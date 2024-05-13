Idag susar du nerför skidbackarna eller vandrar i bergen. Imorgon kan du strosa genom charmiga småstäder, besöka museer eller beundra Vorarlbergs moderna arkitektur.

Denna mångsidiga delstat bjuder på korta avstånd, smidig kollektivtrafik och en harmonisk blandning av charmiga byar och vacker arkitektur. Här kan du enkelt kombinera natur och kultur med ett varierat landskap som skiftar med årstiderna – från gröna ängar och skogar till snötäckta berg.

På vintern sveps Bodensjön in i mjuka pastelltoner, medan bergen gnistrar i snö, vilket gör området idealiskt för skidåkning, vintervandringar och längdskidåkning. Efter en aktiv dag kan du koppla av i mysiga stugor och bergsrestauranger, antingen vid elden eller på en solterrass.

Vorarlbergs småstäder erbjuder allt från Festspielhaus och museer i Bregenz till Hittisaus kvinnomuseum. Familjer kan besöka inatura i Dornbirn, och i Werkraum Haus i Andelsbuch möts tradition och hantverk. Vintern kryddas med konserter och julmarknader.

Den friska vinterluften väcker aptiten, och Vorarlberg bjuder på lokala specialiteter. Många kockar använder råvaror från små gårdar – med allt från smakrik alp- och bergsost till färska örter, vilt och fisk, vilket ger genuina smakupplevelser.