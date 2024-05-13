White pedestrian bridge over river at sunset with church tower and mountains in background, Villach
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Villach – Faaker See – Ossiacher See
Utsikt över bergen, storstadsatmosfär och sydländsk lätthet

Sjöar, berg och stadsliv – i Villach går natur och urban flärd hand i hand. En lugn region som lämnar ett bestående intryck.

Oavsett om du tillbringar sommardagar vid det turkosa vattnet i Faaker See eller njuter av vintersport på den vackra Gerlitzen Alpe – regionen Villach – Faaker See – Ossiacher See bjuder på mångfald och en avslappnad, sydlig stämning.

Klart skimrande sjöar, välskötta vandrings- och cykelleder, pittoreska småstäder och närhet till naturen präglar vardagen här. Under vintern väntar spa, vintervandringar och familjevänliga skidområden som kombinerar aktivitet och avkoppling – allt i ett ovanligt solrikt och milt klimat.

Kort information om regionen
Invånare:65 600 (per januari 2024)
Plats:I delstaten Kärnten
Område:1.009,29 km²
Havsnivå:501 meter
Lokalt berg:Dobratsch (2.166 m)

Du får Erlebnis CARD av dina värdar i regionen. Beroende på säsong kan du använda den för att uppleva utflyktsmål och aktiviteter gratis eller till reducerat pris.

Upptäck regionen Villach

Höjdpunkterna

Villach: En stad som är som gjord för promenader

Faaker See: Hoppa i det turkosblå vattnet

Ossiacher See: Vattensporter och avkoppling

Naturpark Dobratsch: Imponerande vyer

Kärnten termalbad: Äventyrsparadis för vattenälskare

Ossiach kloster: En plats full av historia

Landskron slott: En dag i medeltiden

Aktiviteter i och omkring Villach-regionen

Minnesvärda events

Kärntens sommar

2025-07-05 – 2025-08-23
Ossiach och Villach

Den unika atmosfären under Kärntens sommar, med sina olika evenemangsplatser i Ossiach och Villach, lockar både artister och publik varje sommar.

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Villacher Kirchtag

2025-07-27 – 2025-08-03
Villach

Österrikes största och mest traditionella folkfest hålls varje år i den festligt dekorerade gamla staden Villach i Kärnten. Höjdpunkten är Kirchtag-paraden på lördagen, med deltagare och brassband från hela Europa.

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Karnevalen i Villach

Karnevalslördagen är höjdpunkten i Villachs festligheter. Då fylls staden av runt 150 grupper och över 3 000 deltagare som tillsammans skapar en färgsprakande parad varje år.

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Boenden utöver det vanliga

Voco Villach

harry’s home Villach

Hotel Seerose

Mountain Resort Feuerberg

Karnerhof

Hoteldorf Schönleitn

Utan bil

Klimatsmart semester

I regionen Villach – Faaker See – Ossiacher See kan semestern vara både bekväm och hållbar utan egen bil. Här tar du dig enkelt fram med tåg, buss eller någon av de många transferlösningarna. Kollektivtrafiken är väl utbyggd, med korta avstånd, tydliga tidtabeller och oväntat vackra vyer längs vägen. Till och med själva resan hit blir en del av upplevelsen – en mjuk övergång till ett lugnare tempo och ett mer medvetet sätt att resa.

Bilfri semesterResa hit

Vanliga frågor

Oavsett om det är sommardagar vid den turkosa sjön Faak eller vinterdagar på Gerlitzen Alpe – regionen Villach – Faak – Ossiache är full av liv under alla årstider. Vandringsleder, cykelvägar och badsjöar möter natursköna skidområden, vinterpromenader och termalbad. Villachs historiska gamla stadskärna tillför en touch av urban charm och sydländsk atmosfär. Villach Carnival och Villach Kirchtag är regionens evenemangshöjdpunkter.

Här hittar du en översikt över städerna och byarna i regionen Villach – Faaksjön – Ossiachsjön.

Alla platser i regionen

Med sina 94 meter är Villachs församlingskyrka det högsta kyrktornet i Kärnten. Den nedre delen härstammar från medeltiden och tornet är öppet för besökare som utsiktsplattform.

Villach församlingskyrkas torn

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