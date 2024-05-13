Man in black t-shirt kneeling in forest reaching for wild herbs in a container.
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Vitus Winkler
Fem rätter, fem timmar i skogen #eatAUT

Örternas smak och läkande kraft – en passion för Vitus Winkler.

Vitus Winkler är stjärnkock, sommelier och hotellägare, och tillsammans med sin fru Eva-Maria driver han det familjeägda fyrstjärniga hotellet i St. Veit im Pongau – nu i fjärde generationen.

I hans gourmetrestaurang Kräuterreich - av Vitus Winkler blir natur kultur. Här kombineras mästerligt hantverk med lokala råvaror och internationell expertis.

Född 1983 och en av Salzburgs mest lovande unga kockar, utbildade sig Winkler vid hotellskolan i Bad Hofgastein och har samlat erfarenhet från Zell am See, Kitzbühel, Arlberg, Korsika och Mallorca.

Snabbfakta om restaurangen
Restaurang:Kräuterreich - av Vitus Winkler
Plats: St:St. Veit im Pongau i SalzburgerLand
Kökskoncept:kreativt alpint kök
Gault&Millau:4 toques
Guide MICHELIN:2 stjärnor
Medlem i:Jeunes Restaurateur Europe (JRE)

På sina örtpromenader tar Vitus Winkler med gästerna ut i skogen och delar sin kunskap om växterna och deras roll i hans alpina skogskök.

Jag berättar om växterna och hur jag använder dem i min matlagning. Spännande samtal om näring följer – skogen är den vackraste 'All You Can Eat'

Fem skogsfynd på tallriken

Fem ingredienser från Salzburgs skogar, förädlade av Vitus Winkler till fem rätter och recept.

Intervju med Vitus Winkler

Högt uppe i skogen, bland urskog och lavar, omges man av en mystisk kraft. Luften är frisk, tankarna klarnar, och allt annat känns långt borta.

Sedan slår "Collector-läget" till. Tiden är begränsad, och jag går in i fullt samlarfokus, som en vessla på berget. Jag plockar så mycket jag kan – både för att gästerna ska få smaka och för att själv göra nya upptäckter.

Till restaurangen tar jag bara det som behövs för de närmaste dagarna. Men jag avsätter alltid några extra minuter för att samla okända växter – och forskar vidare när jag kommer hem.

Jag tänker genast på lavar och islandsmossa, som växer på höjderna. Det är spännande att arbeta med dem – deras smak är inte direkt uppenbar, eftersom de kemiska bindningarna tar tid att bryta ner. Men med tålamod och rätt teknik träder deras aromer fram, en symbol för alpin skogsmat.

Sedan finns de mer omedelbara smakerna – som älgört och grantoppar på våren. Jag ser fram emot dem hela året, men de är bara tillgängliga under en kort tid, vilket gör dem ännu mer värdefulla.

För mig är den vilda cikelien skogens dolda skatt – oansenlig men full av smak. Stoppar du den i munnen, möts du av en unik och intensiv svampsmak.

Ängsvädd. Dels för dess lindrande effekt mot huvudvärk, men också för dess mångsidighet i köket. Jag syltar blommor och knoppar, använder bladen och låter den sätta smak både i desserter och aptitretare.

Det unika i naturen. Skogens olika höjder skapar ett eget mikrokosmos där smaker samspelar naturligt. Jag vill visa att något litet – som en ört – kan rymma något stort.

Hur fascinerande är det inte att en ört kan smaka "svampigt"? Det är skogens symbios i sin renaste form. Att ha något unikt på tallriken handlar om att njuta av det som är plockat i närheten – inte köpt i en stormarknad.

En smakresa genom skogen

Fem rätter, fem timmar

Vitus och vi gick upp på berget klockan 5 på morgonen, precis vid soluppgången. Där plockade vi björnbär och förädlade dem med lavsås och skogssyra. I skogsbrynet kombinerade vi rönnbärskapris med älgört – jag älskar den mandelaktiga smaken. Vi marinerade också ett hjorthjärta och grillade det hastigt. Det som gör den här rätten spännande är hur örterna ger smaker vi känner igen från andra råvaror, som den oväntade svampsmaken.

Sedan gick vi ner till skogsbäcken. I den rätt jag har skapat här speglas bäckens rörelse genom stenen. Vattenkrassens senapsoljor är både aromatiska och lugnande – en kraftfull ört för oss.

5 rätter från skogen

Söt skogsbotten: björnbär, lav och skogssyra

Björnbär, lavsås, pepparrot, färsk ängssyra, ängssyraglass

Skogsbryn: fläder och nässlor

Agnolotti, höost, nässel- och spenatkräm, nässelolja, kärnmjölk, picklad nässla, nässelkräm med selleri, kokta fläderbär, bovete

Hjort i skogen: skogskrasse och daggbrännässla

Tartar av hjortkött, skum av skogscikoria, bakad zucchiniblomma, pepparrotskräm, örtdamm, färska skogsörter, vilda björnbär

Waldbach: laxöring och bäckkrasse

Ätbar skiffersten, laxöringtartar, laxöring inlindad i spenat, färsk bäckkrasse, bäckkrassekräm, bäckkrasseolja, smörmjölksbeurre blanc, solrosfrön

Träd och buskar: rönnbär och valnötsträd

Hjorthjärta, syltade rönnbär, sellerikräm, valnötsbladskum, svarta valnötter, ängsvädd

Växer tillsammans

Skogen gör underverk

I skogen händer allt under jord, i rötterna. Det är ett nätverk – och det är precis det som fascinerar mig: att skapa en enhet, ett ekosystem. Det är så jag ser på mitt team och min familj. Skogen lär oss vikten av att hålla ihop och att sätta vårt ego åt sidan."

"Som barn följde jag med min farfar till en alphytta där han jagade om nätterna. De stunderna formade mig. Vi spanade på djur, plockade björnbär och tranbär och levde i naturen. Kanske är det därför jag alltid dras tillbaka till skogen. Jag har aldrig slutat samla.

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