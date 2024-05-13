Hotel A-ROSA und HENRI
3 Hotelltips i 2 Ikoniska Vinterorter
Introduction
Upptäck tre fantastiska hotell i hjärtat av Alperna där lyx, komfort och avkoppling förenas med oändliga möjligheter för aktiviteter och avslappning. Oavsett om du söker vintersportäventyr, wellnessupplevelser eller en mysig tillflyktsort, erbjuder dessa hotell något för alla. Låt oss guida dig genom A-ROSA Kitzbühel, HENRI Country House Kitzbühel och HENRI Country House Seefeld – tre pärlor i två av Alpernas mest ikoniska vintersportorter, Kitzbühel och Seefeld.
Översikt över hotellen
A-ROSA Kitzbühel
Njut av en oförglömlig vintersemester i Kitzbühel, ett paradis för skidåkare och livsnjutare. A-ROSA Kitzbühel, som liknar ett tirolskt slott, tronar majestätiskt på en solig sluttning och bjuder på fantastisk utsikt över Wilden Kaiser och den berömda skidbacken Streif. Hotellet erbjuder 112 rum och 38 sviter, alla utrustade med moderna bekvämligheter för en bekväm och lyxig vistelse.
Efter en dag i backarna kan du koppla av i SPA-ROSA wellnessområde, som sträcker sig över 3 000 m². Här finns en omfattande saunavärld, en storslagen pool och en mängd behandlingar som återställer både kropp och själ.
Maten på A-ROSA Kitzbühel är en upplevelse. Njut av kulinariska läckerheter från morgon till kväll i bufférestaurangen Streif, DAS Kaps eller Sushi Lounge Rōzu, där regionala delikatesser och finaste rätter serveras med högsta kvalitet och service.
HENRI Country House Kitzbühel
Från december 2024 öppnar HENRI Country House Kitzbühel och erbjuder en perfekt kombination av tradition och modern komfort. Beläget i hjärtat av Kitzbühel, en av Alpernas mest legendariska vintersportorter, ger HENRI en unik upplevelse där du kan känna dig som hemma hos goda vänner.
Hotellet består av tre moderniserade byggnader – Haus Streif, Haus Kaiser och Haus Ache – som tillsammans skapar en mysig och inbjudande atmosfär. Här kan du njuta av den friska bergsluften och den magnifika utsikten över de snötäckta bergen direkt från din balkong.
Efter en dag med skidåkning, längdskidåkning eller vintervandring kan du koppla av i HENRI SPA med inomhuspool, bastu och gym. Hotellets hjälpsamma personal står alltid redo att assistera dig med allt från skiduthyrning till restaurangtips.
HENRI Country House Seefeld
Mitt i den vackra tyrolska bergsvärlden ligger HENRI Country House Seefeld, ett boutiquehotell som kombinerar modern design med charmig gästfrihet. Hotellet är perfekt för gäster som söker natur och avkoppling, med stilfulla rum och en rad faciliteter som gör din vistelse oförglömlig.
Alla rum och sviter har balkong med fantastisk utsikt över Alperna. Hotellet erbjuder en mysig wellnessavdelning med bastu och ångbad, och du kan koppla av i vinterträdgården, loungen eller biblioteket. Det finns vandrings- och cykelleder samt perfekt preparerade skidbackar i närheten.
ErbjudandenErbjudanden på alla tre hotell som ger dig den kompletta vinterupplevelsen!
HENRI Kitzbühel Opening Special
Från 136,50 € per person och natt, inklusive frukost och eftermiddagsjause.
A-ROSA Kul på vintern
1 natt från 219 € per person i dubbelrum Superior inklusive halvpension.
HENRI Kitzbühel Opening Special
Från 136,50 € per person och natt, inklusive frukost och eftermiddagsjause.
A-ROSA Kul på vintern
1 natt från 219 € per person i dubbelrum Superior inklusive halvpension.