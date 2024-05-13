Börja din dag direkt i bergen med AlpenParks Hotels & Residences som din perfekta bas för vinterns äventyr.

Välkommen till Alpenparks Hotels, din port till de vackraste destinationerna i Österrike. Upptäck deras exklusiva boenden i några av landets mest magnifika regioner, inklusive Zell am See-Kaprun, Viehhofen, Saalbach, Bad Hofgastein, Mariapfarr, Maria Alm, Mühlbach am Hochkönig, Altaussee, Seefeld in Tirol och Matrei in Osttirol.

Våra hotell, lägenheter och chalets är centralt eller fridfullt belägna, alltid nära liftarna eller direkt vid skidbackarna. För dig som älskar wellness finns gott om möjligheter att göra din vistelse oförglömlig.