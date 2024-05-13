Laid table with powdered sugar cake, two dessert plates with pastry pieces, cherries and rosé wine glasses.
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Rätter med en modern twist
Hälsningar från köket #eatAUT

Österrike är ett land fullt av kulinariska original: förutom Tafelspitz och Linzer Torte berikas det lokala köket också av innovativa skapelser.

Österrikes kulinariska upplevelser har 1 000 aspekter, men bara en huvudingrediens - vår hisnande natur. Från de snötäckta Alperna till de mjuka vingårdarna - det österrikiska landskapet återspeglas i alla våra produkter och rätter.

Burgenland: En smakupplevelse du inte får missa

Christa Erdely, ordförande för Lafnitztaler Bauernspezialitäten, och hennes team har tagit den traditionella rätten Sterz till en ny nivå. De har skapat fem unika variationer – spännande smakkombinationer som till och med är nya för Burgenland.
5 nya rätter från SterzFingermat, fine dining, sushi, nyårsafton, frukost

Fingerfood med twist

Den klassiska Bettlersterz – gjord på vetemjöl, potatis, salt och vitlöksolja istället för ister – får en ny form. Blanda den färdiga Sterz med ett ägg, rulla till små bollar och grädda i olja. Resultatet? En krispig och smakrik fingermat som är perfekt för mingel!

Vegansk njutning

Den traditionella Heidensterz, gjord på bovetemjöl och vanligtvis tillagad med ister och gammel, får här en modern och växtbaserad twist. Tillagad med aromatisk timjanolja och smakrik svamp blir den en genialisk vegansk rätt – helt utan högprocessade ingredienser, bara ren och naturlig smak!

Burgenlands unika tolkning av sushi

I södra Burgenland tillagas en speciell variant av Sterz på bakplåt, en så kallad Nigl, med enbart mjöl, vatten och salt. Genom att skära Nigl i små rektanglar och toppa dem med fisk skapades Burgenlands egen sushi. För en maki-variant rullades Sterz i tångblad och garnerades med senapskaviar – en spännande fusion av tradition och innovation!

Fusion av Burgenlands smaker

Den klassiska Bönsterz får en ny twist med svarta bönor istället för vaktelbönor. Färska äppeltärningar blandas in innan Sterzen rullas in i strudeldeg och bakas till en gyllene tårta. Strudel och Sterz är var för sig typiska Burgenland-rätter, men i kombination skapar de en oväntad och lekfull smakupplevelse!

Rejäl frukost

Denna näringsrika Sterz görs på fullkornsspeltmjöl, vaktelbönor och aromatisk rosmarinolja. Den serveras med smulig ostmassa från Milchhof Koch, solmogna hallon från trädgården och en touch av saffranshonung. En balanserad och smakrik frukost som ger energi inför en lång arbetsdag!

3 frågor till Christa Erdely om Soul food Sterz

Sterz är (fortfarande) Burgenlands själsmat.

Burgenlänningar över 30 år minns Sterz från sin mormor – en maträtt laddad med känslor och barndomsminnen från de gemensamma familjeluncherna.

Barnen var i skolan, medan föräldrar och mor- och farföräldrar arbetade på fälten, i ladan eller utomhus. Vid lunchtid samlades alla runt det stora bordet för att äta. Minst en gång i månaden stod Sterz på menyn, ofta serverad med mjölk, soppa, fruktkompott eller äppelmos. Och varje familjemedlem hade sina egna favorittillbehör.

Sterz är en enkel rätt som väcker varma minnen. Den kan kombineras med både söta och salta tillbehör och är en riktig kameleont i köket. Grundingredienserna – mjöl, vatten, fett och salt – är enkla, men variationerna är många. Speltmjöl, bovetemjöl, rågmjöl eller vetemjöl – varje val ger en unik smakupplevelse..

Att samarbeta med regionala producenter är kärnan i min verksamhet. Lokala råvaror har högsta prioritet – vi undviker industriellt producerad mat.

Vi bor i södra Burgenland och vill bidra till en levande region med aktiva företag. Och ja, skillnaden märks verkligen i smaken. Paprikapulvret från min ekologiska bonde Johanna Kirnbauer i Riedlingsdorf sprider en doft som fyller hela köket. Havreflingorna och havremjölet från Kochs ekologiska gård i Markt Allhau har en fin nötig ton. Och baconet från bonden? Det går inte ens att jämföra med det från slaktaren.

"Ett gott liv för alla - för oss innebär det att behandla människor, djur och växter med respekt. Vi ser oss själva som en del av naturen och tar ansvar för vår miljö."

