Örternas smak och läkande kraft – en passion för Vitus Winkler.

Vitus Winkler är stjärnkock, sommelier och hotellägare, och tillsammans med sin fru Eva-Maria driver han det familjeägda fyrstjärniga hotellet i St. Veit im Pongau – nu i fjärde generationen.

I hans gourmetrestaurang Kräuterreich - av Vitus Winkler blir natur kultur. Här kombineras mästerligt hantverk med lokala råvaror och internationell expertis.

Född 1983 och en av Salzburgs mest lovande unga kockar, utbildade sig Winkler vid hotellskolan i Bad Hofgastein och har samlat erfarenhet från Zell am See, Kitzbühel, Arlberg, Korsika och Mallorca.