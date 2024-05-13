Rätter med en modern twist
Hälsningar från köket #eatAUT
Introduction
Österrikes kulinariska upplevelser har 1 000 aspekter, men bara en huvudingrediens - vår hisnande natur. Från de snötäckta Alperna till de mjuka vingårdarna - det österrikiska landskapet återspeglas i alla våra produkter och rätter.
Burgenland: En smakupplevelse du inte får missaChrista Erdely, ordförande för Lafnitztaler Bauernspezialitäten, och hennes team har tagit den traditionella rätten Sterz till en ny nivå. De har skapat fem unika variationer – spännande smakkombinationer som till och med är nya för Burgenland.
Fingerfood med twist
Den klassiska Bettlersterz – gjord på vetemjöl, potatis, salt och vitlöksolja istället för ister – får en ny form. Blanda den färdiga Sterz med ett ägg, rulla till små bollar och grädda i olja. Resultatet? En krispig och smakrik fingermat som är perfekt för mingel!
Vegansk njutning
Den traditionella Heidensterz, gjord på bovetemjöl och vanligtvis tillagad med ister och gammel, får här en modern och växtbaserad twist. Tillagad med aromatisk timjanolja och smakrik svamp blir den en genialisk vegansk rätt – helt utan högprocessade ingredienser, bara ren och naturlig smak!
Burgenlands unika tolkning av sushi
I södra Burgenland tillagas en speciell variant av Sterz på bakplåt, en så kallad Nigl, med enbart mjöl, vatten och salt. Genom att skära Nigl i små rektanglar och toppa dem med fisk skapades Burgenlands egen sushi. För en maki-variant rullades Sterz i tångblad och garnerades med senapskaviar – en spännande fusion av tradition och innovation!
Fusion av Burgenlands smaker
Den klassiska Bönsterz får en ny twist med svarta bönor istället för vaktelbönor. Färska äppeltärningar blandas in innan Sterzen rullas in i strudeldeg och bakas till en gyllene tårta. Strudel och Sterz är var för sig typiska Burgenland-rätter, men i kombination skapar de en oväntad och lekfull smakupplevelse!
Rejäl frukost
Denna näringsrika Sterz görs på fullkornsspeltmjöl, vaktelbönor och aromatisk rosmarinolja. Den serveras med smulig ostmassa från Milchhof Koch, solmogna hallon från trädgården och en touch av saffranshonung. En balanserad och smakrik frukost som ger energi inför en lång arbetsdag!
Fingerfood med twist
Den klassiska Bettlersterz – gjord på vetemjöl, potatis, salt och vitlöksolja istället för ister – får en ny form. Blanda den färdiga Sterz med ett ägg, rulla till små bollar och grädda i olja. Resultatet? En krispig och smakrik fingermat som är perfekt för mingel!
Vegansk njutning
Den traditionella Heidensterz, gjord på bovetemjöl och vanligtvis tillagad med ister och gammel, får här en modern och växtbaserad twist. Tillagad med aromatisk timjanolja och smakrik svamp blir den en genialisk vegansk rätt – helt utan högprocessade ingredienser, bara ren och naturlig smak!
Burgenlands unika tolkning av sushi
I södra Burgenland tillagas en speciell variant av Sterz på bakplåt, en så kallad Nigl, med enbart mjöl, vatten och salt. Genom att skära Nigl i små rektanglar och toppa dem med fisk skapades Burgenlands egen sushi. För en maki-variant rullades Sterz i tångblad och garnerades med senapskaviar – en spännande fusion av tradition och innovation!
Fusion av Burgenlands smaker
Den klassiska Bönsterz får en ny twist med svarta bönor istället för vaktelbönor. Färska äppeltärningar blandas in innan Sterzen rullas in i strudeldeg och bakas till en gyllene tårta. Strudel och Sterz är var för sig typiska Burgenland-rätter, men i kombination skapar de en oväntad och lekfull smakupplevelse!
Rejäl frukost
Denna näringsrika Sterz görs på fullkornsspeltmjöl, vaktelbönor och aromatisk rosmarinolja. Den serveras med smulig ostmassa från Milchhof Koch, solmogna hallon från trädgården och en touch av saffranshonung. En balanserad och smakrik frukost som ger energi inför en lång arbetsdag!
