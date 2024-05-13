Steg 1

Tvätta och skala morötterna, halvera eller kvarta dem på längden beroende på storlek/tjocklek. Lägg dem på en plåt med bakplåtspapper. Dra breda skal av citronen med en skalare och pressa ut saften. Krydda morötterna med salt, citronsaft, citronskal, smörbitar och timjankvistar, linda in i bakplåtspapperet och förslut alla ändar med snöre eller häftapparat.