Bröllopsbageri i Burgenland
En levande tradition #eatAUT
Introduction
Bröllopsbageriet i Burgenland är en hantverkstradition som gått i arv genom generationer och fortfarande lever kvar.
För detta projekt fick Aloisia Bischof, en välkänd bröllopsbagare, i uppdrag att skapa tre traditionella bakverk. Därefter tolkade Lena Zachs, patissière från Burgenland, en av dem i en modern tappning.
Resultatet blev en kulinarisk dialog, där tradition inte är något statiskt, utan ett levande hantverk som utvecklas med passion och kreativitet.
"Förr i tiden var det kutym att en bröllopstårta var en lika stor del av vigseln som själva vigselringarna", säger Aloisia Bischof.
Bröllopsbageri genom tidernaIdag arbetar vi mycket med choklad och smör. Emmer och enkorn till kex är populärt igen. Tiden är som ett hjul - allt kommer tillbaka någon gång, säger Aloisia och ler.
Intervju med Aloisia Bischof
Aloisia Bischof
Aloisia Bischof är en av de främsta representanterna för Burgenlands bröllopsbagerier. I sitt bageri och kaffehus i Badersdorf bevarar hon traditionen av dessa unika bakverk.
Hennes passion för bröllopsbakning väcktes redan som barn, när hon hjälpte sin mamma och moster – båda bröllopsbagare – att förbereda bakverk. Idag tillverkar hennes bageri över 60 traditionella bakverk, alltid med ingredienser av högsta kvalitet.
För att säkerställa att Burgenlands bröllopsbageri lever vidare grundade hon Burgenland Wedding Museum 2015, där besökare får en inblick i hantverkets historia och seder. Genom sitt arbete är Aloisia Bischof en viktig väktare av Burgenlands kultur och traditioner.
Tradition möter ny tolkningNötpinnar, smörmunkar och vagnshjul i ny tappning.
Diamanter av nötter
Konditormästaren Lena Zachs har omtolkat den klassiska Nussstangerl: En kombination av nötter och choklad, gjuten i en sofistikerad form.
Veganska Uhudler "Schmer" munkar
Nuförtiden är det mycket ovanligt med sherbet som fett, och därför valdes en vegansk version. Fyllningen är en Uhudler-sylt från Burgenland.
Vagnhjul
Den runda formen och strukturen behölls. Som fyllning valdes en hemlagad sylt gjord på ringmaskrosor.