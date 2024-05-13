Saalbach Hinterglemm bjuder på mountainbike och vandring sommartid och skidåkning vintertid – en perfekt mix av storslagen natur och utomhusaktiviteter.

Saalbach Hinterglemm är en alpdestination som kombinerar storslagen natur med äventyr för alla smaker.

På vintern lockar Skicircus Saalbach Hinterglemm Leogang Fieberbrunn med över 270 kilometer pister, perfekta för skid- och snowboardåkning. Under sommaren förvandlas regionen till ett paradis för vandrare och cyklister, med 400 kilometer leder, en höghöjdsbana och ett hopptorn. Dessutom är området känt för sina familjevänliga aktiviteter.

Med sitt utbud av hälsofaciliteter, mysiga bergsstugor, regional mat och en inbjudande atmosfär erbjuder Saalbach Hinterglemm den perfekta mixen av aktivitet och avkoppling – en plats där varje semester blir något alldeles extra.