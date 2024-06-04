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  2. Ostfondue från Vorarlberg

Ostfondue från Vorarlberg

  • Klassisker
  • Vegetariskt
  • main-course

Med delikat ost från Vorarlberg, utsökta tillbehör och en fräsch rödkålssallad blir denna ostfondue garanterat en succé på festen.

Tillagning

  • Tillagningstid: 30 Min.
  • 4 Portioner
Steg 1

Till fonduen

Skala vitlöken och gnid in den i fonduegrytan. 

Steg 2

Avlägsna den hårda kanten från osten och riv grovt. 

Steg 3

Häll i fonduegrytan tillsammans med det vita vinet och värm på låg värme under konstant omrörning. 

Steg 4

Rör ner maizenan tillsammans med körsbärssnapsen. 

Steg 5

Ställ fonduegrytan på värmen och håll den varm. 

Steg 6

Till salladen

Avlägsna de yttre bladen från kålhuvudet, skär i fjärdedelar och ta bort stjälken. Finhacka sedan med en vass kniv eller skärmaskin. 

Steg 7

Lägg den rivna kålen i en skål, krydda med salt och häll över mineralvattnet. Låt stå i en timme. Knåda sedan kålen väl. Pressa ut överflödigt saltvatten och låt rinna av. 

Steg 8

Tvätta och kvarta äpplet, ta bort skalet och skär i tunna skivor. Ta försiktigt bort granatäppelkärnorna från granatäpplet. Tvätta och plocka rosmarin .

Steg 9

Blanda samman alla ingredienser till dressingen.

Steg 10

Lägg rödkål, äppelskivor, granatäppelkärnor, pumpakärnor och rosmarin i en skål och blanda samman. Ringla över dressingen och smaka av med lite salt om det behövs. 

Tips: Servera med bröd, kronärtskockor (inlagda), ättiksgurkor, inlagda majskolvar och Medjool-dattlar.

Ingredienser

Till fonduen:
Till kålsalladen:
Till dressingen:

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