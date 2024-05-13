En vinter fylld av variation i Vorarlberg
Natur, kultur och arkitektur
Introduction
Denna mångsidiga delstat bjuder på korta avstånd, smidig kollektivtrafik och en harmonisk blandning av charmiga byar och vacker arkitektur. Här kan du enkelt kombinera natur och kultur med ett varierat landskap som skiftar med årstiderna – från gröna ängar och skogar till snötäckta berg.
På vintern sveps Bodensjön in i mjuka pastelltoner, medan bergen gnistrar i snö, vilket gör området idealiskt för skidåkning, vintervandringar och längdskidåkning. Efter en aktiv dag kan du koppla av i mysiga stugor och bergsrestauranger, antingen vid elden eller på en solterrass.
Vorarlbergs småstäder erbjuder allt från Festspielhaus och museer i Bregenz till Hittisaus kvinnomuseum. Familjer kan besöka inatura i Dornbirn, och i Werkraum Haus i Andelsbuch möts tradition och hantverk. Vintern kryddas med konserter och julmarknader.
Den friska vinterluften väcker aptiten, och Vorarlberg bjuder på lokala specialiteter. Många kockar använder råvaror från små gårdar – med allt från smakrik alp- och bergsost till färska örter, vilt och fisk, vilket ger genuina smakupplevelser.
Introduction
Vorarlberg, Österrikes västligaste delstat, ligger med Bodensee i bakgrunden och bergen alldeles intill. Här väntar ett varierat landskap som skapar den perfekta miljön för din vintersemester, oavsett vad du har i åtanke. Ta en promenad längs sjön eller ge dig upp i bergen, antingen med lift eller till fots.
De bästa bergsupplevelserna i Vorarlberg
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I Vorarlberg kan du upptäcka innovativ design på oväntade platser. Varje byggnad smälter in i naturen på sitt unika sätt och speglar regionens moderna arkitekturtradition på ett både nytänkande och harmoniskt vis.
Upptäck Vorarlberg utanför pistenOm du är en äventyrlig resenär finns det massor att upptäcka i Vorarlberg – och det sträcker sig långt bortom skidbackarna!
Vandring på vintern
Upptäck de 180 vandringslederna som finns över hela Vorarlberg, och få chansen att verkligen utforska det vackra landskapet.
Alpstugorna i Vorarlberg serverar en mix av moderna och traditionella rätter.
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Hållbara bergssporter
Allt fler söker sig till bergen för en paus från vardagen, men den ökade aktiviteten innebär stora påfrestningar för känsliga naturområden. I högre regioner är både flora och fauna särskilt utsatta, och mänsklig påverkan kan få långvariga konsekvenser. Initiativet "Naturvänlig bergssport i Montafon" arbetar för att balansera bergssportens intressen med behovet att skydda djurlivet och skogarna i Vorarlbergs sydligaste dal, och hittar hållbara lösningar som gynnar både natur och besökare. Läs mer här.
Naturpark Ranger Nagelfluhkette
Rangers Denise, Flo, Theresa, Lisa och Matthias spelar en avgörande roll i bevarandet av det artrika kulturlandskapet i Nagelfluhkette naturpark. Med sitt engagemang och kunskap är de närvarande överallt – i naturparksskolor, rangerprogram och som guider för besökare. Naturparken skulle inte vara densamma utan deras arbete. Läs mer här.
Upplev naturen medvetet – naturutbildning i Kleinwalsertal
Naturen är inte bara en vacker kuliss för bergsäventyr, utan livsviktig som livsmiljö för djur och växter, och som källa till dricksvatten, råvaror och skydd mot laviner. Initiativet "Upplev naturen medvetet" lyfter fram naturens betydelse genom guidade turer och utbildning för friluftsutövare, med fokus på hållbarhet och respekt för miljön. Läs mer här.
Vorarlberger Riebel
Det här receptet är enkelt att laga hemma och har en lång tradition. Fram till omkring 1970-talet var Riebel framför allt en maträtt för fattiga eller bondefamiljer, och den serverades ofta till frukost tack vare sin mättande karaktär. Denna vegetariska rätt är både näringsrik och prisvärd, vilket gör den till ett perfekt val för en enkel och god måltid.
Skidåkning med fantastiska vyer
I hjärtat av Vorarlbergs skidorter finns det många ställen med spektakulära vyer. Men hur hittar man de bästa utsiktsplatserna?
Här är några tips för att du inte ska missa Vorarlbergs fantastiska landskap.
Evenemang
Julmarknader
I Vorarlberg hittar du många mysiga julmarknader från november 2024 och in i januari 2025.
Lägereldar på vintern
Att bränna av gnistor har en lång tradition i Vorarlberg. Det finns ett fantastiskt stödprogram med livemusik och kulinariska läckerheter vid varje Funken.
Dans Café i Arlberg - musikfestival
Efter en dag i backen kan du skaka höfterna till olika musikgenrer på utvalda hotell.
Vorarlberg Tourismus
Poststraße 11
6850 Dornbirn
Telefon: +43 5572 377033-0