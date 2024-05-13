Högt uppe i en gondol, mitt i stadens puls, vid en glittrande sjö eller omgiven av vinrankor – i Österrike blir måltiden en upplevelse i sig.

I Österrike är det inte bara den utsökta maten och de fina dryckerna som imponerar, utan även de unika platserna som gör varje måltid till något alldeles extra. Tänk dig att avnjuta en middag på en bergsrestaurang med hänförande utsikt över alptopparna, smutta på en cocktail i en igloo-bar, äta i en vagn på Wiens pariserhjul eller njuta av färsk fisk ombord på en träbåt på en smaragdgrön sjö. Kanske lockar ett glas vin på en traditionell heuriger bland böljande vinfält, eller en avkopplande picknick i en barockträdgård?

Varje plats har sin egen charm och gör varje måltid till en minnesvärd upplevelse.