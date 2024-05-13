Arlberg
Alpens själ mellan snötäckta toppar och gröna högdalar
Introduction
Arlberg är platsen där alpint arv möter tidlös nystart – där snökristaller format historien och bergsängar fylls av sommarens doft. Här, mellan Tyrolen och Vorarlberg, väntar ett av Alpernas mest fascinerande områden. Arlberg är nämligen inget ensamt berg, utan ett pass som förenar två alpina världar och skapar en destination med oändlig variation.
Mellan St. Anton, Lech och Zürs upplever du detta landskap i sin renaste form: perfekta pister, stilla höghöjdsleder, levande bergskultur och ett kök som låter naturen spela huvudrollen. Oavsett om du kommer hit för skidåkningen, vandringen eller utsikten visar sig Alperna här från sin mest genuina och storslagna sida. Har du inte varit på Arlberg, har du egentligen inte mött Alperna.
Sommarkort: St. Antons sommarkort får du gratis på ditt boende och det erbjuder många förmåner.
Lech gästkort: Lech-kortet är kostandsfritt för barn och unga upp till 14 år.
Arlberg från alla perspektiv
Höjdpunkterna
Den alpina skidåkningens vagga
Här började allt. På 1880-talet tog en norsk ingenjör sig fram på två träskidor för att bygga Arlbergtunneln – och lade samtidigt grunden för en skidtradition som inspirerat hela världen.
I St. Anton är denna historia högst levande: du gör inte bara svängar i backarna, du följer spåren av pionjärerna som formade modern skidåkning. Ett besök på St. Anton skid- och lokalhistoriska museum, inrymt i vackra Villa Trier, ger fördjupade insikter i regionens utveckling – perfekt efter en dag ute på berget.
Lech Zürs – en gourmetby i världsklass
I Lech Zürs möter man inte bara spektakulär skidåkning, utan också en kulinarisk scen i absolut toppklass. Här finns världens största täthet av prisade restauranger per capita. På menyn samsas regionala råvaror med internationell finess – från rustika klassiker i alpstugor till gastronomiska mästerverk med Michelinstjärnor.
Varje rätt bär på en historia om tradition, kreativitet och kärlek till regionen.
Minnesvärda events
Der Weiße Ring – loppet
5 500 höjdmeter, 22 kilometer pist, proffs mot amatörer och start på 2 337 meters höjd - ett riktigt kultlopp och höjdpunkten under vintersäsongen.
Tanzcafé Arlberg Music Festival
Sol, snö, skidor och musik förenas på Arlberg till en unik upplevelse. Artister från jazz, funk, indie, swing, pop och hiphop uppträder på fem platser. En stilfull avslutning på skidsäsongen med afterski och massor av musik.
Der weisse Rausch
Den kultförklarade skidtävlingen på Arlberg! Deltagarna ska tillsammans ta sig de 1350 höjdmetrarna från Valluga till St. Anton på kortast möjliga tid.
Montafon Arlberg Maraton
Oavsett om du springer maraton, T33 på 33,5 km eller Panoramatrail på 17 km får du en utmanande upplevelse. Den 33,5 km långa vandringen är däremot en njutbar tur utan tidspress.
Arlberg Classic Car Rally
En gång om året samlas dussintals äkta bilhistoriska skatter i Lech Zürs am Arlberg, där rallyt går av stapeln under mottot ”Med vänner genom alpina drömlandskap”.
Arlberg Giro
Arlberg Giro imponerar med 150 kilometer och 2 500 höjdmeter. Utmanande bergspass, snabba nedförsbackar och spektakulära alpina panoramautsikter utmanar både proffs och hobbycyklister. Start och mål är i St. Anton am Arlberg.
Lech Classic Festival
Den 14:e Lech Classic Festival presenterar ett veckolångt, överdådigt program med kända sång- och instrumentsolister, ackompanjerade av Lech Festival Orchestra.
Filmfestival St. Anton
Autentiska filmer på temat ”Berg – människor – äventyr” som berör och rör, extraordinära perspektiv och naturupplevelser fångade med kameran – allt detta väntar besökarna på filmfestivalen.
Mountain Yoga Festival
Mountain Yoga Festival fokuserar på hälsosam yoga på högsta nivå. Erfarna yogalärare erbjuder en blandning av olika stilar.
Boenden utöver det vanliga
En region som tar ansvar
På Arlberg har hållbarhet varit en självklar del av vardagen i många år. Här satsar man på:
Ekologiska biotoper – som de återställda Egger Weiher-dammarna
Kemikaliefri konstsnö och skonsam pistpreparering
Egen elproduktion i Lech Zürs via små vattenkraftverk
Biomassadrivna värmeverk
Trafikminimering – Oberlech är helt bilfritt
För gästerna innebär det klar luft, lokala råvaror och känslan av att resa med omtanke – utan att kompromissa med upplevelsen.