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Brödkonst: När limpan blir en canvas
Skapa, baka och njut - #eatAUT

Konst möter hantverk: Bröd som konstverk.

Veronika Dörfler är en mästerbagare och entreprenör som 2023 fyllde ett viktigt utbudsgap när hon öppnade det ekologiska bageriet hefehaus på huvudtorget i Feldkirchen.

Hennes kärlek till brödets hantverk väcktes vid 30 års ålder, och sedan dess har hon varit trogen sin filosofi: att baka med ekologiska ingredienser, huvudsakligen från lokala producenter.

Veronika lägger stor vikt vid långsam degmognad – en process som ger bröden deras omisskännliga arom och djupa smak. På Hefehaus erbjuder hon ett noggrant utvalt sortiment som spänner från smakrika surdegsbröd och klassiska småbröd, såsom handrullade baguetter, till söta delikatesser som kardemummakanelknutar.

Varje limpa, varje bulle och varje knut bär Veronikas signatur: passion, tradition och omsorg om råvaran – ett hantverk som både smakar och känns.

Info om det ekologiska bageriet
Bageri:hefehaus
Plats:Feldkirchen i Kärnten
Filosofi:Naturligt ekologiskt & långsam jäsning

"För mig är en god limpa perfekt när många andra redan har bakat den för mörk!" säger Veronika Dörfler.

Veronikas barndomsminnen av bröd

Hennes mamma bakade bröd till storfamiljen var fjortonde dag. Denna dag var alltid något speciellt för Veronika, och spänningen med "vardagsbröd" satte definitivt sin prägel på henne.

Intervju med Veronika Dörfler

I ett litet hantverksbageri är det nödvändigt att reagera på vädret, den omgivande temperaturen, de olika mjölkvaliteterna och den naturliga surdegens nycker. Recept är inte allt, och det är det som gör det så spännande och utmanande att arbeta med levande kulturer. Bröden ser ofta inte likadana ut, men det som räknas för kunderna är den goda smaken - och det är bra.

Jag arbetar med olika degstarter som hjälper till att hålla kvar mycket fukt i brödet. Det gör det mer lättsmält och håller det fuktigt i många dagar. Detta är en kvalitet i den österrikiska brödkulturen: hantverk och tid. Jag får dock ofta höra från äldre kunder att smaken på mitt bröd påminner dem om brödet från deras barndom.

Hållbarhet spelar en central roll på hefehaus. Min certifiering som ekologisk förädlare innebär att jag orienterar mig mot begreppet ekologisk hållbarhet.

Ekonomisk hållbarhet återspeglas i den korta och, där så är möjligt, regionala värdekedjan. Med mitt sätt att arbeta vill jag erbjuda attraktiva jobb inom bageribranschen genom att i stor utsträckning undvika nattarbete och fokusera på kvalitet snarare än kvantitet. Genom att producera huvuddegen dagen innan (och deras långa mognadstider) är det möjligt för oss bagare att ha socialt acceptabla arbetstider. Och inte bara det - det här arbetssättet är också avgörande för den goda smaken och smältbarheten hos mina surdegsbröd.

Min partner Daniel har varit en entusiastisk ölbryggare i flera år. Redan på medeltiden tillverkades bröd och öl under samma tak, med hjälp av den då fortfarande mystiska vildjästen i öl och surdeg. När jag planerade att starta det ekologiska bageriet tog han chansen att bidra med sina bryggkunskaper på deltid och nu har mer än fyra "Ekologiska ölsorter", alla överjästa och ofiltrerade, är nu mycket populära.

Svårt är en relativ term. Å ena sidan tror jag att det finns en hel del att ta igen när det gäller bilden av bagare och andra yrken. För bagare som är egenföretagare finns dessutom fortfarande kravet på att vara bagarmästare, vilket gör det ännu svårare att starta företag.

Å andra sidan romantiserade jag också bageribranschen en aning i början. Efter mer än två år som outbildad arbetare på ett stort bageri, efter att ha avlagt bagerimästarexamen och startat mitt eget bageri kan jag säga att jag inte skulle byta ut det här yrket mot något annat: Att tillverka bakverk är oerhört tillfredsställande och inte bara fysiskt utan också psykiskt utmanande. Du får också uppleva många positiva känslor och tacksamhet från kunder med färskt bröd.

Mästerbagare

Veronika Dörfler

Veronika Dörfler är en mästerbagare och entreprenör som 2023 stängde ett viktigt utbudsgap med sitt ekologiska bageri hefehaus på huvudtorget i Feldkirchen.

Hon upptäckte sin passion för den traditionella konsten att baka bröd vid 30 års ålder och har sedan dess endast använt ekologiska ingredienser, främst från regionen.

Hon ägnar särskild uppmärksamhet åt lång degmognad, vilket ger bröden en omisskännlig arom och intensiv smak. Det utvalda produktsortimentet sträcker sig från ett brett utbud av surdegsbröd till traditionella små bakverk som handrullar och baguetter och söta delikatesser som kardemummakanelknutar.

hefehaus

Konstverk på en brödlimpa

Kärntens hornört

Vatten och dimma

Sjöar och berg

Intervju med konstnären Katya Frei

Topografin i Kärnten är otroligt stämningsfull och mångbottnad, med sjöar, skogar och berg som ofta är höljda i en mystisk dimma som ger landskapet något magiskt. Det sätt på vilket dimman kan dölja och avslöja saker ger landet en drömlik kvalitet. När dimman kommer fram blir landskapen mjukare och perspektiven förändras för varje ögonblick - det tycker jag är väldigt vackert.

Jag valde dessa tre motiv - hornört, sjö och berg samt vatten/dimma - för att symbolisera Kärnten, eftersom de fångar den unika topografin och andan i regionen.

Kärntens hornört, en endemisk växt som bara finns här, symboliserar en djupt rotad, platsspecifik ekologi. Kombinationen av sjöar och berg är ett karakteristiskt drag i landskapet i Kärnten som harmonierar med både den naturliga skönheten och den vardagliga upplevelsen för de människor som bor här. Slutligen ger vattenmotivet, som också kan ses som dimma, regionen Kärnten en nästan mystisk kvalitet.

Både konst och mat kräver kreativitet och skicklighet, där man kombinerar teknik med en personlig touch. En väl presenterad maträtt kan vara lika visuellt fantastisk som en målning och förvandla en måltid till något att beundra redan innan du smakar på den. Konst och mat speglar också kultur, tradition och identitet genom sin stil och sina ingredienser.

Det är skönt att veta att det här verket inte kommer att vara för evigt. Det är meningen att det ska bli färdigt och sedan släppas.

För att skära in i den råa degen använde jag en kombination av en brödkniv och en träsnidarkniv.

Den största utmaningen var att hålla motiven tydligt igenkännliga även efter bakningen, eftersom degen expanderar och ändrar form i ugnen. Att arbeta med rå deg är knepigt, men jag älskar överraskningsmomentet när brödet kommer ut ur ugnen och jag ser hur motiven har förändrats under gräddningsprocessen.

Konstnären Katya Frei

I sina verk behandlar den lovande konstnären intensivt de förment onaturliga aspekterna av världen.

Mer om Katya Frei

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