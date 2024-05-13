Lukas Nagl
Kulinarisk konst möter visuell konst. #eatAUT
Introduction
Lukas Nagl leder köket på den hyllade restaurangen Bootshaus i Hotel Das Traunsee samt Wirtshaus Poststube 1327 och Belétage på Hotel Post am See. Dessa restauranger, drivna av Monika och Wolfgang Gröller i tredje generationen, hör till Österrikes gastronomiska toppskikt.
Efter utbildningen vid turistskolan i Bad Ischl har Nagl samlat erfarenhet i Wien på Steirereck, samt i USA, Afrika och Schweiz.
Illustratören Julia Presslauer har en bakgrund i grafisk design och reklam från University of Applied Arts, där hon fann sin passion för tryck. I sitt arbete förenar hon reklamens konceptuella tänkande med tryckkonstens estetik – något som nu ger en visuell dimension åt Nagls femrättersmeny.
"Jag hade en bra känsla redan från början eftersom jag också växte upp vid en sjö. Det är samma koppling. Detta återspeglas också i de naturliga färgerna på illustrationerna", förklarar illustratören Julia Presslauer.
Konstnärlig översättning från rätter till illustrationerLukas Nagls rätter är noggrant komponerade, och därför ville Julia Presslauer hålla sina illustrationer subtila. Istället för att förändra uttrycket valde hon att lyfta fram de naturliga tonerna och låta rätternas estetik tala för sig själv.
Smultron | fåryoghurt | maräng | grantoppar
Lukas Nagls mormor var en skicklig kock, och hennes spanska specialitet med jordgubbar och vispgrädde var en av hennes mest minnesvärda desserter. Den här rätten är en hyllning till den smaken.
Trots sin överdådiga karaktär har den, precis som fjärilen i illustrationerna, en skör och lätt känsla – en flyktig glädje som fångar sommarens essens. Därför serveras den bara under 6 till 8 veckor om året. En enkel men oemotståndlig dessert som alla älskar.
Guldtomater | pumpa | physalis | getfärskost
Lukas Nagl: "Min favoritdetalj i den här illustrationen är fåglarna, eftersom de symboliserar frihet – en känsla man också kan uppleva genom mat. Det fina med njutning är att den tar dig med på en resa, även med slutna ögon".
"Matlagning handlar just om det: att lyfta människor ur vardagen och skicka dem på en mental semester. Det är kärnan i mitt jobb – att skapa glädje genom mat. Och vem vet, kanske är även dessa fåglar på väg söderut för en smakfull semester.
Fiskad abborre | bondbönor | miso | hasselnötter | persika
Lukas Nagl : "Regionen känns så närvarande här, tack vare den allestädes närvarande abborren. Jag tänkte direkt på fiske – det finns något magiskt i att fånga en fisk själv, särskilt som barn. Illustrationens blåmärken, som fisken egentligen inte har, fångar dess färskhet på ett lekfullt sätt."
"Ingredienserna här är kombinationer som verkligen tilltalar mig: tunna, mjukkokta bönor, klassiskt smaksatta med salt. Min egen miso tillför umami, medan nyskördade hasselnötter ger en fräsch ton. Persikan, som nyligen börjat odlas i regionen, adderar en ny dimension – lätt picklad och smörigt mjuk, en perfekt balans i rätten."
Rödbeta | ros | fårmjölk | gäddkaviar
Lukas Nagl: "Jag kan se den här rätten framför mig både en kall sommardag och en frisk vårdag. Det passar perfekt eftersom ingredienserna finns tillgängliga året runt: mina inlagda rödbetor, vasslen och den hemsaltade gäddkaviaren."
"För mig är rödbetsrosen rättens mittpunkt. Den symboliserar elegans och doft, och det är just därför jag älskar den här rätten. Den fångar idén om att skapa något blommigt och sofistikerat av något så jordnära och enkelt. Idén föddes ur ren intuition, utan överdriven eftertanke – en rätt skapad direkt från hjärtat".
Sommarbock | spetsig paprika | krasse | hampafrön
Lukas Nagl: Ljuset i illustrationen påminner mig om kolgrillen och därmed om sommarens bock. Men här handlar det inte om bocken i sig – fokus ligger på de spetsiga paprikorna. Bocken fungerar snarare som ett smakrikt tillbehör att toppa såsen med."
"För oss står fisk, kött, frukt och grönsaker alltid på samma nivå. De har lika stor betydelse och behandlas med samma respekt i köket.