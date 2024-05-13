Vallmonudlar från Waldviertel
- Klassisker
- Sött
- Vegetariskt
- dessert
- main-course
Oavsett om det är en söt dessert eller en smakrik huvudrätt, är Waldviertels vallmonudlar en kulinarisk njutning som passar vid alla tillfällen.
Tillagning
- Tillagningstid: 30 Min.
- 4 Portioner
Steg 1
Mosa den kokta potatisen fint och knåda till en deg med det grova mjölet, smöret, en nypa salt och ägget.
Steg 2
Forma till nudlar och koka långsamt i ca 10 minuter. Sila av pastan och vänd ner smält smör, socker, lite vaniljsocker och en skvätt rom.
Steg 3
Blanda i tillräckligt med grå vallmofrön och servera med florsocker.
Ingredienser
Till vallmonudlarna: