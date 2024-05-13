Krapfen från Zillertal
- Vegetariskt
- Klassisker
- main-course
Med detta recept får du den tyrolska specialiteten som i Zillertal. De krispiga pirogerna, fyllda med Graukäse, tillagas där särskilt vid festliga tillfällen.
Tillagning
- Tillagningstid: 40 Min.
- 4 Portioner
Koka potatisarna tills de är mjuka. Låt dem svalna lite och mosa dem sedan.
Smält smöret i den varma mjölken, och häll sedan mjölken över mjölet. Knåda tills du får en fast och smidig deg. Linda in degen i plastfolie och låt den vila.
För fyllningen, skala och mosa den kokta potatisen. Tillsätt finhackad lök, gräslök, kvarg och ost, och blanda med lite mjölk tills du får en krämig konsistens. Smaka av med salt.
Forma degen till en rulle med en diameter på cirka 5 cm. Skär sedan av skivor och kavla ut dem tunt på ett mjölat bakbord. Lägg fyllningen i mitten av degskivorna och vik ihop dem. Fukta kanterna lätt med vatten och tryck till ordentligt för att försegla dem. Stek sedan pirogerna i varmt smör tills de är gyllenbruna.
Ingredienser
Visste du att ... ?
....Graukäse, även känd som "gråmögelost", är en tyrolsk specialitet? Den görs vanligtvis av kvarg och skummjölk eller surmjölk. Gråmögelost är nästan fettfri och får en mer intensiv smak när den åldras. Zieger är en typ av vassleost. Alternativ till Graukäse och Zieger kan vara en ung Harzerost och ricotta.