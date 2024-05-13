Visste du att?

Aprikosknödeln är själva sinnebilden för Wachau och ett härligt exempel på österrikarnas kärlek till olika kulturer. Denna delikatess blandar en kinesisk frukt (aprikos) med en polynesisk växt (socker) och en österrikisk tillagningsidé (knödel). Självklart har även EU sitt finger med i spelet, men aprikosodlarna i Wachau ler åt de stränga reglerna. Med den kontrollerade ursprungsbeteckningen Wachauer Marille g. U. – ett certifikat som gäller i hela Europa – rankas deras dyrbara frukt som en av de bästa.