Colorful row of houses on the Inn riverbank in Innsbruck, forested mountains in the background under cloudy sky.
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Innsbruck
Tyrolens huvudstad

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Med sitt gyllene tak, sina storslagna byggnader och moderna linbanestationer erbjuder Innsbruck en upplevelse som både fascinerar och imponerar.

Den dramatiska scenen med alptoppar som omger Innsbruck och byggnaderna som smyger längs Inn-flodens stränder ser ut som något direkt ur en film – så vackert är det! Innsbrucks gamla stad bevarar sitt starka medeltida arv, där historiens vingslag känns påtagligt. Från långt håll ser man det berömda Gyllene taket, byggt av kejsar Maximilian I, som glimmar över Herzog-Friedrich-Strasse med sina 2 657 förgyllda kopparplattor.

Innsbruck förenar sitt medeltida arv med en hyllning till konst och befästningar. Ambras slott imponerar med sina vackra kassettak och konstsamlingar av mästare som Rubens, Van Dyck och Velázquez.

Kring det gotiska bostadstornet i Ottoburg, som en gång var en del av stadens försvarsanläggningar, pulserar nu ett modernt och livligt stadsliv. Hofburg, vars historia går tillbaka till omkring 1460, förvandlades till ett barockmästerverk under Maria Theresias tid och inkluderar både hovteatern och de gröna hovträdgårdarna.

Fakta om Innsbruck
Invånare:ca 132.200 (från och med 2024)
Huvudstadi provinsen Tyrolen
Yta: 104.81 km²
Höjd över havet: 574 m
Utsiktspunkt: Nordkette
Berget Patscherkofelreser sig söder om staden och är ett populärt område för vandring och skidåkning.

Innsbruck Alpine Zoo är en av de högst belägna djurparkerna i Europa och ligger 750 meter över havet.

Innsbruck ur alla perspeperspektiv

Höjdpunkterna

Bergisel-Schanze: En arkitektoniskt spännande byggnad

Alpenzoo: Ett besök hos Alpernas djur

Nordkettenbahn: Direkt från stan upp i bergen

Hofkirche – prakt och storslagenhet med mycket historia

Maria-Theresien-Straße: Shoppinggata med alpblick

Det gyllene taket av guld har imponerat sedan 1420

Aktiviteter i och runt Innsbruck

Utvalda turer och utflykter

Alla guidade turer

Promenad genom Innsbruck

Arkitekturtur

Bryggerier

Genom gamla stan

Nattvandring

Äta och dricka i Innsbruck

Oniriq

Eine kulinarisch herausragende Adresse auf Haubenniveau. Die wunderschöne moderne Atmosphäre im Oniriq gibt den passenden Rahmen. Top: Die Weinempfehlung des Sommeliers.

Arkadenhof

Fisch, Fleisch oder doch vegetarisch: Die Gerichte sehen hervorragend aus und schmecken auch genauso. Besonders an heißen Sommertagen ist der Arkadenhof ein schönes, kühleres Plätzchen.

Sitzwohl

Das Sitzwohl bietet sehr gute internationale Küche, liegt zentral und ist schlicht-modern eingerichtet.

Goldener Adler

Das Restaurant steht für hervorragende Tiroler Küche. Gemütliche holzreiche Einrichtung, aufmerksamer Service – hier fühlt man sich sofort gut aufgehoben.

Boenden utöver det vanliga

Hotel Schwarzer Adler

Das Innsbruck

NALA Individuellhotel

Hållbart resande med buss, tåg eller cykel

Kollektivtrafik som t.ex IVB-bussar och spårvagnar tar dig bekvämt genom staden. Många linjer passerar även sevärdheter.

Ett billigt och flexibelt alternativ är stadens cykelsystem som finns tillgängligt på många stationer. Staden är lätt att utforska på välutvecklade cykelbanor (90 km långa).

Innsbruck entdecken

Innsbruck Card

Freier Eintritt in 22 Museen und Sehenswürdigkeiten, je eine inkludierte Berg- und Talfahrt bei ausgewählten Bergbahnen in der Region sowie freie Fahrt mit den öffentlichen Verkehrsmitteln und dem Sightseer Hop on-Hop off Bus – das und noch mehr gibt es mit der Innsbruck Card. Gültig für 24, 48 oder 72 Stunden, bietet die Kaufkarte die Freiheit, die Highlights von Innsbruck zu entdecken.

Innsbruck Card

Vanliga frågor

Innsbruck bietet eine Fülle an Ausflugszielen, eingebettet in die alpine Landschaft. Die schönsten: 

  • Bergisel Schanze: Die Skisprungschanze vereint sportliche Geschichte und moderne Architektur. Von der Aussichtsplattform bietet sich ein atemberaubender Blick über Innsbruck und die Alpen. 

  • Schloss Ambras: Inmitten eines prachtvollen Gartens gelegen, ist das Renaissance-Schloss ein historisches und kunsthistorisches Highlight. 

  • Nordkettenbahn: Diese Seilbahn führt direkt aus Innsbruck auf die Nordkette, wo man spektakuläre Aussichten und Wanderungen genießen kann. 

  • Goldenes Dachl: Das Haus mit den 2.657 vergoldete Kupferschindeln gehört zu den meist bewunderten Altstadt-Sehenswürdigkeit in Innsbruck. 

  • Kaiserliche Hofburg: Ein beeindruckendes Barockschloss, das einst als Residenz der Habsburger diente.

Innsbruck ligger i västra Österrike och är huvudstad i förbundslandet Tyrolen. Beläget i Inn-dalen och omgiven av Alperna är det ett populärt resmål för både vintersportentusiaster och naturälskare.

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