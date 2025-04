Aromatisk bergsost, banbrytande träarkitektur och konserter bland böljande ängar: I Bregenzerwald förenas hållbart byggande och ett liv i samklang med naturen.

Den som besöker Vorarlberg och Bregenzerwald märker det genast: här byggs det med en särpräglad känsla för trä. Traditionella, hundratals år gamla timmerhus står sida vid sida med moderna träbyggnader som präglas av stora glaspartier och rena linjer. Privata hem, museer och förskolor delar alla samma kännetecken – de är byggda av lokalt trä som gran, alm och bok, med en noggrannhet som imponerar i varje detalj. Det är en arkitektur som lockar till att vandra genom byarna och utforska varje vrå.

Bregenzerwald är dock mer än bara en skattkammare av kreativ design. Här väntar även kulinariska upplevelser i toppklass och en natur som bjuder in till äventyr året runt. Vandra, cykla eller ta dig an bergen med mountainbike på sommaren, och njut av skidåkning, vintervandringar eller längdskidåkning under vintern. Här möts tradition och innovation i en miljö som ständigt inspirerar.