A sweeping mountain panorama featuring green alpine meadows, yellow flowers, rock formations, and a lake in the background in the Lech-Zürs region
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Arlberg
Alpens själ mellan snötäckta toppar och gröna högdalar

Arlberg förenar alpint arv med nya upplevelser – från vinterns stora skidområde till sommarens gröna dalar och klara sjöar. En destination att upptäcka året runt.

Arlberg är platsen där alpint arv möter tidlös nystart – där snökristaller format historien och bergsängar fylls av sommarens doft. Här, mellan Tyrolen och Vorarlberg, väntar ett av Alpernas mest fascinerande områden. Arlberg är nämligen inget ensamt berg, utan ett pass som förenar två alpina världar och skapar en destination med oändlig variation.

Mellan St. Anton, Lech och Zürs upplever du detta landskap i sin renaste form: perfekta pister, stilla höghöjdsleder, levande bergskultur och ett kök som låter naturen spela huvudrollen. Oavsett om du kommer hit för skidåkningen, vandringen eller utsikten visar sig Alperna här från sin mest genuina och storslagna sida. Har du inte varit på Arlberg, har du egentligen inte mött Alperna.

Snabbfakta om Arlberg
Plats:På gränsen mellan Tyrolen och Vorarlberg
Höjd:1 269–1 793 m
Invånare:ca 2 300 (2025)
Byar: 9
Pistkilometer:300 km
Freeride:mer än 200 km
Högsta berg:Valluga (2 811 m)
Resa hit
Evenemang

Sommarkort: St. Antons sommarkort får du gratis på ditt boende och det erbjuder många förmåner.

Lech gästkort: Lech-kortet är kostandsfritt för barn och unga upp till 14 år.

Arlberg från alla perspektiv

Höjdpunkterna

Ski Arlberg: Österrikes största sammanhängande skidområde

Trafikfria Oberlech: Resa utan bil

Resa med huskies: Upplevelse med hundspann i St. Anton

Skyspace Lech: konstinstallation i Oberlech

Gipsgroparna i Lech: naturreservat med 1 000 slukhål

Körbersee: Vandringsparadis och idyllisk bergssjö

Formarinsee: En vacker bergssjö som skapats av smältvatten

Den gröna ringen: vandringsupplevelse runt Lech Zürs

Aktiviteter på Arlberg

St Anton am Arlberg

Den alpina skidåkningens vagga

Här började allt. På 1880-talet tog en norsk ingenjör sig fram på två träskidor för att bygga Arlbergtunneln – och lade samtidigt grunden för en skidtradition som inspirerat hela världen.

I St. Anton är denna historia högst levande: du gör inte bara svängar i backarna, du följer spåren av pionjärerna som formade modern skidåkning. Ett besök på St. Anton skid- och lokalhistoriska museum, inrymt i vackra Villa Trier, ger fördjupade insikter i regionens utveckling – perfekt efter en dag ute på berget.

Mer än bara vintersport

Lech Zürs – en gourmetby i världsklass

I Lech Zürs möter man inte bara spektakulär skidåkning, utan också en kulinarisk scen i absolut toppklass. Här finns världens största täthet av prisade restauranger per capita. På menyn samsas regionala råvaror med internationell finess – från rustika klassiker i alpstugor till gastronomiska mästerverk med Michelinstjärnor.

Varje rätt bär på en historia om tradition, kreativitet och kärlek till regionen.

Minnesvärda events

Der Weiße Ring – loppet

2026-01-17
Lech am Arlberg

5 500 höjdmeter, 22 kilometer pist, proffs mot amatörer och start på 2 337 meters höjd - ett riktigt kultlopp och höjdpunkten under vintersäsongen.

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Tanzcafé Arlberg Music Festival

2026-04-04 – 2026-04-19
Arlberg

Sol, snö, skidor och musik förenas på Arlberg till en unik upplevelse. Artister från jazz, funk, indie, swing, pop och hiphop uppträder på fem platser. En stilfull avslutning på skidsäsongen med afterski och massor av musik.

