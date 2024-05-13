Zillertal
Aktivt, traditionellt och mångsidigt
Introduction
Zillertal är en av de mest dynamiska regionerna i Tyrolens bergsvärld, präglad av ett spektakulärt alpint landskap. Omgiven av flera toppar över 3000 meter, med Hochfeiler som högsta punkt, är dalen känd som bergsklättringens vagga. Här hittar du också Zillertal High Alps naturpark, med över 80 glaciärer som fortfarande är nästan orörda.
Landskapet bjuder på oändliga äventyr. På sommaren kan du vandra genom blomstrande alpängar, klättra på dramatiska klippor eller cykla mountainbike längs forsande bäckar. Under vintern förvandlas området till ett vintersportparadis med fyra skidområden och möjlighet till romantiska slädturer genom snötäckta landskap. Kombinationen av storslagen natur och äventyr gör Zillertal till en destination där varje dag är full av upplevelser.
Dalen är känd för sina Zillertal-donuts, en traditionell specialitet med salt eller söt fyllning.
Zillertal från alla perspektiv
Höjdpunkterna
Tips för gourmeter
I Zillertal kan du njuta av regionala specialiteter på charmiga värdshus och rustika fjällstugor. En av dessa är de traditionella Zillertal-munkarna, som kan serveras med smakrika pålägg eller fyllda med söt sylt.
En annan lokal favorit är Melchermuas, en söt rätt tillagad av vetemjöl, smör, mjölk och bär. Den här klassikern serverades en gång i tiden till mjölkbönderna på gårdarna och är fortfarande lika uppskattad idag.
Boenden utöver det vanliga
Varför är alpjordbruket så viktigt?
Konventionellt jordbruk hjälper till att bevara kulturlandskapet och säkerheten i dalarna. Underhållna alpina betesmarker skyddar mot laviner och lerskred.
Vanlig betesodling förhindrar igenväxning av buskar och främjar därmed biologisk mångfald.
Upp till 70 olika örter växer per kvadratmeter i alpina betesmarker (i genomsnitt bara sju på dalbottnen). Denna biologiska mångfald är viktig för naturen.
Alpbönder och mjölkbönder producerar värdefulla mejeriprodukter från kor, får och getter, oftast av ekologisk kvalitet.
Alperna är ett energigivande rekreationsområde i ett vackert bergslandskap, oförstört och enkelt.