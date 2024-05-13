Vanillekipferl
- Klassisker
- Sött
- Vegetariskt
- dessert
Vaniljekipferl är en av Österrikes mest kända och traditionella julkakor. När du bakar dem skapas en mysig julstämning av den härliga vaniljdoften.
Tillagning
- Tillagningstid: 60 Min.
- 2 1 plåt
Knåda det siktade mjölet, florsockret och smöret till en smidig deg och arbeta snabbt in valnötterna , forma till en rulle och låt vila svalt i ca 30 minuter.
Forma degen till bollar, rulla dem till små rullar med avsmalnande ändar och forma dem till halvmånar.
Lägg på bakplåtspappret. Baka i en förvärmd ugn på medelvärme (ca 200 °C) i ca 10 minuter.
Ta bort kakorna från plåten medan de fortfarande är varma och rulla dem direkt i sockerblandningen.
Tips: Beredningen är också perfekt för barn. De älskar inte bara att äta vaniljekipferl, utan det är även en rolig bakupplevelse för dem att vara med och förbereda och baka dem.