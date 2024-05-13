Ugnsrostade morötter med hasselnötsskum
- Vegetariskt
- starter
Ugnsrostade färgglada morötter, perfekt bräserade tills de är mjuka och doftande, blir ännu mer oemotståndliga med ett sofistikerat hasselnötsskum som pricken över i:et.
Tillagning
- Tillagningstid: 60 Min.
- 4 Portioner
Tvätta och skala morötterna, halvera eller kvarta dem på längden beroende på storlek/tjocklek. Lägg dem på en plåt med bakplåtspapper. Dra breda skal av citronen med en skalare och pressa ut saften. Krydda morötterna med salt, citronsaft, citronskal, smörbitar och timjankvistar, linda in i bakplåtspapperet och förslut alla ändar med snöre eller häftapparat.
Variation: Använd salsifia i stället för morötter. Blötlägg de skalade svartrötterna i kallt vatten med saften från 1 citron. När alla salsiffor har skalats, ta upp dem ur vattnet, låt dem rinna av och fortsätt som med morötterna. Tillagningstiden är ca 25 - 30 minuter.
Tillaga i en förvärmd ugn på 150 °C varmluft i ca 40 minuter. Morötterna ska vara mjuka (kontrollera med en kniv).
För hasselnötsskummet, smält smöret i en liten kastrull. Rör buljongen och äggulorna i en gryta under ånga med en visp tills de är krämiga och skummiga. Vispa långsamt ner hasselnötsoljan och smöret i ägguleskummet. Rör ner hasselnötspastan/mushen. Rör i vinäger, smaka av med salt och smaka av.
Häll hasselnötsskummet i en sifonflaska och skruva på locket med tätningsringen ordentligt. Om flaskan rymmer 0,5 liter, sätt i två gaspatroner. Om den rymmer 1 liter, sätt i fyra gaspatroner. Placera sedan flaskan i ett vattenbad och håll den varm vid 50 °C.
Tips: Om du inte har en Isi-flaska kan du också servera det varma hasselnötsskummet med morötterna utan vispning. I det här fallet är tajmingen särskilt viktig: vispa upp (dvs. förbered) skummet precis innan morötterna kokas.
Skär försiktigt upp bakplåtspapperet och servera morötterna i bakplåtspapperet. Strö över hasselnötsflingor. Servera hasselnötsskummet separat i små skålar.
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