3 frågor till Christa Erdely om Soul food Sterz
"Ett gott liv för alla - för oss innebär det att behandla människor, djur och växter med respekt. Vi ser oss själva som en del av naturen och tar ansvar för vår miljö."
Christa Erdely
Christa Erdely är ordförande för Lafnitztaler Bauernspezialitäten och leder ett team som brinner för traditionell, regional mat från Lafnitzdalen, producerad på ett naturligt och hållbart sätt.
Råvarorna kommer från noggrant utvalda gårdar och bearbetas färska och i säsong. Här står hantverk av hög kvalitet och en stark koppling till naturen i fokus. Bönderna själva har direktkontakt med gästerna, vilket ger full insyn i matens ursprung och skapar en genuin, lokal matupplevelse.
Kärnten: Fiske för komplimangerTre kockar och en fiskexpert tillbringar en dag på vattnet och skapar en rad smakfulla rätter med färsk fisk från Kärntens sjöar, floder och dammar. En hyllning till regionens rena vatten och förstklassiga råvaror – där hållbart fiske möter kulinarisk kreativitet.
Kreativa rätter med fisk från KärntenChristine Schwarzenbach från sjön Weissensee, Florian Satran från Stiftsschmiede vid sjön Ossiach och Roman Pichler från restaurang Moritz i Grafenstein skapar läckra rätter av mer än 15 olika fisksorter.
Rätter från Christine Schwarzenbach
Rovfisk (röd rom / marinerad röding)
Tipsy fisk (gurka / gin / flammad öring)
Fiskplatta (havsfisk / tomater / paprika / citron / basilika / olivolja)
Rätter från Florian Satran
Amurkarp från vedeldad ugn / rotfrukter / brynt smör
Viche på insjööring / paprika / morot / kärnmjölk
Picklad insjööring / rotfrukter / rödlök
Fiskgryta / kräftor / röding / paprika / tomat
Tartar på bakad sik och amurkarp
Rätter av Roman Pichler
Fiskkroketter (bakade fiskbullar) / friterad salvia
Flamberade kräftor
Gös kinder / lök / ringblomma (ringblomma)
Gös / sashimi / grillad bukfisk på pinne
Fiskdumplings / kräftor / saffran
Ossiacher Schnecken fisk / råg nordisk stil
Rå gösrulle / mangold / rödingkaviar
Rätter från Christine Schwarzenbach
Rovfisk (röd rom / marinerad röding)
Tipsy fisk (gurka / gin / flammad öring)
Fiskplatta (havsfisk / tomater / paprika / citron / basilika / olivolja)
Rätter från Florian Satran
Amurkarp från vedeldad ugn / rotfrukter / brynt smör
Viche på insjööring / paprika / morot / kärnmjölk
Picklad insjööring / rotfrukter / rödlök
Fiskgryta / kräftor / röding / paprika / tomat
Tartar på bakad sik och amurkarp
Rätter av Roman Pichler
Fiskkroketter (bakade fiskbullar) / friterad salvia
Flamberade kräftor
Gös kinder / lök / ringblomma (ringblomma)
Gös / sashimi / grillad bukfisk på pinne
Fiskdumplings / kräftor / saffran
Ossiacher Schnecken fisk / råg nordisk stil
Rå gösrulle / mangold / rödingkaviar
3 frågor till fiskkocken Gerhard Satran
Fiskkocken vid Ossiachsjön
Introduction
På Stiftsschmiede i Ossiach briljerar den passionerade kocken och värden Gerhard Satran, som uteslutande arbetar med regionala råvaror från Alperna-Adriatiska regionen. Menyn varierar med säsongerna, men en sak förblir konstant – den högkvalitativa fisken från vild fångst och Payrs fiskodling.
Som "fiskkocken från Kärnten" förvandlar Satran dessa råvaror till oförglömliga smakupplevelser, där tradition och innovation möts på tallriken.
Steiermark: Kocken och AI utmanades på samma sätt
AI i köket – vad blir det till middag?
