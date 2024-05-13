Vallmonudlar från Waldviertel

Klassisker

Sött

Vegetariskt

dessert

main-course • Recept från: Pollak´s Wirtshaus – Retzbacherhof

Oavsett om det är en söt dessert eller en smakrik huvudrätt, är Waldviertels vallmonudlar en kulinarisk njutning som passar vid alla tillfällen.