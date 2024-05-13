Vanilla crescent biscuits with icing sugar on wooden board, jam jar with ribbon, candles and holly in background.
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Vanillekipferl

  • Klassisker
  • Sött
  • Vegetariskt
  • dessert

Vaniljekipferl är en av Österrikes mest kända och traditionella julkakor. När du bakar dem skapas en mysig julstämning av den härliga vaniljdoften.

Tillagning

  • Tillagningstid: 60 Min.
  • 2 1 plåt
Steg 1

Knåda det siktade mjölet, florsockret och smöret till en smidig deg och arbeta snabbt in valnötterna , forma till en rulle och låt vila svalt i ca 30 minuter.

Steg 2

Forma degen till bollar, rulla dem till små rullar med avsmalnande ändar och forma dem till halvmånar.

Steg 3

Lägg på bakplåtspappret. Baka i en förvärmd ugn på medelvärme (ca 200 °C) i ca 10 minuter.

Steg 4

Ta bort kakorna från plåten medan de fortfarande är varma och rulla dem direkt i sockerblandningen.

Tips: Beredningen är också perfekt för barn. De älskar inte bara att äta vaniljekipferl, utan det är även en rolig bakupplevelse för dem att vara med och förbereda och baka dem.

Ingredienser

Till kakorna:

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