Ljusrosa killingfilé med ört- och lavendelskorpa
Uppmaning:
En mörrosa rådjursfilé, inbäddad i en ört- och lavendelskorpa, elegant serverad i olika tillagningsstadier. Krämig polenta omfamnar köttet, medan Gravensteiner-äpplen och spetskål i två varianter skapar en harmonisk mittpunkt. En kombination av futuristisk elegans och rustik charm ger rätten en unik smakupplevelse.
Stekt laxöring med sniglar och saffranssås
Uppmaning:
En krispigt stekt, gyllenbrun laxöring svävar nästan över tallriken, omgiven av smakfullt arrangerade sniglar. Ljusa ärtor och eleganta klickar av gyllene saffranssås skapar en lekfull kontrast. Den exklusiva keramiktallriken förstärker rättens rena elegans och lyfter fram dess raffinerade detaljer.
Tunt skivad melon med tryffel och vilda örter
Uppmaning:
En färgsprakande dessert som liknar ett levande konstverk, där varje komponent är placerad med precision som på en målarduk. Fint skivad tryffel och vilda örter sprids elegant ut, medan den tunt skivade melonen liknar en delikat carpaccio. Resultatet är en skål som påminner om en praktfull blomsteräng med en kunglig touch.
Ljusrosa killingfilé med ört- och lavendelskorpa
Uppmaning:
En mörrosa rådjursfilé, inbäddad i en ört- och lavendelskorpa, elegant serverad i olika tillagningsstadier. Krämig polenta omfamnar köttet, medan Gravensteiner-äpplen och spetskål i två varianter skapar en harmonisk mittpunkt. En kombination av futuristisk elegans och rustik charm ger rätten en unik smakupplevelse.
Stekt laxöring med sniglar och saffranssås
Uppmaning:
En krispigt stekt, gyllenbrun laxöring svävar nästan över tallriken, omgiven av smakfullt arrangerade sniglar. Ljusa ärtor och eleganta klickar av gyllene saffranssås skapar en lekfull kontrast. Den exklusiva keramiktallriken förstärker rättens rena elegans och lyfter fram dess raffinerade detaljer.
Tunt skivad melon med tryffel och vilda örter
Uppmaning:
En färgsprakande dessert som liknar ett levande konstverk, där varje komponent är placerad med precision som på en målarduk. Fint skivad tryffel och vilda örter sprids elegant ut, medan den tunt skivade melonen liknar en delikat carpaccio. Resultatet är en skål som påminner om en praktfull blomsteräng med en kunglig touch.
Tre frågor till Christoph om kockyrket i en AI-driven värld
"För mig är tekniken en mycket viktig pelare, den möjliggör nya och annorlunda tillvägagångssätt. Både på den kreativa sidan och när det gäller att optimera medarbetarnas arbetstid."
Christoph Mandl
Christoph Mandl är lika bekant med den klassiska franska skolan som med ett jordnära tillvägagångssätt, efter att ha utbildat sig på olika internationella restauranger och arbetat som köksmästare på Taubenkobel i många år.
Han har lagat mat på Saziani Stubn sedan 2022. Tillsammans med sommelier Ruth Heusch erbjuder Mandl ett modernt, säsongsinspirerat kök med en solid grund i det franska köket.
Tyrolen: Alpin essensTyrolen är känt för sina utsökta brännvin, som är en koncentrerad essens av ren smak. De tre kockarna Philipp Stohner, Stefanie Rieser och Viktoria Fahringer skapar tre rätter med en munsbit, var och en inspirerad av ett tyrolskt brännvin.
Nio rätter skapade för att perfekt matcha tre spritdrycker
Rätter från Philipp Stohner
Rönnbär & Tyrolska Smaker
Varje rätt lyfter rönnbärets karaktär i harmoni med snaps.
Rönnbäret i glaset – [Alm.ost]
Strudeldeg / äggsvamp / surdegsbröd-miso / mandelost / svart vitlök
Rönnbär på tallriken – [Wild.Tirol]
Torkad tyrolerrom / fermenterade rönnbär & kriecherl / gräddfil / bergsörter
Essensen av rönnbär – [Dumplings]
Branddegsknyten / aprikosröra / vassle-rönnbärsbrand-skum / grankaramell-macaron
En smakrik resa där tradition möter innovation.
