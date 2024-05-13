Konst möter hantverk: Bröd som konstverk.

Veronika Dörfler är en mästerbagare och entreprenör som 2023 fyllde ett viktigt utbudsgap när hon öppnade det ekologiska bageriet hefehaus på huvudtorget i Feldkirchen.

Hennes kärlek till brödets hantverk väcktes vid 30 års ålder, och sedan dess har hon varit trogen sin filosofi: att baka med ekologiska ingredienser, huvudsakligen från lokala producenter.

Veronika lägger stor vikt vid långsam degmognad – en process som ger bröden deras omisskännliga arom och djupa smak. På Hefehaus erbjuder hon ett noggrant utvalt sortiment som spänner från smakrika surdegsbröd och klassiska småbröd, såsom handrullade baguetter, till söta delikatesser som kardemummakanelknutar.

Varje limpa, varje bulle och varje knut bär Veronikas signatur: passion, tradition och omsorg om råvaran – ett hantverk som både smakar och känns.