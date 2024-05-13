Villach – Faaker See – Ossiacher See
Utsikt över bergen, storstadsatmosfär och sydländsk lätthet
Introduction
Oavsett om du tillbringar sommardagar vid det turkosa vattnet i Faaker See eller njuter av vintersport på den vackra Gerlitzen Alpe – regionen Villach – Faaker See – Ossiacher See bjuder på mångfald och en avslappnad, sydlig stämning.
Klart skimrande sjöar, välskötta vandrings- och cykelleder, pittoreska småstäder och närhet till naturen präglar vardagen här. Under vintern väntar spa, vintervandringar och familjevänliga skidområden som kombinerar aktivitet och avkoppling – allt i ett ovanligt solrikt och milt klimat.
Du får Erlebnis CARD av dina värdar i regionen. Beroende på säsong kan du använda den för att uppleva utflyktsmål och aktiviteter gratis eller till reducerat pris.
Upptäck regionen Villach
Höjdpunkterna
Minnesvärda events
Kärntens sommar
Den unika atmosfären under Kärntens sommar, med sina olika evenemangsplatser i Ossiach och Villach, lockar både artister och publik varje sommar.
Villacher Kirchtag
Österrikes största och mest traditionella folkfest hålls varje år i den festligt dekorerade gamla staden Villach i Kärnten. Höjdpunkten är Kirchtag-paraden på lördagen, med deltagare och brassband från hela Europa.
Boenden utöver det vanliga
Klimatsmart semester
I regionen Villach – Faaker See – Ossiacher See kan semestern vara både bekväm och hållbar utan egen bil. Här tar du dig enkelt fram med tåg, buss eller någon av de många transferlösningarna. Kollektivtrafiken är väl utbyggd, med korta avstånd, tydliga tidtabeller och oväntat vackra vyer längs vägen. Till och med själva resan hit blir en del av upplevelsen – en mjuk övergång till ett lugnare tempo och ett mer medvetet sätt att resa.