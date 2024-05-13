Med sitt gyllene tak, sina storslagna byggnader och moderna linbanestationer erbjuder Innsbruck en upplevelse som både fascinerar och imponerar.

Den dramatiska scenen med alptoppar som omger Innsbruck och byggnaderna som smyger längs Inn-flodens stränder ser ut som något direkt ur en film – så vackert är det! Innsbrucks gamla stad bevarar sitt starka medeltida arv, där historiens vingslag känns påtagligt. Från långt håll ser man det berömda Gyllene taket, byggt av kejsar Maximilian I, som glimmar över Herzog-Friedrich-Strasse med sina 2 657 förgyllda kopparplattor.

Innsbruck förenar sitt medeltida arv med en hyllning till konst och befästningar. Ambras slott imponerar med sina vackra kassettak och konstsamlingar av mästare som Rubens, Van Dyck och Velázquez.

Kring det gotiska bostadstornet i Ottoburg, som en gång var en del av stadens försvarsanläggningar, pulserar nu ett modernt och livligt stadsliv. Hofburg, vars historia går tillbaka till omkring 1460, förvandlades till ett barockmästerverk under Maria Theresias tid och inkluderar både hovteatern och de gröna hovträdgårdarna.