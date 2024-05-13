Marillenknödel från Wachau
- Klassisker
- Sött
- Vegetariskt
- dessert
Upptäck hemligheten bakom äkta Wachau aprikosknödel!
Tillagning
- Tillagningstid: 60 Min.
- 10 Knödel
Vispa det mjuka smöret med vaniljsocker och en liten nypa salt. Rör ner ägg, kvarg och mjöl och arbeta ihop allt till en smidig deg. Forma till en boll, linda in i plastfolie och låt vila på en sval plats i ca 30 minuter.
Ta bort kärnorna från aprikoserna (tryck ut dem med skaftet på en träsked eller skär upp dem). Lägg en sockerbit i varje aprikos.
Forma degen till en ca 5 cm tjock rulle på en mjölad arbetsyta. Skär skivor med en kniv och platta till dem något i handflatan. Lägg aprikoserna ovanpå, vik ihop degen och förslut den väl. Forma till bollar med mjölade händer och lägg på en mjölad bräda.
Koka upp rikligt med lättsaltat vatten i en stor kastrull. Lägg i aprikosbollarna och låt sjuda i 10 - 13 minuter. Rör om försiktigt då och då för att förhindra att de fastnar.
Tips: För att vara säker på att knödeln inte faller isär, är det bra att koka en testknödel innan du fyller dem. Justera därefter vid behov: för mjuk deg med lite mjöl eller för fast deg med smör.
Smält smöret i en stekpanna för garneringen. Tillsätt brödsmulorna, smaksätt med kanel och rosta tills de är gyllenbruna. Strö över socker mot slutet. Lyft försiktigt ut de kokta knödlarna och rulla dem i de rostade brödsmulorna. Servera och strö över florsocker.
Ingredienser
Visste du att?
Aprikosknödeln är själva sinnebilden för Wachau och ett härligt exempel på österrikarnas kärlek till olika kulturer. Denna delikatess blandar en kinesisk frukt (aprikos) med en polynesisk växt (socker) och en österrikisk tillagningsidé (knödel). Självklart har även EU sitt finger med i spelet, men aprikosodlarna i Wachau ler åt de stränga reglerna. Med den kontrollerade ursprungsbeteckningen Wachauer Marille g. U. – ett certifikat som gäller i hela Europa – rankas deras dyrbara frukt som en av de bästa.