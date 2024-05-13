När mat möter konst – Julia Presslauer illustrerar en femrättersmeny skapad av Lukas Nagl.

Lukas Nagl leder köket på den hyllade restaurangen Bootshaus i Hotel Das Traunsee samt Wirtshaus Poststube 1327 och Belétage på Hotel Post am See. Dessa restauranger, drivna av Monika och Wolfgang Gröller i tredje generationen, hör till Österrikes gastronomiska toppskikt.

Efter utbildningen vid turistskolan i Bad Ischl har Nagl samlat erfarenhet i Wien på Steirereck, samt i USA, Afrika och Schweiz.

Illustratören Julia Presslauer har en bakgrund i grafisk design och reklam från University of Applied Arts, där hon fann sin passion för tryck. I sitt arbete förenar hon reklamens konceptuella tänkande med tryckkonstens estetik – något som nu ger en visuell dimension åt Nagls femrättersmeny.