Plommonsmulpaj
- Sött
- Vegetariskt
- dessert
På sensommaren är det dags att skörda de första solmogna plommonen. Gör en riktig klassiker: smulpaj med plommon, precis som på mormors tid!
Tillagning
- Tillagningstid: 40 Min.
- 10 Stück
Skär smöret i små tärningar till smuldegen. Knåda samman mjöl, havregryn, lönnsirap, kanel och salt med händerna och smula till smulor med fingrarna. Lägg i en skål, täck över och låt vila i kylen.
Klä en springform med bakplåtspapper eller smörj den och pudra med mjöl.
Tvätta och halvera plommonen, ta bort kärnorna och skär dem i klyftor.
Till kaksmeten vispar du smör, kanel, vanilj och salt. Använd en stavmixer eller en matberedare med visptillsats. Rör sedan ner lönnsirap, ägg och mineralvatten. Vänd ner mjöl och bakpulver. Använd en handmixer eller en matberedare med degkrok.
Fördela degen i springformen och tryck till ordentligt. Gör en kant som är 2 - 3 cm hög. Stick i degen med en gaffel.
Fördela plommonklyftorna i en cirkel, tätt intill varandra. Fördela smulpajen över kakan och grädda i 30-40 minuter i en förvärmd ugn på 180 °C över-/undervärme tills kakan är gyllenbrun.