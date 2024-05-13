Vitus Winkler
Fem rätter, fem timmar i skogen #eatAUT
Introduction
Vitus Winkler är stjärnkock, sommelier och hotellägare, och tillsammans med sin fru Eva-Maria driver han det familjeägda fyrstjärniga hotellet i St. Veit im Pongau – nu i fjärde generationen.
I hans gourmetrestaurang Kräuterreich - av Vitus Winkler blir natur kultur. Här kombineras mästerligt hantverk med lokala råvaror och internationell expertis.
Född 1983 och en av Salzburgs mest lovande unga kockar, utbildade sig Winkler vid hotellskolan i Bad Hofgastein och har samlat erfarenhet från Zell am See, Kitzbühel, Arlberg, Korsika och Mallorca.
På sina örtpromenader tar Vitus Winkler med gästerna ut i skogen och delar sin kunskap om växterna och deras roll i hans alpina skogskök.
Jag berättar om växterna och hur jag använder dem i min matlagning. Spännande samtal om näring följer – skogen är den vackraste 'All You Can Eat'
Fem skogsfynd på tallrikenFem ingredienser från Salzburgs skogar, förädlade av Vitus Winkler till fem rätter och recept.
Intervju med Vitus Winkler
Fem rätter, fem timmar
Vitus och vi gick upp på berget klockan 5 på morgonen, precis vid soluppgången. Där plockade vi björnbär och förädlade dem med lavsås och skogssyra. I skogsbrynet kombinerade vi rönnbärskapris med älgört – jag älskar den mandelaktiga smaken. Vi marinerade också ett hjorthjärta och grillade det hastigt. Det som gör den här rätten spännande är hur örterna ger smaker vi känner igen från andra råvaror, som den oväntade svampsmaken.
Sedan gick vi ner till skogsbäcken. I den rätt jag har skapat här speglas bäckens rörelse genom stenen. Vattenkrassens senapsoljor är både aromatiska och lugnande – en kraftfull ört för oss.
5 rätter från skogen
Söt skogsbotten: björnbär, lav och skogssyra
Björnbär, lavsås, pepparrot, färsk ängssyra, ängssyraglass
Skogsbryn: fläder och nässlor
Agnolotti, höost, nässel- och spenatkräm, nässelolja, kärnmjölk, picklad nässla, nässelkräm med selleri, kokta fläderbär, bovete
Hjort i skogen: skogskrasse och daggbrännässla
Tartar av hjortkött, skum av skogscikoria, bakad zucchiniblomma, pepparrotskräm, örtdamm, färska skogsörter, vilda björnbär
Waldbach: laxöring och bäckkrasse
Ätbar skiffersten, laxöringtartar, laxöring inlindad i spenat, färsk bäckkrasse, bäckkrassekräm, bäckkrasseolja, smörmjölksbeurre blanc, solrosfrön
Skogen gör underverk
I skogen händer allt under jord, i rötterna. Det är ett nätverk – och det är precis det som fascinerar mig: att skapa en enhet, ett ekosystem. Det är så jag ser på mitt team och min familj. Skogen lär oss vikten av att hålla ihop och att sätta vårt ego åt sidan."
"Som barn följde jag med min farfar till en alphytta där han jagade om nätterna. De stunderna formade mig. Vi spanade på djur, plockade björnbär och tranbär och levde i naturen. Kanske är det därför jag alltid dras tillbaka till skogen. Jag har aldrig slutat samla.