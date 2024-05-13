Two poached pears with icing sugar, cranberries and sauce on white plates, almonds and rosemary sprigs beside.
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  2. Ugnsbakade päron med marsipan-och tranbärsfyllning

Ugnsbakade päron med marsipan-och tranbärsfyllning

  • Sött
  • Vegetariskt
  • dessert

En enkel och snabblagad dessert för kyliga dagar.

Tillagning

  • Tillagningstid: 30 Min.
  • 4 Portioner
Steg 1

Till karamellsåsen

Smält sockret och låt det karamellisera på låg värme i en kastrull, rör ej om under karamelliseringen.

Steg 2

Tillsätt smör och vispgrädde i kastrullen, rör om tills det bildas en slät sås. Smaka av med salt och låt sjuda i några minuter.

Steg 3

Till päronen

Skär av toppen på päronen och gröp ur fruktköttet. Behåll både toppen och fruktköttet från päronen.

Steg 4

Skär marsipanen, hacka tranbären och mandlarna och blanda i en skål med 2 msk päronkött till en massa. Fyll de urgröpta päronen med massan.

Steg 5

Lägg en bit smör på varje päron och sätt in ugnen på 180 °C över-undervärme i 20 minuter.

Ingredienser

Till päronen:
Till karamellsåsen:

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