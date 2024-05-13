Visste du att ... ?

....Graukäse, även känd som "gråmögelost", är en tyrolsk specialitet? Den görs vanligtvis av kvarg och skummjölk eller surmjölk. Gråmögelost är nästan fettfri och får en mer intensiv smak när den åldras. Zieger är en typ av vassleost. Alternativ till Graukäse och Zieger kan vara en ung Harzerost och ricotta.