Så har det alltid varit – vid sidan av bröllopstårtan fanns även ett bröllopsbageri, oftast i form av kex.

Bröllopsbageriet i Burgenland är en hantverkstradition som gått i arv genom generationer och fortfarande lever kvar.

För detta projekt fick Aloisia Bischof, en välkänd bröllopsbagare, i uppdrag att skapa tre traditionella bakverk. Därefter tolkade Lena Zachs, patissière från Burgenland, en av dem i en modern tappning.

Resultatet blev en kulinarisk dialog, där tradition inte är något statiskt, utan ett levande hantverk som utvecklas med passion och kreativitet.