Salzburg
Kultur, julstämning och vintersport i perfekt harmoni
Introduction
Salzburg är sinnebilden av vinterromantik. Ta en promenad genom den snötäckta Mirabellgarten eller åk häst och vagn genom gamla stan – få städer bjuder på så magiska vinterupplevelser. Lägg till de omgivande bergens skid- och snöaktiviteter, så har du alla ingredienser för en oförglömlig vintersemester i Österrike.
Utforska stadens populära julmarknader, värm dig med en rykande kopp glühwein eller avnjut en stor öl på ett traditionellt kafé. Promenera längs Getreidegasse där hantverksbutiker och kulinariska delikatesser väntar. Kvällen kan du avsluta med en stämningsfull middag med levande ljus på den medeltida fästningen Hohensalzburg. I Salzburg får du verkligen känna av österrikisk Lebensgefühl.
Salzburgs julmarknad är en av de äldsta i världen, med en tradition som går tillbaka mer än 500 år och har funnits i sin nuvarande form i mer än 45 år.
95% av produkterna på Salzburgs julmarknad kommer från Salzburg.
Det finns ett julmuseum och en juldekorationsbutik i Salzburg.
Höjdpunkter i SalzburgSalzburg är en mångsidig vinterdestination som erbjuder en charmig stadsmiljö i kombination med aktiva naturupplevelser. Här är några av stadens främsta höjdpunkter.
Mozarts stad
Mozart föddes i Salzburg 1756, och idag kan du besöka hans födelseplats och barndomshem, nu omgjorda till museer på Getreidegasse.
UNESCO:s världsarvslista
Sedan 1997 är Salzburg stolt en del av UNESCO:s världsarvslista, erkänd för sin unika kulturella och historiska betydelse.
Stilla natt och jul
Salzburg skapar en magisk stämning under den mest förtrollande tiden på året. Julmarknaderna, julkonserterna och traditionerna förtrollar besökarna!
Jul i Salzburg: Upplev både Krampuslopp och historiska julmarknader!
Saker att göra i Salzburg
Skidåkning nära Salzburg
Kombinera konst, kultur och shopping med skidåkning – gratis kollektivtrafik från Salzburg till Flachau/Ski amadé. Liftkort kan köpas online.
Salzburgs museer
Vintern är den perfekta tiden för att upptäcka stadens museer. Salzburg har omkring 25 museer som erbjuder ett brett urval av teman och intressanta specialutställningar.
Matupplevelser i Salzburg
Mozartkugeln, traditionella restauranger, mysiga kaffehus och små familjeägda hantverksbutiker. Den ursprungliga handgjorda Salzburg Mozartkugeln hittar du på Cafe Fürst.
Shopping i stadskärnan
Upptäck de finare sakerna i livet på stadens romantiska gamla gator. Här hittar du 800 butiker som erbjuder högkvalitativa produkter, bra råd och ett stort urval.
Salzburg Card
Gratis inträde till alla sevärdheter och fri användning av kollektivtrafik i 24, 48 och 72 timmar.
Erbjudande:
2 / 3 nätter inkl. frukostbuffé på ett 3- eller 4-stjärnigt hotell
48 / 72 timmar Salzburg Card för fritt inträde till alla sevärdheter och fri användning av kollektivtrafik
Dubbelrum från € 135,- / € 179,- per person
Kan bokas året runt
Fri användning av kollektivtrafik till skidområdet
Baka din egen Salzburger Nockerl och Apfelstrudel
Upplev stadens söta traditioner på ett nytt sätt! Det är inte bara en fröjd att njuta av de klassiska bakverken på stadens kaféer – varför inte lära dig att göra dem själv?
Delta i en matlagningskurs och bemästra två av Österrikes mest älskade desserter: den krispiga äppelstrudeln och den berömda sufflén Salzburger Nockerln.
EvenemangSalzburg bjuder på över 4 000 evenemang årligen, så du kommer garanterat att uppleva stadens livliga atmosfär. Här är några av höjdpunkterna.
Mozartveckan
Förutom Mozart kommer även andra stora kompositörer att lyftas fram. Det ger dig möjlighet att utforska Mozarts liv och verk från olika perspektiv.
Tourismus Salzburg GmbH
Auerspergstraße 6
5020 Salzburg
Telefon: +43 662 88987 0