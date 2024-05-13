Mirror-calm mountain lake with wooden hut on shore, sun star over mountain peak, coniferous trees, clear sky.
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Zillertal
Aktivt, traditionellt och mångsidigt

Klättra på klippor, åk skidor i pudersnö eller vandra till rustika stugor – Zillertal bjuder på oförglömliga äventyr i naturen.

Zillertal är en av de mest dynamiska regionerna i Tyrolens bergsvärld, präglad av ett spektakulärt alpint landskap. Omgiven av flera toppar över 3000 meter, med Hochfeiler som högsta punkt, är dalen känd som bergsklättringens vagga. Här hittar du också Zillertal High Alps naturpark, med över 80 glaciärer som fortfarande är nästan orörda.

Landskapet bjuder på oändliga äventyr. På sommaren kan du vandra genom blomstrande alpängar, klättra på dramatiska klippor eller cykla mountainbike längs forsande bäckar. Under vintern förvandlas området till ett vintersportparadis med fyra skidområden och möjlighet till romantiska slädturer genom snötäckta landskap. Kombinationen av storslagen natur och äventyr gör Zillertal till en destination där varje dag är full av upplevelser.

Fakta om Zillertal
Plats:40 kilometer öster om Innsbruck
Höjd över havet:520 m
Invånare:ca 35.000 (från 2024)
Högsta berg:Hochfeiler (3 509 m)

Dalen är känd för sina Zillertal-donuts, en traditionell specialitet med salt eller söt fyllning.

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Zillertal från alla perspektiv

Höjdpunkterna

Harakiri: den svartaste pisten i Zillertal

Erlebnistherme Zillertal: Wellness och kul i vattnet

Nature Ice Palace: Världen av evig is

Spannagel grotta: Upplev den unika marmorgrottan

Kabintur på Berliner Höhenweg: En högalpin tur

Spruce Castle: En äventyrlig lekplats i grantopparna

Aktiviteter i Zillertal

Tips för gourmeter

I Zillertal kan du njuta av regionala specialiteter på charmiga värdshus och rustika fjällstugor. En av dessa är de traditionella Zillertal-munkarna, som kan serveras med smakrika pålägg eller fyllda med söt sylt.

En annan lokal favorit är Melchermuas, en söt rätt tillagad av vetemjöl, smör, mjölk och bär. Den här klassikern serverades en gång i tiden till mjölkbönderna på gårdarna och är fortfarande lika uppskattad idag.

Boenden utöver det vanliga

Hotell das Kaltenbach

Wöscherhof

Alpinahotel Fügen

MalisGarten Green Spa Hotell

Hotell Sieghard

Information om klimatskydd

Varför är alpjordbruket så viktigt?

  • Konventionellt jordbruk hjälper till att bevara kulturlandskapet och säkerheten i dalarna. Underhållna alpina betesmarker skyddar mot laviner och lerskred.

  • Vanlig betesodling förhindrar igenväxning av buskar och främjar därmed biologisk mångfald.

  • Upp till 70 olika örter växer per kvadratmeter i alpina betesmarker (i genomsnitt bara sju på dalbottnen). Denna biologiska mångfald är viktig för naturen.

  • Alpbönder och mjölkbönder producerar värdefulla mejeriprodukter från kor, får och getter, oftast av ekologisk kvalitet.

  • Alperna är ett energigivande rekreationsområde i ett vackert bergslandskap, oförstört och enkelt.

Vanliga frågor

Zillertal består av totalt 25 samhällen som sträcker sig längs Ziller och erbjuder en rad fritidsaktiviteter och kulturella upplevelser. Ett urval av de platser som hör till Zillertal:

Mayerhofen: Om du letar efter en sportslig utmaning är actionberget Penken ett måste. Österrikes brantaste pistupplevelse väntar här på de allra modigaste: Den legendariska Harakiri-nedfarten med en lutning på upp till 78 procent.

Gerlos erbjuder ett brett utbud av aktiviteter året runt med fokus på vintersport. Skidorten har 147 kilometer pister och 52 liftar på höjder upp till 2 500 meter. På sommaren lockar orten sina besökare med utomhusaktiviteter i naturen.

Fügen-Kaltenbach: Det lilla skidområdet på Spieljoch är särskilt lämpligt för familjer med sin funpark, funslope, kälkbana och breda pister. På sommaren är semesterområdet ett bergsparadis med en autentisk, byliknande karaktär.

Tux-Finkenberg: På en höjd av 3.250 meter kan vintersportentusiaster njuta av det gigantiska bergspanoramat. På sommaren kan du utforska de pittoreska alpängarna och kristallklara bergssjöarna eller ge dig ut på en av de många vandringslederna.

Zillertal i Tyrolen erbjuder både action och avskildhet. Kulinariska och alpina läckerheter. Roligt för barn och spännande äventyr. Vandring, cykling, bestigning av mäktiga tretusenmeterstoppar - till och med golf och sommarutflykter till glaciärer.

Zillertal munkar är en traditionell specialitet från Zillertal i Tyrolen. De är kända för sin salta eller söta fyllning känd för och det karakteristiska sättet de tillagas på. Både lokalbefolkningen och semesterfirare uppskattar denna populära delikatess, som naturligtvis serveras i hela Tyrolen.

Arena berg-och dalbana: Kul och action på sommarens kälkbana. Den 1 500 meter långa banan tar dig nerför i rasande fart, med spännande svängar och branta partier.

Granens slott: I Zell am Ziller ligger Spruce Castle, en sagolik lekplats i granträ med flera torn och en fantastisk utsikt över omgivningarna.

Naturligt ispalats: Besökare kan utforska imponerande isformationer, stalaktiter och ett fruset vattenfall. Båtutflykten på glaciärsjön är en speciell höjdpunkt för hela familjen.

Zillertalbahn järnväg: Den historiska Zillertalbahn-järnvägen förbinder Mayrhofen med Jenbach och erbjuder en nostalgisk åktur genom dalen. De autentiska järnvägsvagnarna och ångloket ger en speciell upplevelse som tar dig tillbaka i tiden.

Zillertaler Höhenstraße: Denna pittoreska panoramaväg slingrar sig genom det imponerande bergslandskapet i Zillertal och erbjuder en hisnande utsikt över de omgivande bergstopparna.

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