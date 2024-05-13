Two hikers on a mountain ridge, green alpine meadows and snow-capped peaks in the background.
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Saalbach Hinterglemm
Aktiv semester 365 dagar om året

Saalbach Hinterglemm bjuder på mountainbike och vandring sommartid och skidåkning vintertid – en perfekt mix av storslagen natur och utomhusaktiviteter.

Saalbach Hinterglemm är en alpdestination som kombinerar storslagen natur med äventyr för alla smaker.

På vintern lockar Skicircus Saalbach Hinterglemm Leogang Fieberbrunn med över 270 kilometer pister, perfekta för skid- och snowboardåkning. Under sommaren förvandlas regionen till ett paradis för vandrare och cyklister, med 400 kilometer leder, en höghöjdsbana och ett hopptorn. Dessutom är området känt för sina familjevänliga aktiviteter.

Med sitt utbud av hälsofaciliteter, mysiga bergsstugor, regional mat och en inbjudande atmosfär erbjuder Saalbach Hinterglemm den perfekta mixen av aktivitet och avkoppling – en plats där varje semester blir något alldeles extra.

Info om Saalbach Hinterglemm
Högsta berget:2.249 meter över havet (Hochkogel)
Linbanor och bergbanor:9
Skidbackar:270 km
Skidstugor:60
Cykelvägar:400 km
Vandringsleder:400 km Vandringsleder
Bästa tiden att resa
Året runt
Perfekt för
Friends, Couples, Solo Traveler och Families

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Möt Saalbach Hinterglemm

Höjdpunkterna

Skicircus Saalbach Hinterglemm Leogang Fieberbrunn

Alpina betesmarker och hyttor längs vägen

Rodelbana på Reiterkogel: Fart både dag och natt

Big-5-Bike Challenge: 5 berg, 6 linbanor på en dag

Baumzipfelweg: Upptäck den alpina "Golden Gate"-bron

Cykelpark: Höjdpunkt för alla nybörjare

Saalbach vandringsutmaning: 64 km och 3 800 höjdmeter

Aktiviteter i Saalbach Hinterglemm

Kliv rakt upp till Skicircus!

Skidåkning i Saalbach Hinterglemm Leogang Fieberbrunn

Solsken, pudersnö och perfekt preparerade backar: Med cirka 270 kilometer pister är Skicircus Saalbach Hinterglemm Leogang Fieberbrunn ett av Österrikes största skidområden. Med 70 liftar, många snowparker och spännande natt- och freestylebanor erbjuder det oändlig variation för både skidåkare och snowboardåkare. Familjer kommer också att hitta mycket att njuta av, med spännande aktiviteter för små pistutforskare, spirande tävlingsåkare och framtida carvingmästare!

Skicirkus Saalbach Hinterglemm
Österrikes största cykelregion

Mountainbike i Saalbach Hinterglemm

Åk upp på berget och njut av det fantastiska alpina panoramat: Saalbach Hinterglemm Leogang Fieberbrunn-regionen är ett paradis för mountainbikecykling som inte lämnar något övrigt att önska. Med över 70 kilometer linjer och stigar och nio liftar på sju berg är det Österrikes största cykelregion. Turentusiaster kan också utforska ett stort nätverk av 400 kilometer stigar.

En höjdpunkt är den närliggande Bikepark Leogang som erbjuder allt från naturliga bergsstigar till spektakulära freeride-vägar. Den 10 000 kvadratmeter stora Riders Playground är en av Europas största cykelparker för nybörjare och erbjuder en säker plats där barn och vuxna kan öva och ta sig an nya utmaningar.

Terrängcykling

Boenden utöver det vanliga

Familje- och trädgårdshotellet Theresia

Generationshotellet Ellmauhof

Adler Resort Lägenheter

Designhotell Wiesergut

Hotell VAYA Post

Den gröna vägen

Hållbarhet i Saalbach Hinterglemm

Saalbach Hinterglemm tar hållbarhet på allvar och möter utmaningar och initiativ med transparens och engagemang. Med fokus på ekologiska, sociala och ekonomiska aspekter följer regionen sin "Green Road"-strategi – en väg mot en ansvarsfull framtid för både människor och natur.

Genom att kontinuerligt förbättra infrastruktur, energiförsörjning, mobilitet och avfallshantering strävar Saalbach Hinterglemm efter att skapa en hållbar och medveten livsmiljö för kommande generationer.

Projekt för hållbar utveckling

Vanliga frågor

Saalbach Hinterglemm ligger i SalzburgerLand, inbäddat i Glemmtal-dalen i Kitzbühelalperna. Byarna ligger på en höjd av 1.002 meter över havet.

De omgivande bergen i Saalbach Hinterglemm når höjder på upp till 2 249 meter (Hochkogel), vilket gör det till en populär destination för vintersport och vandringssemester. Blandningen av sport, natur, underhållning och gästfrihet gör det till ett mångsidigt semestermål året runt.

  • Vintersport: Skicircus Saalbach Hinterglemm Leogang Fieberbrunn är ett av Österrikes största skidområden med över 270 kilometer pister, moderna liftar och ett brett utbud av nedfarter för alla nivåer.

  • Mountainbike och vandring: På sommaren förvandlas regionen till ett utomhusparadis med 400 kilometer vandrings- och mountainbikeleder. "Big-5-Bike Challenge" är ett måste för ambitiösa cyklister.

  • Familjevänlighet: Familjer kan njuta av en mängd olika attraktioner, inklusive barnprogram, temaleder och äventyrsparker.

På vintern

  • Skidåkning och snowboardåkning: Skicircus erbjuder 270 kilometer pister och nio bergslinbanor.

  • Längdskidåkning: Flera spår slingrar sig genom det natursköna vinterlandskapet.

  • Snöskovandring: Utforska de alpina omgivningarna på guidade eller självguidade turer.

  • Kälkåkning: Upplysta banor ger kul för alla åldrar.

På sommaren

  • Vandring: Över 400 kilometer leder sträcker sig från enkla promenader till toppturer.

  • Mountainbike: Som en ledande cykeldestination i Europa har området många stigar, cykelparker och den ikoniska "Big-5-Bike Challenge"

  • Familjeaktiviteter: Upptäck vandringsleder med olika teman, höghöjdsbanan eller trädtoppsgångarna vid dalens slut.

  • Paragliding: Sväva över Alperna med hisnande vyer på en tandemflygning.

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