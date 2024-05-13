Six images: chocolate pralines on a plate, hands in traditional dress holding pralines, donut sculpture with forks.
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Bröllopsbageri i Burgenland
En levande tradition #eatAUT

Så har det alltid varit – vid sidan av bröllopstårtan fanns även ett bröllopsbageri, oftast i form av kex.

Bröllopsbageriet i Burgenland är en hantverkstradition som gått i arv genom generationer och fortfarande lever kvar.

För detta projekt fick Aloisia Bischof, en välkänd bröllopsbagare, i uppdrag att skapa tre traditionella bakverk. Därefter tolkade Lena Zachs, patissière från Burgenland, en av dem i en modern tappning.

Resultatet blev en kulinarisk dialog, där tradition inte är något statiskt, utan ett levande hantverk som utvecklas med passion och kreativitet.

Snabb information
Bageri: Aloisia Mehlspeis & Kaffeestubn
Plats:Badersdorf i Burgenland
Koncept:bröllopsbageri i Burgenland
En spännande detalj:Burgenlands första bröllopsmuseum

"Förr i tiden var det kutym att en bröllopstårta var en lika stor del av vigseln som själva vigselringarna", säger Aloisia Bischof.

Bröllopsbageri genom tiderna

Idag arbetar vi mycket med choklad och smör. Emmer och enkorn till kex är populärt igen. Tiden är som ett hjul - allt kommer tillbaka någon gång, säger Aloisia och ler.

Intervju med Aloisia Bischof

Bröllopstårtor har varit en del av vigslar i århundraden. Förr var de lika viktiga som vigselringarna och en självklar del av ceremonin.

Utöver festmåltiden fick gästerna alltid en "Bschoad-Binkerl" – en bunt med bröllopsbakelser att ta med sig. Släktingar reste ofta till fots från grannstäder och ännu längre bort, en resa som kunde ta flera dagar. Bakverken var därför en symbol för gästfrihet och en smak av firandet att njuta av längs vägen.

Så har det alltid varit – vid sidan av bröllopstårtan fanns även ett bröllopsbageri, där bakverken oftast tog form av kex.

Burgenland är en gränsregion och brukade vara en fattigare provins. Trots det har invånarna i Burgenland alltid lagt stor vikt vid god mat och festligheter.

På bröllop kunde de unna sig något som de inte hade råd med i vardagen och som de var tvungna att spara ihop till. Fattigare människor arbetade ofta i rikare hushåll där det fanns bättre mat. Och när det fanns något att fira ville man leva bättre och äta bättre. Och det är bara typiskt Burgenland. Det är mer djupt rotat här än någon annanstans.

Ja, det är mitt liv. Jag växte upp med bröllopstårtor från barndomen. För det var så det var: när det var bröllop bakades bakverken i bröllopshuset. Fruarna och släktingarna samlades och bakade till bröllopsgästerna.

Min mamma var bröllopskock och jag fick hjälpa till som barn. Jag är väldigt positiv till det - för bröllop är något positivt och det är mat också. Det har verkligen vuxit med mig sedan barndomen och är mitt drömjobb.

Förr i tiden hade man inte så mycket, särskilt inte choklad. Ett exempel på detta är Husarenkrapferl, som är mindre chokladiga. Med tiden har de dock förfinats och förbättrats. Receptet på vaniljkakor har förblivit detsamma som det alltid har varit. Nussstangerl är också ett recept av hög kvalitet (helt enkelt på grund av nötterna som ingrediens) som alltid har varit uppskattat. Vi har låtit dessa klassiska recept vara kvar i sin ursprungliga form.

Ja, till exempel nötterna - vi har många nötträd i regionen, så det bakas mycket nötter här. Vi använder också ofta Uhudler-sylt, som också kommer härifrån.

Bevarar bröllopstraditionen

Aloisia Bischof

Aloisia Bischof är en av de främsta representanterna för Burgenlands bröllopsbagerier. I sitt bageri och kaffehus i Badersdorf bevarar hon traditionen av dessa unika bakverk.

Hennes passion för bröllopsbakning väcktes redan som barn, när hon hjälpte sin mamma och moster – båda bröllopsbagare – att förbereda bakverk. Idag tillverkar hennes bageri över 60 traditionella bakverk, alltid med ingredienser av högsta kvalitet.

För att säkerställa att Burgenlands bröllopsbageri lever vidare grundade hon Burgenland Wedding Museum 2015, där besökare får en inblick i hantverkets historia och seder. Genom sitt arbete är Aloisia Bischof en viktig väktare av Burgenlands kultur och traditioner.

Aloisia Mehlspeis & Kaffeestubn

Tradition möter ny tolkning

Nötpinnar, smörmunkar och vagnshjul i ny tappning.

Diamanter av nötter

Konditormästaren Lena Zachs har omtolkat den klassiska Nussstangerl: En kombination av nötter och choklad, gjuten i en sofistikerad form.

Veganska Uhudler "Schmer" munkar

Nuförtiden är det mycket ovanligt med sherbet som fett, och därför valdes en vegansk version. Fyllningen är en Uhudler-sylt från Burgenland.

Vagnhjul

Den runda formen och strukturen behölls. Som fyllning valdes en hemlagad sylt gjord på ringmaskrosor.

Intervju med Lena Zachs

Jag funderade på vilka speciella saker jag ville ha med i den nya versionen. Sedan släppte jag loss kring "mittpunkten".

Nötdiamanter! Precis som i Stangerln är det nötterna som är stjärnorna, men i en helt annan, utsökt form tack vare det tunna, diamantformade chokladöverdraget.

Ja, det var en av de viktigaste anledningarna till att jag startade mitt eget företag. Jag har alltid velat arbeta uteslutande med högkvalitativa produkter som är så hållbara som möjligt. Naturligtvis innebär detta ofta mycket mer arbete, men jag vill erbjuda produkter som inte bara är goda och visuellt tilltalande, utan också regionala, säsongsbetonade och hållbara.

Mycket varierat. Ibland fruktig, ibland chokladig. Ibland mycket krämig, ibland utan grädde. Lyckligtvis är smakerna så varierade att jag aldrig blir uttråkad när jag bakar.

För mig är det franska konditoriet mycket mer varierat. En dessert är alltid väl genomtänkt och varje komponent är viktig för smak och konsistens. I Paris anordnas dessutom ofta stora "events" eller tävlingar där konditorer presenterar sina nya kreationer - det finns verkligen alltid något nytt.

Däremot har jag en känsla av att österrikiska bakverk ofta (inte alltid!) vilar på det klassiska "men vi har alltid gjort det på det här sättet".

Konditormästare och patissière Lena Zachs

Hennes passion för franska desserter återspeglas i hennes skapelser, som fokuserar på regionala och ekologiska ingredienser.

Lena Zachs konditori

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