Rätter från Stefanie Rieser - smakresa med päron och snaps
Päron & Snaps i Harmoni
Varje rätt lyfter päronsnapsens unika karaktär.
Päron i ett glas – [Mountaineer-smörgås]
Hembakat bröd / rödlök- & päronkräm / kall fläsklägg / Belper Knolle / senapsfrön
Päron på tallriken – [Krispig korg]
Rotselleripuré / oxkind / päron / timjan
Essensen av päron – [Mormors Kletzenbrot]
Med naturligt smör & chamoisskinka från vår egen jakt i Gramai Hochleger
En hyllning till rustika smaker i modern tappning.
Rätter av Viktoria Fahringer
Gentiana & Tyrolska Smaker
Varje rätt lyfter gentianasnapsens unika karaktär.
Gentiana i ett glas – [Mellanmål]
Polentabar / kokt skinka / friterad kapris / gentianafikonchutney
Gentiana som rot – [Rotarbete]
Millefeuille av morot / selleri & gentianarot / äggulaemulsion / sellerichips
Essensen av gentiana – [Söt ande]
Mousse av tyrolsk finchoklad / gentiana / karamellmousse / aprikosconfit
En smakresa där bitterhet möter sötma och jordiga toner.
Rätter från Philipp Stohner
Rönnbär & Tyrolska Smaker
Varje rätt lyfter rönnbärets karaktär i harmoni med snaps.
Rönnbäret i glaset – [Alm.ost]
Strudeldeg / äggsvamp / surdegsbröd-miso / mandelost / svart vitlök
Rönnbär på tallriken – [Wild.Tirol]
Torkad tyrolerrom / fermenterade rönnbär & kriecherl / gräddfil / bergsörter
Essensen av rönnbär – [Dumplings]
Branddegsknyten / aprikosröra / vassle-rönnbärsbrand-skum / grankaramell-macaron
En smakrik resa där tradition möter innovation.
Rätter från Stefanie Rieser - smakresa med päron och snaps
Päron & Snaps i Harmoni
Varje rätt lyfter päronsnapsens unika karaktär.
Päron i ett glas – [Mountaineer-smörgås]
Hembakat bröd / rödlök- & päronkräm / kall fläsklägg / Belper Knolle / senapsfrön
Päron på tallriken – [Krispig korg]
Rotselleripuré / oxkind / päron / timjan
Essensen av päron – [Mormors Kletzenbrot]
Med naturligt smör & chamoisskinka från vår egen jakt i Gramai Hochleger
En hyllning till rustika smaker i modern tappning.
Rätter av Viktoria Fahringer
Gentiana & Tyrolska Smaker
Varje rätt lyfter gentianasnapsens unika karaktär.
Gentiana i ett glas – [Mellanmål]
Polentabar / kokt skinka / friterad kapris / gentianafikonchutney
Gentiana som rot – [Rotarbete]
Millefeuille av morot / selleri & gentianarot / äggulaemulsion / sellerichips
Essensen av gentiana – [Söt ande]
Mousse av tyrolsk finchoklad / gentiana / karamellmousse / aprikosconfit
En smakresa där bitterhet möter sötma och jordiga toner.
3 frågor till kockarna om "Essensen av det tyrolska köket"
Viktoria Fahringer
Årets kock 2024: Viktoria Fahringer – en banbrytare i det österrikiska köket
Viktoria Fahringer skrev historia 2020 som Österrikes yngsta kock att belönas med en toque från Gault&Millau, endast 21 år gammal. Fyra år senare har hon fördubblat sin framgång – 2024 prisades hennes restaurang med två toques, och hon kröntes dessutom till både "Årets kock" och "Årets kvinnliga kock".
Hennes matlagningsstil är en unik symbios mellan det jordnära och det innovativa – en kärleksfull tolkning av tyrolska traditioner i modern tappning. Som en föregångare för en ny generation kockar delar hon frikostigt med sig av sin kunskap genom sin egen kockskola, masterclasses, internationella föreläsningar och TV-framträdanden.
2025 markerar nästa stora milstolpe i hennes karriär. På hösten lanserar hon både sin första kokbok, "My Tyrolean World", och en dokumentär med samma titel – en personlig inblick i hennes kulinariska filosofi och den värld hon skapat.