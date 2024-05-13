Saalbach Hinterglemm
Aktiv semester 365 dagar om året
Introduction
Saalbach Hinterglemm är en alpdestination som kombinerar storslagen natur med äventyr för alla smaker.
På vintern lockar Skicircus Saalbach Hinterglemm Leogang Fieberbrunn med över 270 kilometer pister, perfekta för skid- och snowboardåkning. Under sommaren förvandlas regionen till ett paradis för vandrare och cyklister, med 400 kilometer leder, en höghöjdsbana och ett hopptorn. Dessutom är området känt för sina familjevänliga aktiviteter.
Med sitt utbud av hälsofaciliteter, mysiga bergsstugor, regional mat och en inbjudande atmosfär erbjuder Saalbach Hinterglemm den perfekta mixen av aktivitet och avkoppling – en plats där varje semester blir något alldeles extra.
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Möt Saalbach Hinterglemm
Höjdpunkterna
Skidåkning i Saalbach Hinterglemm Leogang Fieberbrunn
Solsken, pudersnö och perfekt preparerade backar: Med cirka 270 kilometer pister är Skicircus Saalbach Hinterglemm Leogang Fieberbrunn ett av Österrikes största skidområden. Med 70 liftar, många snowparker och spännande natt- och freestylebanor erbjuder det oändlig variation för både skidåkare och snowboardåkare. Familjer kommer också att hitta mycket att njuta av, med spännande aktiviteter för små pistutforskare, spirande tävlingsåkare och framtida carvingmästare!
Mountainbike i Saalbach Hinterglemm
Åk upp på berget och njut av det fantastiska alpina panoramat: Saalbach Hinterglemm Leogang Fieberbrunn-regionen är ett paradis för mountainbikecykling som inte lämnar något övrigt att önska. Med över 70 kilometer linjer och stigar och nio liftar på sju berg är det Österrikes största cykelregion. Turentusiaster kan också utforska ett stort nätverk av 400 kilometer stigar.
En höjdpunkt är den närliggande Bikepark Leogang som erbjuder allt från naturliga bergsstigar till spektakulära freeride-vägar. Den 10 000 kvadratmeter stora Riders Playground är en av Europas största cykelparker för nybörjare och erbjuder en säker plats där barn och vuxna kan öva och ta sig an nya utmaningar.
Boenden utöver det vanliga
Hållbarhet i Saalbach Hinterglemm
Saalbach Hinterglemm tar hållbarhet på allvar och möter utmaningar och initiativ med transparens och engagemang. Med fokus på ekologiska, sociala och ekonomiska aspekter följer regionen sin "Green Road"-strategi – en väg mot en ansvarsfull framtid för både människor och natur.
Genom att kontinuerligt förbättra infrastruktur, energiförsörjning, mobilitet och avfallshantering strävar Saalbach Hinterglemm efter att skapa en hållbar och medveten livsmiljö för kommande generationer.