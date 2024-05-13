Eveline Wild
Du äter med ögonen #eatAUT
Introduction
Chocolatière, patissière, världsmästare i konditori och TV-kock – Eveline Wild bär många titlar. Men framför allt är hon en passionerad finsmakare, en kärlek som började redan i barndomen.
I Österrike känner man igen från populära bakprogram som "Frisch gekocht" (ORF2) och "Deutschlands bester Bäcker" (ZDF) samt från hennes tre bakböcker: "Wild backen", "Wild auf Schokolade" och "Wild backen mit Früchten".
Eveline är en välkänd stjärna inom det kulinariska landskapet – både i och utanför branschen. På WILD EDER i St. Kathrein am Offenegg i Steiermark skapar hon magi i form av söta frestelser och unika smakupplevelser.
"Naturligtvis uppfattar alla det på sitt eget sätt. Alla 'fastnar' visuellt för något annorlunda. Det är just därför jag älskar den kulinariska världen – det finns ingen absolut sanning, bara subjektiva upplevelser," säger Eveline Wild.
Söt konst på en tallrikFör Eveline är det kulinarisk konst när hon fortfarande kan minnas rätten sex månader senare.
Intervju med Eveline
Chocolatière, patissière och världsmästare i konditori
Kulinarisk konst är en lek med former. Lek är nyckelordet. Om det ser "lekfullt" ut, då ser det ut som naturen har tänkt sig.