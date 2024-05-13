Eveline Wild skapar kulinariska konstverk där smaker möter estetik – lika sensuella och visuella som konst på ett museum.

Chocolatière, patissière, världsmästare i konditori och TV-kock – Eveline Wild bär många titlar. Men framför allt är hon en passionerad finsmakare, en kärlek som började redan i barndomen.

I Österrike känner man igen från populära bakprogram som "Frisch gekocht" (ORF2) och "Deutschlands bester Bäcker" (ZDF) samt från hennes tre bakböcker: "Wild backen", "Wild auf Schokolade" och "Wild backen mit Früchten".

Eveline är en välkänd stjärna inom det kulinariska landskapet – både i och utanför branschen. På WILD EDER i St. Kathrein am Offenegg i Steiermark skapar hon magi i form av söta frestelser och unika smakupplevelser.