecknade receptet finns i en tyrolsk kokbok från 1500-talet, går dess historia ännu längre tillbaka. Redan 400 år tidigare var dessa läckra knödlar populära i det som nu är Italien. Detta bekräftas av konstverket "Fresk med knödlar" i slottskapellet i Hocheppan. Slottet Hocheppan ligger i Sydtyrolen, en region i norra Italien som tidigare var en del av det historiska Tyrolen.