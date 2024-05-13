Upptäck ikoniska sevärdheter, charmiga julmarknader, livfulla musikupplevelser under högsäsongen och skidorter i världsklass alldeles runt hörnet.

Salzburg är sinnebilden av vinterromantik. Ta en promenad genom den snötäckta Mirabellgarten eller åk häst och vagn genom gamla stan – få städer bjuder på så magiska vinterupplevelser. Lägg till de omgivande bergens skid- och snöaktiviteter, så har du alla ingredienser för en oförglömlig vintersemester i Österrike.

Utforska stadens populära julmarknader, värm dig med en rykande kopp glühwein eller avnjut en stor öl på ett traditionellt kafé. Promenera längs Getreidegasse där hantverksbutiker och kulinariska delikatesser väntar. Kvällen kan du avsluta med en stämningsfull middag med levande ljus på den medeltida fästningen Hohensalzburg. I Salzburg får du verkligen känna av österrikisk Lebensgefühl.