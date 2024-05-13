Introduction
Den dramatiska scenen med alptoppar som omger Innsbruck och byggnaderna som smyger längs Inn-flodens stränder ser ut som något direkt ur en film – så vackert är det! Innsbrucks gamla stad bevarar sitt starka medeltida arv, där historiens vingslag känns påtagligt. Från långt håll ser man det berömda Gyllene taket, byggt av kejsar Maximilian I, som glimmar över Herzog-Friedrich-Strasse med sina 2 657 förgyllda kopparplattor.
Innsbruck förenar sitt medeltida arv med en hyllning till konst och befästningar. Ambras slott imponerar med sina vackra kassettak och konstsamlingar av mästare som Rubens, Van Dyck och Velázquez.
Kring det gotiska bostadstornet i Ottoburg, som en gång var en del av stadens försvarsanläggningar, pulserar nu ett modernt och livligt stadsliv. Hofburg, vars historia går tillbaka till omkring 1460, förvandlades till ett barockmästerverk under Maria Theresias tid och inkluderar både hovteatern och de gröna hovträdgårdarna.
Innsbruck Alpine Zoo är en av de högst belägna djurparkerna i Europa och ligger 750 meter över havet.
Innsbruck ur alla perspeperspektiv
Höjdpunkterna
Utvalda turer och utflykter
Äta och dricka i Innsbruck
Oniriq
Eine kulinarisch herausragende Adresse auf Haubenniveau. Die wunderschöne moderne Atmosphäre im Oniriq gibt den passenden Rahmen. Top: Die Weinempfehlung des Sommeliers.
Arkadenhof
Fisch, Fleisch oder doch vegetarisch: Die Gerichte sehen hervorragend aus und schmecken auch genauso. Besonders an heißen Sommertagen ist der Arkadenhof ein schönes, kühleres Plätzchen.
Sitzwohl
Das Sitzwohl bietet sehr gute internationale Küche, liegt zentral und ist schlicht-modern eingerichtet.
Goldener Adler
Das Restaurant steht für hervorragende Tiroler Küche. Gemütliche holzreiche Einrichtung, aufmerksamer Service – hier fühlt man sich sofort gut aufgehoben.
Oniriq
Eine kulinarisch herausragende Adresse auf Haubenniveau. Die wunderschöne moderne Atmosphäre im Oniriq gibt den passenden Rahmen. Top: Die Weinempfehlung des Sommeliers.
Arkadenhof
Fisch, Fleisch oder doch vegetarisch: Die Gerichte sehen hervorragend aus und schmecken auch genauso. Besonders an heißen Sommertagen ist der Arkadenhof ein schönes, kühleres Plätzchen.
Sitzwohl
Das Sitzwohl bietet sehr gute internationale Küche, liegt zentral und ist schlicht-modern eingerichtet.
Goldener Adler
Das Restaurant steht für hervorragende Tiroler Küche. Gemütliche holzreiche Einrichtung, aufmerksamer Service – hier fühlt man sich sofort gut aufgehoben.
Boenden utöver det vanliga
Hållbart resande med buss, tåg eller cykel
Kollektivtrafik som t.ex IVB-bussar och spårvagnar tar dig bekvämt genom staden. Många linjer passerar även sevärdheter.
Ett billigt och flexibelt alternativ är stadens cykelsystem som finns tillgängligt på många stationer. Staden är lätt att utforska på välutvecklade cykelbanor (90 km långa).
Innsbruck Card
Freier Eintritt in 22 Museen und Sehenswürdigkeiten, je eine inkludierte Berg- und Talfahrt bei ausgewählten Bergbahnen in der Region sowie freie Fahrt mit den öffentlichen Verkehrsmitteln und dem Sightseer Hop on-Hop off Bus – das und noch mehr gibt es mit der Innsbruck Card. Gültig für 24, 48 oder 72 Stunden, bietet die Kaufkarte die Freiheit, die Highlights von Innsbruck zu entdecken.