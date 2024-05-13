Philipp: Vi har faktiskt allting precis utanför dörren, om man bara hittar rätt. Du kan enkelt livnära dig på skog och ängar om du har rätt kunskap om alla produkter som växer där. Tyvärr försvinner den kunskapen mer och mer och många skulle "svälta" trots att de står framför något ätbart. Låt oss snarare säga, vad är det vi inte har här? Det pågår en generationsväxling bland många producenter och mycket går i en mycket bra riktning här.

Stefanie: I mina ögon är det viktigt att bevara och förstärka smakerna hos de få ingredienserna, så att även enkla produkter får en unik smak tack vare sin renhet och färskhet. Man ska helt enkelt smaka på vad det är och inte förvanska produkten med marinader eller för många kryddor.

Viktoria: Begränsningar? Nej, tvärtom! Vi har det absoluta privilegiet här att kunna arbeta med de mest varierande förhållanden. Det ger oss precis den variation och differentiering som vi så väl behöver i dagens standardiserade värld. Oavsett om det är på vattnet, på berget, i dalen eller i staden - i mina ögon öppnar gränser upp för möjligheter att tänka utanför boxen.