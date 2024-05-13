Brödkonst: När limpan blir en canvas
Skapa, baka och njut - #eatAUT
Introduction
Veronika Dörfler är en mästerbagare och entreprenör som 2023 fyllde ett viktigt utbudsgap när hon öppnade det ekologiska bageriet hefehaus på huvudtorget i Feldkirchen.
Hennes kärlek till brödets hantverk väcktes vid 30 års ålder, och sedan dess har hon varit trogen sin filosofi: att baka med ekologiska ingredienser, huvudsakligen från lokala producenter.
Veronika lägger stor vikt vid långsam degmognad – en process som ger bröden deras omisskännliga arom och djupa smak. På Hefehaus erbjuder hon ett noggrant utvalt sortiment som spänner från smakrika surdegsbröd och klassiska småbröd, såsom handrullade baguetter, till söta delikatesser som kardemummakanelknutar.
Varje limpa, varje bulle och varje knut bär Veronikas signatur: passion, tradition och omsorg om råvaran – ett hantverk som både smakar och känns.
Veronikas barndomsminnen av brödHennes mamma bakade bröd till storfamiljen var fjortonde dag. Denna dag var alltid något speciellt för Veronika, och spänningen med "vardagsbröd" satte definitivt sin prägel på henne.
Intervju med Veronika Dörfler
Veronika Dörfler
Veronika Dörfler är en mästerbagare och entreprenör som 2023 stängde ett viktigt utbudsgap med sitt ekologiska bageri hefehaus på huvudtorget i Feldkirchen.
Hon upptäckte sin passion för den traditionella konsten att baka bröd vid 30 års ålder och har sedan dess endast använt ekologiska ingredienser, främst från regionen.
Hon ägnar särskild uppmärksamhet åt lång degmognad, vilket ger bröden en omisskännlig arom och intensiv smak. Det utvalda produktsortimentet sträcker sig från ett brett utbud av surdegsbröd till traditionella små bakverk som handrullar och baguetter och söta delikatesser som kardemummakanelknutar.