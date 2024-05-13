Modern hotel room with armchair, fireplace and panoramic window overlooking snow-covered mountains.
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Hotel A-ROSA und HENRI
3 Hotelltips i 2 Ikoniska Vinterorter

Från Kitzbühel till Seefeld, från lyxiga slottshotell till trendiga boutique-hotell – vi har det perfekta boendet för alla som vill uppleva en oförglömlig vintersemester.

Upptäck tre fantastiska hotell i hjärtat av Alperna där lyx, komfort och avkoppling förenas med oändliga möjligheter för aktiviteter och avslappning. Oavsett om du söker vintersportäventyr, wellnessupplevelser eller en mysig tillflyktsort, erbjuder dessa hotell något för alla. Låt oss guida dig genom A-ROSA Kitzbühel, HENRI Country House Kitzbühel och HENRI Country House Seefeld – tre pärlor i två av Alpernas mest ikoniska vintersportorterKitzbühel och Seefeld.

HENRI Kitzbühel
HENRI Seefeld
A-ROSA Kitzbühel

Översikt över hotellen

Hotel A-ROSA Kitzbühel

Din lyxiga tillflykt i Alperna

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HENRI Kitzbühel

Som hemma, fast i Alperna

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HENRI Seefeld

Charm och komfort i Seefeld

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A-ROSA Kitzbühel

Njut av en oförglömlig vintersemester i Kitzbühel, ett paradis för skidåkare och livsnjutare. A-ROSA Kitzbühel, som liknar ett tirolskt slott, tronar majestätiskt på en solig sluttning och bjuder på fantastisk utsikt över Wilden Kaiser och den berömda skidbacken Streif. Hotellet erbjuder 112 rum och 38 sviter, alla utrustade med moderna bekvämligheter för en bekväm och lyxig vistelse.

Efter en dag i backarna kan du koppla av i SPA-ROSA wellnessområde, som sträcker sig över 3 000 m². Här finns en omfattande saunavärld, en storslagen pool och en mängd behandlingar som återställer både kropp och själ.

Maten på A-ROSA Kitzbühel är en upplevelse. Njut av kulinariska läckerheter från morgon till kväll i bufférestaurangen Streif, DAS Kaps eller Sushi Lounge Rōzu, där regionala delikatesser och finaste rätter serveras med högsta kvalitet och service.

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HENRI Country House Kitzbühel

Från december 2024 öppnar HENRI Country House Kitzbühel och erbjuder en perfekt kombination av tradition och modern komfort. Beläget i hjärtat av Kitzbühel, en av Alpernas mest legendariska vintersportorter, ger HENRI en unik upplevelse där du kan känna dig som hemma hos goda vänner.

Hotellet består av tre moderniserade byggnader – Haus Streif, Haus Kaiser och Haus Ache – som tillsammans skapar en mysig och inbjudande atmosfär. Här kan du njuta av den friska bergsluften och den magnifika utsikten över de snötäckta bergen direkt från din balkong.

Efter en dag med skidåkning, längdskidåkning eller vintervandring kan du koppla av i HENRI SPA med inomhuspool, bastu och gym. Hotellets hjälpsamma personal står alltid redo att assistera dig med allt från skiduthyrning till restaurangtips.

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HENRI Country House Seefeld

Mitt i den vackra tyrolska bergsvärlden ligger HENRI Country House Seefeld, ett boutiquehotell som kombinerar modern design med charmig gästfrihet. Hotellet är perfekt för gäster som söker natur och avkoppling, med stilfulla rum och en rad faciliteter som gör din vistelse oförglömlig.

Alla rum och sviter har balkong med fantastisk utsikt över Alperna. Hotellet erbjuder en mysig wellnessavdelning med bastu och ångbad, och du kan koppla av i vinterträdgården, loungen eller biblioteket. Det finns vandrings- och cykelleder samt perfekt preparerade skidbackar i närheten.

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Erbjudanden

Erbjudanden på alla tre hotell som ger dig den kompletta vinterupplevelsen!

HENRI Seefeld Early Bird

Från 122 € per natt, boka 21 dagar i förväg och spara 20 €.

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HENRI Kitzbühel Opening Special

Från 136,50 € per person och natt, inklusive frukost och eftermiddagsjause.

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HENRI Seefeld Best Price

Från 142 € per natt, fri avbokning upp till sju dagar före ankomst.

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HENRI Seefeld 4=3 Erbjudande

Fyra nätter för priset av tre, från 99 € per natt.

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A-ROSA Kul på vintern

1 natt från 219 € per person i dubbelrum Superior inklusive halvpension.

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