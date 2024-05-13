Snowy old town of Salzburg with Hohensalzburg Fortress, snow-covered trees in foreground, blue winter sky.
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Salzburg
Kultur, julstämning och vintersport i perfekt harmoni

Upptäck ikoniska sevärdheter, charmiga julmarknader, livfulla musikupplevelser under högsäsongen och skidorter i världsklass alldeles runt hörnet.

Salzburg är sinnebilden av vinterromantik. Ta en promenad genom den snötäckta Mirabellgarten eller åk häst och vagn genom gamla stan – få städer bjuder på så magiska vinterupplevelser. Lägg till de omgivande bergens skid- och snöaktiviteter, så har du alla ingredienser för en oförglömlig vintersemester i Österrike.

Utforska stadens populära julmarknader, värm dig med en rykande kopp glühwein eller avnjut en stor öl på ett traditionellt kafé. Promenera längs Getreidegasse där hantverksbutiker och kulinariska delikatesser väntar. Kvällen kan du avsluta med en stämningsfull middag med levande ljus på den medeltida fästningen Hohensalzburg. I Salzburg får du verkligen känna av österrikisk Lebensgefühl.

Fakta om staden

  • Salzburgs julmarknad är en av de äldsta i världen, med en tradition som går tillbaka mer än 500 år och har funnits i sin nuvarande form i mer än 45 år.

  • 95% av produkterna på Salzburgs julmarknad kommer från Salzburg.

  • Det finns ett julmuseum och en juldekorationsbutik i Salzburg.

10 sevärdheter att se
10 evenemang
Guidade rundturer
Stadsvandring
Månadens 10 tips
SalzburgPerfekt kombination av stadspuls och magiskt vinterlandskap

Höjdpunkter i Salzburg

Salzburg är en mångsidig vinterdestination som erbjuder en charmig stadsmiljö i kombination med aktiva naturupplevelser. Här är några av stadens främsta höjdpunkter.

Mozarts stad

Mozart föddes i Salzburg 1756, och idag kan du besöka hans födelseplats och barndomshem, nu omgjorda till museer på Getreidegasse.

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UNESCO:s världsarvslista

Sedan 1997 är Salzburg stolt en del av UNESCO:s världsarvslista, erkänd för sin unika kulturella och historiska betydelse.

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Stilla natt och jul

Salzburg skapar en magisk stämning under den mest förtrollande tiden på året. Julmarknaderna, julkonserterna och traditionerna förtrollar besökarna!

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Sound of Music

Fans är överens: Salzburg är "Sound of Music"-staden! Här bodde familjen von Trapp, och många av filmens scener spelades in både i och runt staden.

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Jul i Salzburg: Upplev både Krampuslopp och historiska julmarknader!

JulmarknaderKrampuslopp

Saker att göra i Salzburg

Skidåkning nära Salzburg

Kombinera konst, kultur och shopping med skidåkning – gratis kollektivtrafik från Salzburg till Flachau/Ski amadé. Liftkort kan köpas online.

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Salzburgs museer

Vintern är den perfekta tiden för att upptäcka stadens museer. Salzburg har omkring 25 museer som erbjuder ett brett urval av teman och intressanta specialutställningar.

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Matupplevelser i Salzburg

Mozartkugeln, traditionella restauranger, mysiga kaffehus och små familjeägda hantverksbutiker. Den ursprungliga handgjorda Salzburg Mozartkugeln hittar du på Cafe Fürst.

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Shopping i stadskärnan

Upptäck de finare sakerna i livet på stadens romantiska gamla gator. Här hittar du 800 butiker som erbjuder högkvalitativa produkter, bra råd och ett stort urval.

Läs mer om Salzburg

Konserter i katedralen

Orgelkonserter i Salzburgs katedral hålls dagligen kl. 12.00, utom söndagar och helgdagar. Varaktighet: 30 min. Biljettpris: 9 €.

Läs mer om Salzburg
Ett gästkort med flera fördelar

Salzburg Card

Gratis inträde till alla sevärdheter och fri användning av kollektivtrafik i 24, 48 och 72 timmar.

Erbjudande:

  • 2 / 3 nätter inkl. frukostbuffé på ett 3- eller 4-stjärnigt hotell

  • 48 / 72 timmar Salzburg Card för fritt inträde till alla sevärdheter och fri användning av kollektivtrafik

  • Dubbelrum från € 135,- / € 179,- per person

  • Kan bokas året runt

  • Fri användning av kollektivtrafik till skidområdet

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Smaka och skapa i Salzburg

Baka din egen Salzburger Nockerl och Apfelstrudel

Upplev stadens söta traditioner på ett nytt sätt! Det är inte bara en fröjd att njuta av de klassiska bakverken på stadens kaféer – varför inte lära dig att göra dem själv?

Delta i en matlagningskurs och bemästra två av Österrikes mest älskade desserter: den krispiga äppelstrudeln och den berömda sufflén Salzburger Nockerln.

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Evenemang

Salzburg bjuder på över 4 000 evenemang årligen, så du kommer garanterat att uppleva stadens livliga atmosfär. Här är några av höjdpunkterna.

Mozartveckan

2025-01-23 – 2025-02-02
Salzburg

Förutom Mozart kommer även andra stora kompositörer att lyftas fram. Det ger dig möjlighet att utforska Mozarts liv och verk från olika perspektiv.

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Winterfest

2024-11-27 – 2025-01-06
Volksgarten, Salzburg

Salzburg, känt för Mozart och musik, erbjuder också plats för kreativitet. Winterfest är en av de främsta festivalerna för nycirkus.

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Kontakta Salzburg

Tourismus Salzburg GmbH

Auerspergstraße 6

5020 Salzburg

Telefon: +43 662 88987 0

tourist@salzburg.info

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