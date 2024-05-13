AlpenParks
Perfekt boende på flera platser i Österrike
Introduction
Välkommen till Alpenparks Hotels, din port till de vackraste destinationerna i Österrike. Upptäck deras exklusiva boenden i några av landets mest magnifika regioner, inklusive Zell am See-Kaprun, Viehhofen, Saalbach, Bad Hofgastein, Mariapfarr, Maria Alm, Mühlbach am Hochkönig, Altaussee, Seefeld in Tirol och Matrei in Osttirol.
Våra hotell, lägenheter och chalets är centralt eller fridfullt belägna, alltid nära liftarna eller direkt vid skidbackarna. För dig som älskar wellness finns gott om möjligheter att göra din vistelse oförglömlig.
Du hittar Alpenparks härliga hotell på hela 10 platser runt om i Österrike!
Här finns alla AlpenParks i Österrike
Mariapfarr im Lungau
Upptäck AlpenParks Carpe Solem, med 41 soligt belägna lägenheter för upp till tio personer. Det är bara några minuters skidbuss till flera skidområden.
Ausseerland, Steiermark
Upplev mysfaktorn i chaletbyn med 62 rymliga stugor, perfekt för familjer och större sällskap. Många lodger har privat bastu, och på vintern kan du åka skidor direkt till resorten.
Mühlbach am Hochkönig
39 nybyggda, högkvalitativa lägenheter med balkong eller terrass och fantastisk utsikt över Salzburgs bergsvärld. Här finns även lekrum för barn och ett bistro i huset.
Bad Hofgastein
De moderna lägenheterna i AlpenParks Residence Bad Hofgastein är lugnt och centralt belägna. Det är bara några minuters promenad till centrum och Alpentherme Gastein, där du som gäst har fri entré.
Zell am See
Här kan du välja mellan tre fantastiska boenden som består av moderna rum och lägenheter för 2-10 personer. Alla boenden är bara några minuters promenad från bergbanorna till Schmittenhöhe.
Kaprun
AlpenParks Hotel & Apartment Orgler Kaprun ligger centralt i byn med moderna rum och semesterlägenheter. Tauern SPA och butiker är bara några minuters promenad bort. Den nya liften Maiskogelbahn ligger bara 250 meter från hotellet och tar dig direkt till Kitzsteinhorn-glaciären.
Saalbach
I solig läge direkt vid skidbackarna i Saalbach hittar du Hotel & Apartment Sonnleiten med moderna rum, sviter och lägenheter. Ett eget restaurang, uppvärmd utomhuspool, garage med elbilsladdningsstationer, låsbara skidförråd och privata bastur garanterar 100% avkoppling.
Maria Alm, Hochkönig
Ett familjeägt aktivhotell och rymliga semesterlägenheter väntar dig nära Natrunbahn, en gondol för 10 personer, bara några minuters promenad bort.
Seefeld in Tirol
43 chalets och semesterlägenheter med privat bastu eller infrarödkabin. Regionen är särskilt känd för sina välpreparerade längdskidspår. Den egna wellnessavdelningen bjuder in till avkoppling efter en aktiv dag.
Matrei in Osttirol
14 fullt utrustade semesterlägenheter i centrala Matrei in Osttirol, för 2 till 6 personer. Några lägenheter har privat bastu. Bergbanan, längdskidspår och stormarknader finns inom några minuters gångavstånd. Frukost kan bokas till.
Därför är Alpenparks det perfekta valet
AlpenParks är det perfekta valet för din vintersemester - och här nämner vi några av fördelarna:
Modern inredning: Våra boenden är smakfullt inredda och erbjuder olika designalternativ för att passa olika smaker och behov.
Närhet till aktiviteter: Njut av bekvämt läge nära utflyktsmöjligheter, shopping och linbanor, vilket gör det enkelt att utforska området.
Sängkläder och handdukar: Du får alltid rena sängkläder och handdukar i din lägenhet.
Privat sauna: Vissa boenden erbjuder privat bastu, perfekt för avkoppling efter en dag utomhus.
Laddning för elbilar: Ladda din elbil bekvämt vid boendet, vilket är tillgängligt på många av våra platser.
Regionskort med förmåner: På vissa orter ingår ett regionskort med många rabatter och förmåner för din vistelse.
AlpenParks Service: Vi erbjuder extra bekvämligheter som mellanstädning av rum, beställning av bröd och personlig service - som på hotell fast i en semesterlägenhet!
Upptäck skillnaden med AlpenParks och boka din nästa vistelse på något av deras boenden för en minnesvärd och avkopplande semester i Österrike!