Lafnitzdalens bondespecialiteter

Christa Erdely

Christa Erdely är ordförande för Lafnitztaler Bauernspezialitäten och leder ett team som brinner för traditionell, regional mat från Lafnitzdalen, producerad på ett naturligt och hållbart sätt.

Råvarorna kommer från noggrant utvalda gårdar och bearbetas färska och i säsong. Här står hantverk av hög kvalitet och en stark koppling till naturen i fokus. Bönderna själva har direktkontakt med gästerna, vilket ger full insyn i matens ursprung och skapar en genuin, lokal matupplevelse.

Lafnitzdalens bondes specialiteter

Kärnten: Fiske för komplimanger

Tre kockar och en fiskexpert tillbringar en dag på vattnet och skapar en rad smakfulla rätter med färsk fisk från Kärntens sjöar, floder och dammar. En hyllning till regionens rena vatten och förstklassiga råvaror – där hållbart fiske möter kulinarisk kreativitet.

Kreativa rätter med fisk från Kärnten

Christine Schwarzenbach från sjön Weissensee, Florian Satran från Stiftsschmiede vid sjön Ossiach och Roman Pichler från restaurang Moritz i Grafenstein skapar läckra rätter av mer än 15 olika fisksorter.

Rätter från Christine Schwarzenbach

  • Rovfisk (röd rom / marinerad röding)

  • Tipsy fisk (gurka / gin / flammad öring)

  • Fiskplatta (havsfisk / tomater / paprika / citron / basilika / olivolja)

Hotell Arlbergerhof

Rätter från Florian Satran

  • Amurkarp från vedeldad ugn / rotfrukter / brynt smör

  • Viche på insjööring / paprika / morot / kärnmjölk

  • Picklad insjööring / rotfrukter / rödlök

  • Fiskgryta / kräftor / röding / paprika / tomat

  • Tartar på bakad sik och amurkarp

Stiftsschmiede

Rätter av Roman Pichler

  • Fiskkroketter (bakade fiskbullar) / friterad salvia

  • Flamberade kräftor

  • Gös kinder / lök / ringblomma (ringblomma)

  • Gös / sashimi / grillad bukfisk på pinne

  • Fiskdumplings / kräftor / saffran

  • Ossiacher Schnecken fisk / råg nordisk stil

  • Rå gösrulle / mangold / rödingkaviar

Restaurang Moritz

3 frågor till fiskkocken Gerhard Satran

  • Den färskhet som vi kan erbjuda i Kärnten gör den stora skillnaden för mig.

  • Regionaliteten, de korta transportvägarna, det underbara vattnet i dricksvattenkvalitet.

  • Mångfalden av fiskar som simmar i våra vatten.

  • Våra fiskodlare, som producerar sin fisk naturnära i jorddammar, med stor genetik - de försöker få mer uppmärksamhet tillbaka till Kärntens Laxn, även känd som insjööring, som levererades från Weissenseesjön till Wien redan under kejsartiden.

Det finns ett brett urval av sötvattensfisk att arbeta med:

  • Laxfiskar – sik, röding, öring och harr.

  • "Abborrliknande" fiskar – abborre, gös och öringabborre, särskilt i Kärnten.

  • Rovfiskar – gädda och mal, kraftfulla och smakrika.

  • Fredliga fiskar – från karp till olika vitfiskar.

Denna mångfald ger stora möjligheter i köket, från eleganta rätter till rustika specialiteter!

Alla fiskar är inte likadana.

Vi måste lära oss att känna igen och njuta av variationen. När jag tittar på en gös får jag bara lust att bearbeta och äta den. Rödingen är förstås kungen bland fiskar, medan havskatten är perfekt för dem som inte gillar ben och brukar äta till exempel marulk.

Varje fisk har sina egna specialiteter och behöver tillagas på lite olika sätt. Det är viktigt att känna igen och lära sig dessa skillnader. En karp kan tåla lite värme. Däremot har öring och röding en mycket låg fetthalt och måste därför tillagas försiktigt, annars blir de för torra.

Fiskkocken vid Ossiachsjön

Gerhard Satran skapar magiska fiskrätter i den gamla smedjan

Stiftsschmiede i Ossiach briljerar den passionerade kocken och värden Gerhard Satran, som uteslutande arbetar med regionala råvaror från Alperna-Adriatiska regionen. Menyn varierar med säsongerna, men en sak förblir konstant – den högkvalitativa fisken från vild fångst och Payrs fiskodling.

Som "fiskkocken från Kärnten" förvandlar Satran dessa råvaror till oförglömliga smakupplevelser, där tradition och innovation möts på tallriken.

Stiftsmedjan

Steiermark: Kocken och AI utmanades på samma sätt

Kock vs. AIKan du se skillnaden?

