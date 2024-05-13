Ugnsbakade päron med marsipan-och tranbärsfyllning
- Sött
- Vegetariskt
- dessert
En enkel och snabblagad dessert för kyliga dagar.
Tillagning
- Tillagningstid: 30 Min.
- 4 Portioner
Till karamellsåsen
Smält sockret och låt det karamellisera på låg värme i en kastrull, rör ej om under karamelliseringen.
Tillsätt smör och vispgrädde i kastrullen, rör om tills det bildas en slät sås. Smaka av med salt och låt sjuda i några minuter.
Till päronen
Skär av toppen på päronen och gröp ur fruktköttet. Behåll både toppen och fruktköttet från päronen.
Skär marsipanen, hacka tranbären och mandlarna och blanda i en skål med 2 msk päronkött till en massa. Fyll de urgröpta päronen med massan.
Lägg en bit smör på varje päron och sätt in ugnen på 180 °C över-undervärme i 20 minuter.