Knödel på tyrolskt vis
- Kött
- Klassisker
- main-course
- soup
Detta recept garanterar att knödlarna får samma autentiska smak som originalet från Tyrolen. De passar i soppa och som huvudrätt tillsammans med varm surkål eller sallad.
Tillagning
- Tillagningstid: 60 Min.
- 10 Knödel
Finhacka salladslöken och tärna det rökta köttet eller korven fint. Hetta upp lite smör eller ister i en stekpanna och fräs lökarna tills de är lätt brynta. Tillsätt det rökta köttet och persiljan och stek allt kort. Ta sedan pannan av från värmen när ingredienserna är genomstekta.
Lägg knödelbrödet i en skål. Vispa mjölken med äggen och smaka av med salt, peppar och muskotnöt. Häll över knödelbrödet. Rör i korv- och lökblandningen och blanda i mjölet. Blanda till en relativt fast massa (tillsätt eventuellt brödbitar eller mjöl) och krydda igen, släta ut och låt stå i ca 30 minuter.
Koka upp rikligt med saltat vatten i en stor kastrull. Forma blandningen till små knödlar (till soppa) eller lite större beroende på hur du vill använda dem. Fukta händerna upprepade gånger med kallt vatten så att knödlarna blir fina och släta.
Lägg i kokande vatten, koka upp och låt sedan sjuda på reducerad värme i 8 - 20 minuter, beroende på storlek.
Lyft ut, låt rinna av väl och servera. Häll över skummat smör och hackad persilja.
Tips: Små knödlar passar utmärkt i en het, kraftig nötköttssoppa, medan de större varianterna smakar utmärkt till surkål eller en fräsch sallad.
Ingredienser
Visste du att?
Matens historia sträcker sig ofta bortom politiska gränser, och ursprunget till den tyrolska knödeln är ett utmärkt exempel på detta. Trots att det första nedtecknade receptet finns i en tyrolsk kokbok från 1500-talet, går dess historia ännu längre tillbaka. Redan 400 år tidigare var dessa läckra knödlar populära i det som nu är Italien. Detta bekräftas av konstverket "Fresk med knödlar" i slottskapellet i Hocheppan. Slottet Hocheppan ligger i Sydtyrolen, en region i norra Italien som tidigare var en del av det historiska Tyrolen.