AI i köket – vad blir det till middag?

Ljusrosa killingfilé med ört- och lavendelskorpa

Uppmaning:

En mörrosa rådjursfilé, inbäddad i en ört- och lavendelskorpa, elegant serverad i olika tillagningsstadier. Krämig polenta omfamnar köttet, medan Gravensteiner-äpplen och spetskål i två varianter skapar en harmonisk mittpunkt. En kombination av futuristisk elegans och rustik charm ger rätten en unik smakupplevelse.

Stekt laxöring med sniglar och saffranssås

Uppmaning:

En krispigt stekt, gyllenbrun laxöring svävar nästan över tallriken, omgiven av smakfullt arrangerade sniglar. Ljusa ärtor och eleganta klickar av gyllene saffranssås skapar en lekfull kontrast. Den exklusiva keramiktallriken förstärker rättens rena elegans och lyfter fram dess raffinerade detaljer.

Tunt skivad melon med tryffel och vilda örter

Uppmaning:

En färgsprakande dessert som liknar ett levande konstverk, där varje komponent är placerad med precision som på en målarduk. Fint skivad tryffel och vilda örter sprids elegant ut, medan den tunt skivade melonen liknar en delikat carpaccio. Resultatet är en skål som påminner om en praktfull blomsteräng med en kunglig touch.

Tre frågor till Christoph om kockyrket i en AI-driven värld

Ja, jag såg på uppgiften så neutralt som möjligt och försökte genomföra den utan att göra några ändringar för att skapa en så autentisk bild som möjligt.

Presentationen motsvarar inte vår personliga stil, eller så antog jag att AI:n skulle ha ett mer kreativt tillvägagångssätt.

Rätten med melonen känns väldigt konstlad och är den minst sammanhängande. De enskilda komponenterna går inte längre att känna igen.

För mig är naturen alltid i fokus, vilket innebär en balans mellan nya och gamla idéer – en öppenhet utan att bli för intellektuell. Det handlar om att lyssna på berättelser från tidigare generationer, vara uppmärksam på vad som är bra för kroppen och samtidigt inspireras av traditionella influenser, internationella trender och personliga upplevelser från barndomen. Jag uppskattar logik och pragmatiska tillvägagångssätt, men framför allt vill jag att mina rätter ska smaka fantastiskt och beröra människor – utan att jag behöver förklara historien bakom dem

Att vara öppen för nya idéer och reflektera över vad som passar min stil bäst.

"För mig är tekniken en mycket viktig pelare, den möjliggör nya och annorlunda tillvägagångssätt. Både på den kreativa sidan och när det gäller att optimera medarbetarnas arbetstid."

Kulinarisk konstnär

Christoph Mandl

Christoph Mandl är lika bekant med den klassiska franska skolan som med ett jordnära tillvägagångssätt, efter att ha utbildat sig på olika internationella restauranger och arbetat som köksmästare på Taubenkobel i många år.

Han har lagat mat på Saziani Stubn sedan 2022. Tillsammans med sommelier Ruth Heusch erbjuder Mandl ett modernt, säsongsinspirerat kök med en solid grund i det franska köket.

Neumeister & Saziani vingård

Tyrolen: Alpin essens

Tyrolen är känt för sina utsökta brännvin, som är en koncentrerad essens av ren smak. De tre kockarna Philipp Stohner, Stefanie Rieser och Viktoria Fahringer skapar tre rätter med en munsbit, var och en inspirerad av ett tyrolskt brännvin.
Rätter till snapsRönnbär, päron, gentiana

Nio rätter skapade för att perfekt matcha tre spritdrycker

Rätter från Philipp Stohner

Rönnbär & Tyrolska Smaker

Varje rätt lyfter rönnbärets karaktär i harmoni med snaps.

Rönnbäret i glaset[Alm.ost]
Strudeldeg / äggsvamp / surdegsbröd-miso / mandelost / svart vitlök

Rönnbär på tallriken[Wild.Tirol]
Torkad tyrolerrom / fermenterade rönnbär & kriecherl / gräddfil / bergsörter

Essensen av rönnbär[Dumplings]
Branddegsknyten / aprikosröra / vassle-rönnbärsbrand-skum / grankaramell-macaron

En smakrik resa där tradition möter innovation.

s'kammerli

Rätter från Stefanie Rieser - smakresa med päron och snaps

Päron & Snaps i Harmoni

Varje rätt lyfter päronsnapsens unika karaktär.

