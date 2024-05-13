3 Hotelltips i 2 Ikoniska Vinterorter

A-ROSA Kitzbühel

Njut av en oförglömlig vintersemester i Kitzbühel, ett paradis för skidåkare och livsnjutare. A-ROSA Kitzbühel, som liknar ett tirolskt slott, tronar majestätiskt på en solig sluttning och bjuder på fantastisk utsikt över Wilden Kaiser och den berömda skidbacken Streif. Hotellet erbjuder 112 rum och 38 sviter, alla utrustade med moderna bekvämligheter för en bekväm och lyxig vistelse.

Efter en dag i backarna kan du koppla av i SPA-ROSA wellnessområde, som sträcker sig över 3 000 m². Här finns en omfattande saunavärld, en storslagen pool och en mängd behandlingar som återställer både kropp och själ.

Maten på A-ROSA Kitzbühel är en upplevelse. Njut av kulinariska läckerheter från morgon till kväll i bufférestaurangen Streif, DAS Kaps eller Sushi Lounge Rōzu, där regionala delikatesser och finaste rätter serveras med högsta kvalitet och service.