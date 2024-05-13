Sjöar, berg och stadsliv – i Villach går natur och urban flärd hand i hand. En lugn region som lämnar ett bestående intryck.

Oavsett om du tillbringar sommardagar vid det turkosa vattnet i Faaker See eller njuter av vintersport på den vackra Gerlitzen Alpe – regionen Villach – Faaker See – Ossiacher See bjuder på mångfald och en avslappnad, sydlig stämning.

Klart skimrande sjöar, välskötta vandrings- och cykelleder, pittoreska småstäder och närhet till naturen präglar vardagen här. Under vintern väntar spa, vintervandringar och familjevänliga skidområden som kombinerar aktivitet och avkoppling – allt i ett ovanligt solrikt och milt klimat.