Päron i ett glas[Mountaineer-smörgås]
Hembakat bröd / rödlök- & päronkräm / kall fläsklägg / Belper Knolle / senapsfrön

Päron på tallriken[Krispig korg]
Rotselleripuré / oxkind / päron / timjan

Essensen av päron[Mormors Kletzenbrot]
Med naturligt smör & chamoisskinka från vår egen jakt i Gramai Hochleger

En hyllning till rustika smaker i modern tappning.

Hotell Karwendel

Rätter av Viktoria Fahringer

Gentiana & Tyrolska Smaker

Varje rätt lyfter gentianasnapsens unika karaktär.

Gentiana i ett glas[Mellanmål]
Polentabar / kokt skinka / friterad kapris / gentianafikonchutney

Gentiana som rot[Rotarbete]
Millefeuille av morot / selleri & gentianarot / äggulaemulsion / sellerichips

Essensen av gentiana[Söt ande]
Mousse av tyrolsk finchoklad / gentiana / karamellmousse / aprikosconfit

En smakresa där bitterhet möter sötma och jordiga toner.

Lindas tyrolska gård

3 frågor till kockarna om "Essensen av det tyrolska köket"

Philipp: Tacksamheten över att ha ärliga produkter av högsta kvalitet precis utanför dörren.

Stefanie: Det tyrolska köket är ett innerligt samspel mellan traditionell, jordnära tillagning och de autentiska, oförfalskade smakerna från vår naturliga omgivning.

Viktoria: Historieberättande och äkthet. Full stopp. För det är precis vad vårt kök handlar om.

Philipp: Vi har faktiskt allting precis utanför dörren, om man bara hittar rätt. Du kan enkelt livnära dig på skog och ängar om du har rätt kunskap om alla produkter som växer där. Tyvärr försvinner den kunskapen mer och mer och många skulle "svälta" trots att de står framför något ätbart. Låt oss snarare säga, vad är det vi inte har här? Det pågår en generationsväxling bland många producenter och mycket går i en mycket bra riktning här.

Stefanie: I mina ögon är det viktigt att bevara och förstärka smakerna hos de få ingredienserna, så att även enkla produkter får en unik smak tack vare sin renhet och färskhet. Man ska helt enkelt smaka på vad det är och inte förvanska produkten med marinader eller för många kryddor.

Viktoria: Begränsningar? Nej, tvärtom! Vi har det absoluta privilegiet här att kunna arbeta med de mest varierande förhållanden. Det ger oss precis den variation och differentiering som vi så väl behöver i dagens standardiserade värld. Oavsett om det är på vattnet, på berget, i dalen eller i staden - i mina ögon öppnar gränser upp för möjligheter att tänka utanför boxen.

Philipp: Som så ofta är det en mycket bra och högkvalitativ basprodukt och en specialist som kan sitt yrke. Rönnbär är en riktig lokal "superfood", en C-vitaminbomb. De har också en syrlig och fruktig smak. Det är en missuppfattning att rönnbär är giftiga. Så att laga mat med den här produkten är ett sant nöje. Konjaken är perfekt att smaksätta med; jag kombinerade den med torkade aprikoser i en dessert - en perfekt matchning.

Stefanie: Ett bra tyrolskt brännvin kännetecknas av en tydlig, äkta fruktighet och djup. Jag använde mitt päronbrännvin i en Kletzenbrot - det behöver alltid ett bra skott - och även för att marinera den chamoisskinka som jag jagade och bearbetade själv. Jag provade detta för första gången och jag måste säga att det var riktigt gott. Till de andra rätterna serverade jag färska päron som en marinerad sallad, och till pralinerna av torkad frukt använde vi torkade päron (Kletze).

Viktoria: Mycket enkelt: råvarans oförfalskade smak måste vara igenkännbar.

Årets kock 2024

Viktoria Fahringer

Årets kock 2024: Viktoria Fahringer – en banbrytare i det österrikiska köket

Viktoria Fahringer skrev historia 2020 som Österrikes yngsta kock att belönas med en toque från Gault&Millau, endast 21 år gammal. Fyra år senare har hon fördubblat sin framgång – 2024 prisades hennes restaurang med två toques, och hon kröntes dessutom till både "Årets kock" och "Årets kvinnliga kock".

Hennes matlagningsstil är en unik symbios mellan det jordnära och det innovativa – en kärleksfull tolkning av tyrolska traditioner i modern tappning. Som en föregångare för en ny generation kockar delar hon frikostigt med sig av sin kunskap genom sin egen kockskola, masterclasses, internationella föreläsningar och TV-framträdanden.

2025 markerar nästa stora milstolpe i hennes karriär. På hösten lanserar hon både sin första kokbok, "My Tyrolean World", och en dokumentär med samma titel – en personlig inblick i hennes kulinariska filosofi och den värld hon skapat.

Viktoria Fahringer
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