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Der weisse Rausch

2026-04-18
St. Anton am Arlberg

Den kultförklarade skidtävlingen på Arlberg! Deltagarna ska tillsammans ta sig de 1350 höjdmetrarna från Valluga till St. Anton på kortast möjliga tid.

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Montafon Arlberg Maraton

2026-06-27
Montafon

Oavsett om du springer maraton, T33 på 33,5 km eller Panoramatrail på 17 km får du en utmanande upplevelse. Den 33,5 km långa vandringen är däremot en njutbar tur utan tidspress.

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Arlberg Classic Car Rally

2026-07-02 – 2026-07-04
Lech am Arlberg

En gång om året samlas dussintals äkta bilhistoriska skatter i Lech Zürs am Arlberg, där rallyt går av stapeln under mottot ”Med vänner genom alpina drömlandskap”.

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Arlberg Giro

2026-08-02
St. Anton am Arlberg

Arlberg Giro imponerar med 150 kilometer och 2 500 höjdmeter. Utmanande bergspass, snabba nedförsbackar och spektakulära alpina panoramautsikter utmanar både proffs och hobbycyklister. Start och mål är i St. Anton am Arlberg.

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Lech Classic Festival

2026-08-02 – 2026-08-09
Lechwelten, Lech am Arlberg

Den 14:e Lech Classic Festival presenterar ett veckolångt, överdådigt program med kända sång- och instrumentsolister, ackompanjerade av Lech Festival Orchestra.

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Filmfestival St. Anton

2025-08-20 – 2025-08-23
St. Anton am Arlberg

Autentiska filmer på temat ”Berg – människor – äventyr” som berör och rör, extraordinära perspektiv och naturupplevelser fångade med kameran – allt detta väntar besökarna på filmfestivalen.

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Mountain Yoga Festival

2026-09-03 – 2026-09-06
St. Anton am Arlberg

Mountain Yoga Festival fokuserar på hälsosam yoga på högsta nivå. Erfarna yogalärare erbjuder en blandning av olika stilar.

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Philosophicum Lech

2026-09-22 – 2026-09-27
Lechwelten, Lech

Det tvärvetenskapliga symposiet har på senare år etablerat sig som en internationell mötesplats för filosofisk, kulturell och samhällsvetenskaplig reflektion och dialog. Temat för 2026 är ”Betreutes Denken” (assisterat tänkande).

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Boenden utöver det vanliga

Rote Wand i Lech – två Michelinstjärnor och fyra toques

Berghotel Körbersee – på 1675 meter, vid sjöns kant

Die Krone von Lech – femstjärnig romantik

Arlberg Hospiz St Christoph – femstjärnigt för vinälskare

Hotel Arlberg – klassisk elegans med 5 stjärnor superior

Burg Hotel i Oberlech – 4 stjärnor superior

Hållbar semester Arlberg

En region som tar ansvar

På Arlberg har hållbarhet varit en självklar del av vardagen i många år. Här satsar man på:

  • Ekologiska biotoper – som de återställda Egger Weiher-dammarna

  • Kemikaliefri konstsnö och skonsam pistpreparering

  • Egen elproduktion i Lech Zürs via små vattenkraftverk

  • Biomassadrivna värmeverk

  • Trafikminimering – Oberlech är helt bilfritt

För gästerna innebär det klar luft, lokala råvaror och känslan av att resa med omtanke – utan att kompromissa med upplevelsen.

Hållbarhet i St Anton

FRÅGOR OCH SVAR

Arlberg ligger på gränsen mellan Tyrolen och Vorarlberg i Österrike. Regionen består av nio byar:

Höjdpunkterna inkluderar Körberseeoch Formarinsjön, naturreservatet Naturreservatet Gipslöcher och Himmelrummet.

Ski Arlberg är det största sammanhängande skidområdet i Österrike med 300 kilometer pister, mer än 200 kilometer freeridevägar och 85 linbanor och liftar.

På sommaren förvandlas regionen till ett vandrings- och cykelparadis: Panoramaleder, bergssjöar, trailrunning, via ferratas och mycket mer bjuder in till en aktiv semester.

I Arlberg-regionen är lättillgänglig med tåg, buss och bil. Internationella flygplatser som Innsbruck, Zürich och München ligger inom bekvämt reseavstånd.

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