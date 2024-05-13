Smakupplevelser på unika platser
Introduction
I Österrike är det inte bara den utsökta maten och de fina dryckerna som imponerar, utan även de unika platserna som gör varje måltid till något alldeles extra. Tänk dig att avnjuta en middag på en bergsrestaurang med hänförande utsikt över alptopparna, smutta på en cocktail i en igloo-bar, äta i en vagn på Wiens pariserhjul eller njuta av färsk fisk ombord på en träbåt på en smaragdgrön sjö. Kanske lockar ett glas vin på en traditionell heuriger bland böljande vinfält, eller en avkopplande picknick i en barockträdgård?
Varje plats har sin egen charm och gör varje måltid till en minnesvärd upplevelse.
I gondolen
I utvalda skidorter runt om i Österrike förvandlas en tur med linbanan till en kulinarisk upplevelse på hög höjd. Starta dagen med frukost i soluppgången, njut av en lång lunch eller skåla i mousserande vin på kvällen – allt i din egen privata gondol, med utsikt över snöklädda toppar eller frodiga alpängar.
I bergen
Efter en vandring eller som belöning efter en tur med linbanan väntar regionala specialiteter på restauranger, barer och alpstugor högt ovanför dalarna – vare sig det är på en bergstopp, i en igloo eller på en panoramaterrass. Från en rustik Brettljause till fine dining med vidsträckt utsikt över alptopparna – här smakar friheten alldeles särskilt.
I stan
Oavsett om det är på en gömd takterrass, i ett museum, ett palmhus eller på ett café eller en restaurang i en historisk byggnad, blir måltiderna i Österrikes städer en upplevelse när som helst på dagen. Ät middag i en vagn på Wiens pariserhjul, beundra utsikten från Mönchsberg högt över Salzburg, avnjut en måltid med panoramavy över Graz gamla stad eller upplev 360-graders bergsvyer i Innsbruck – här möts kulinariska njutningar och oförglömliga vyer.
Till sjöss
Oavsett om du sitter precis vid vattenbrynet eller njuter av en middag ombord på en träbåt, ackompanjerad av vågornas brus, en solnedgångsdrink i handen och nyfångad fisk på tallriken – Österrikes sjöar bjuder på magiska matupplevelser. Från en romantisk brygga vid Neusiedlersjön till stränderna vid Wörthersee och Bodensjön möts här förstklassig gastronomi och storslagen natur.
Heurigen
Vin och mat går hand i hand – särskilt när måltiden serveras på en Heuriger, en rustik Buschenschank eller vid ett långbord mitt bland vinrankorna. I södra Steiermark, Burgenland, Wien och Wachau bjuder vinodlare in till måltider omgivna av vingårdar. Perfekt matchade viner och enastående utsikt över böljande kullar och vinfält gör upplevelsen fulländad.
I slottsparkerna
Praktfulla slottsparker skapar en unik miljö för avkopplande picknickar. Oavsett om det är i barocka trädgårdar, under skuggande kastanjeträd, bland vinrankor eller vid en stilla slottsdamm – här möts kulinariska njutningar och historisk charm.