Zillertal består av totalt 25 samhällen som sträcker sig längs Ziller och erbjuder en rad fritidsaktiviteter och kulturella upplevelser. Ett urval av de platser som hör till Zillertal:

Mayerhofen : Om du letar efter en sportslig utmaning är actionberget Penken ett måste. Österrikes brantaste pistupplevelse väntar här på de allra modigaste: Den legendariska Harakiri-nedfarten med en lutning på upp till 78 procent.

Gerlos erbjuder ett brett utbud av aktiviteter året runt med fokus på vintersport. Skidorten har 147 kilometer pister och 52 liftar på höjder upp till 2 500 meter. På sommaren lockar orten sina besökare med utomhusaktiviteter i naturen.

Fügen-Kaltenbach: Det lilla skidområdet på Spieljoch är särskilt lämpligt för familjer med sin funpark, funslope, kälkbana och breda pister. På sommaren är semesterområdet ett bergsparadis med en autentisk, byliknande karaktär.