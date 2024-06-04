Ostfondue från Vorarlberg
- Klassisker
- Vegetariskt
- main-course
Med delikat ost från Vorarlberg, utsökta tillbehör och en fräsch rödkålssallad blir denna ostfondue garanterat en succé på festen.
Tillagning
- Tillagningstid: 30 Min.
- 4 Portioner
Till fonduen
Skala vitlöken och gnid in den i fonduegrytan.
Avlägsna den hårda kanten från osten och riv grovt.
Häll i fonduegrytan tillsammans med det vita vinet och värm på låg värme under konstant omrörning.
Rör ner maizenan tillsammans med körsbärssnapsen.
Ställ fonduegrytan på värmen och håll den varm.
Till salladen
Avlägsna de yttre bladen från kålhuvudet, skär i fjärdedelar och ta bort stjälken. Finhacka sedan med en vass kniv eller skärmaskin.
Lägg den rivna kålen i en skål, krydda med salt och häll över mineralvattnet. Låt stå i en timme. Knåda sedan kålen väl. Pressa ut överflödigt saltvatten och låt rinna av.
Tvätta och kvarta äpplet, ta bort skalet och skär i tunna skivor. Ta försiktigt bort granatäppelkärnorna från granatäpplet. Tvätta och plocka rosmarin .
Blanda samman alla ingredienser till dressingen.
Lägg rödkål, äppelskivor, granatäppelkärnor, pumpakärnor och rosmarin i en skål och blanda samman. Ringla över dressingen och smaka av med lite salt om det behövs.
Tips: Servera med bröd, kronärtskockor (inlagda), ättiksgurkor, inlagda majskolvar och Medjool-dattlar.