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Smakupplevelser på unika platser

Högt uppe i en gondol, mitt i stadens puls, vid en glittrande sjö eller omgiven av vinrankor – i Österrike blir måltiden en upplevelse i sig.

I Österrike är det inte bara den utsökta maten och de fina dryckerna som imponerar, utan även de unika platserna som gör varje måltid till något alldeles extra. Tänk dig att avnjuta en middag på en bergsrestaurang med hänförande utsikt över alptopparna, smutta på en cocktail i en igloo-bar, äta i en vagn på Wiens pariserhjul eller njuta av färsk fisk ombord på en träbåt på en smaragdgrön sjö. Kanske lockar ett glas vin på en traditionell heuriger bland böljande vinfält, eller en avkopplande picknick i en barockträdgård?

Varje plats har sin egen charm och gör varje måltid till en minnesvärd upplevelse.

Smakupplevelser på hög höjd

I gondolen

I utvalda skidorter runt om i Österrike förvandlas en tur med linbanan till en kulinarisk upplevelse på hög höjd. Starta dagen med frukost i soluppgången, njut av en lång lunch eller skåla i mousserande vin på kvällen – allt i din egen privata gondol, med utsikt över snöklädda toppar eller frodiga alpängar.

En magisk kväll i Hexenwasser-gondolen

Bubbel i Sölls gondol

Gourmetmiddag i Schönjoch-gondolen

Gourmetgondol i Fiss

Wiedersbergerhorn-gondolen

Gourmetgondol i Alpbach

Alpina gondolupplevelser

Middagsgondol på Hochkönig
Kulinariska upplevelser med utsikt

I bergen

Efter en vandring eller som belöning efter en tur med linbanan väntar regionala specialiteter på restauranger, barer och alpstugor högt ovanför dalarna – vare sig det är på en bergstopp, i en igloo eller på en panoramaterrass. Från en rustik Brettljause till fine dining med vidsträckt utsikt över alptopparna – här smakar friheten alldeles särskilt.

I Pitztal-glaciärens alpina värld

Café 3440

Innsbruck Kühtai

Igloo-restaurang och isbar

Bergstation Gaislachkoglbahn

ice Q i Sölden

Högt upp på Kitzsteinhorn

Topprestaurang

I Kleinarl på Shuttleberg

Food Hall Lumberjack

I Sportgastein

Full moon dinner

Ovanför Klagenfurt vid Wörthersee

Gipfelhaus Magdalensberg

Utflyktsmål i Salzkammergut

Siriuskogl i Bad Ischl

I Lochau med utsikt över Bodensjön

Fritsch am Berg
Njutning med urban flair

I stan

Oavsett om det är på en gömd takterrass, i ett museum, ett palmhus eller på ett café eller en restaurang i en historisk byggnad, blir måltiderna i Österrikes städer en upplevelse när som helst på dagen. Ät middag i en vagn på Wiens pariserhjul, beundra utsikten från Mönchsberg högt över Salzburg, avnjut en måltid med panoramavy över Graz gamla stad eller upplev 360-graders bergsvyer i Innsbruck – här möts kulinariska njutningar och oförglömliga vyer.

På Wiens pariserhjul

Gourmetvagnar

I Wiens Donauturm

Middag på nya höjder

På konsthistoriska museet

Frukost eller middag

Palmenhaus

Paradis i Burggarten

MQ Libelle

På taket av Leopold Museum

På moderna museet

På Mönchsberg

Bergisel SKY

I skidhoppstornet

Lichtblick 360°

I hjärtat av Innsbruck

Café Freiblick

Ovanför Graz takåsar

Starckehaus

På Schlossberg i Graz
Kulinariska upplevelser på vattnet

Till sjöss

Oavsett om du sitter precis vid vattenbrynet eller njuter av en middag ombord på en träbåt, ackompanjerad av vågornas brus, en solnedgångsdrink i handen och nyfångad fisk på tallriken – Österrikes sjöar bjuder på magiska matupplevelser. Från en romantisk brygga vid Neusiedlersjön till stränderna vid Wörthersee och Bodensjön möts här förstklassig gastronomi och storslagen natur.

Vid sjöslottet Ort i Gmunden

I Traunsee

Frukost på en båt

Mitt i Grundlsee

Werzer’s Badehaus i Pörtschach

På Wörthersee

Fischers Pier i Bregenz

På Bodensjön

Das Fritz i Weiden am See

På Neusiedlersjön

Sjörestaurang Katamaran i Rust

På Neusiedlersjön
Ät och drick bland vinrankorna

Heurigen

Vin och mat går hand i hand – särskilt när måltiden serveras på en Heuriger, en rustik Buschenschank eller vid ett långbord mitt bland vinrankorna. I södra Steiermark, Burgenland, Wien och Wachau bjuder vinodlare in till måltider omgivna av vingårdar. Perfekt matchade viner och enastående utsikt över böljande kullar och vinfält gör upplevelsen fulländad.

Matupplevelser i Weinviertel

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Buschenschank Wieninger am Nussberg

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Heuriger Liszt i Leithaprodersdorf

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Buschenschank Kögl i södra Steiermark

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Njutning med historisk charm

I slottsparkerna

Praktfulla slottsparker skapar en unik miljö för avkopplande picknickar. Oavsett om det är i barocka trädgårdar, under skuggande kastanjeträd, bland vinrankor eller vid en stilla slottsdamm – här möts kulinariska njutningar och historisk charm.

Picknick vid Hofslottet

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Picknick vid Grafeneggslottet

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Picknick vid Eggenbergslottet

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Picknick vid Lackenbachslottet

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Picknick vid Kapfensteinslottet

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