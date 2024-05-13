Här hittar du all information om våra tävlingsvillkor och dataskydd.

§ 1 Tillämpningsområde

Dessa tävlingsvillkor gäller för tävlingar som arrangeras av Österreich Werbung (nedan kallat ”ÖW”). Tävlingarna genomförs i samband med samarbeten, aktiviteter och/eller kampanjer. Deltagande i tävlingarna och deras genomförande regleras av följande bestämmelser.

§ 2 Arrangör och tävlingens innehåll

Tävlingen arrangeras av Österreich Werbung (ÖW), Nytorv 17, 2 tr., 1450 Köpenhamn K, Danmark. Vissa tävlingar genomförs även i samarbete med partners.

De priser som lottas ut kan bestå av profilprodukter såsom ryggsäckar, pannband och vattenflaskor. Det kan även handla om resor till Österrike.

§ 3 Deltagande och deltagare

Personer över 18 år får delta. Personer under 18 år får endast delta med uttryckligt samtycke från vårdnadshavare. Deltagande sker genom att fylla i ett registreringsformulär, vilket innebär en anmälan till vårt nyhetsbrev. Därefter får deltagaren ett mejl till den angivna e-postadressen där anmälan till nyhetsbrevet och tävlingen bekräftas.

Deltagandet är endast giltigt om e-postadress och adress anges fullständigt och korrekt. I vissa tävlingar krävs att ett spel genomförs för att deltagandet ska vara giltigt. Deltagare kan endast delta i en tävling åt gången. Deltagande är inte kopplat till köp av en produkt eller användning av en tjänst. Varken köp av varor/tjänster eller utlämnande av uppgifter för marknadsföringsändamål ökar vinstchansen.

§ 4 Uteslutning från tävlingen

Anställda hos ÖW och dess samarbetspartners samt deras familjemedlemmar och personer i samma hushåll får inte delta. ÖW förbehåller sig rätten att utesluta personer som bryter mot dessa villkor. Personer som använder otillåtna hjälpmedel eller försöker manipulera tävlingen utesluts. I sådana fall kan vinster även i efterhand ogiltigförklaras eller återkrävas.

§ 5 Genomförande och hantering

Vinnare utses genom lottning av ÖW bland samtliga deltagare. I vissa tävlingar utses vinnaren bland deltagare som har genomfört och/eller vunnit ett spel. Villkoren för utlämning av priser fastställs av ÖW och eventuell partner. Om ett pris inte kan levereras eller endast kan levereras under orimliga förhållanden, erbjuds en likvärdig ersättning. Kontant ersättning erbjuds inte. Vinnaren meddelas via den e-postadress som angavs vid registrering. Om vinnaren inte svarar inom två veckor förloras rätten till vinsten. Deltagaren ansvarar för att angivna kontaktuppgifter är korrekta. Efter svar erhåller vinnaren priset från Österreich Werbung eller aktuell partner.

§ 6 Dataskydd, behandling och överföring av data

För att delta krävs registrering. Genom anmälan godkänner deltagaren uttryckligen att ÖW och dess partner lagrar och behandlar nödvändiga uppgifter för att genomföra tävlingen, leverera vinster samt använda uppgifterna för nyhetsbrev och information om semester i Österrike. Uppgifterna lämnas inte vidare till tredje part.

Deltagaren har när som helst rätt att återkalla sitt samtycke. Deltagaren har även rätt att begära information om vilka uppgifter som lagras, få felaktiga uppgifter rättade eller begära radering, begränsning eller överföring av uppgifter.

Kontakt kan ske via uppgifterna i § 2 eller till vårt dataskyddsombud nedan.

Du har även rätt att lämna klagomål till Datatilsynet (Danmarks dataskyddsmyndighet). Kontaktuppgifter finns på www.datatilsynet.dk.

Rättslig grund för behandlingen är artikel 6.1 a, b och f i GDPR.

Dataskyddsombud:

Gabriele Lenger

Telefon: +45 53 88 08 81

E-post: gabriele.lenger@austria.info

§ 7 Avbrytande av tävlingen

ÖW förbehåller sig rätten att när som helst avbryta eller avsluta tävlingen utan förvarning, särskilt vid tekniska problem (t.ex. virus, manipulation eller systemfel) eller juridiska skäl. Om avbrottet orsakas av en deltagare kan ersättning krävas. Anspråk på genomförande av tävlingen eller ersättning vid avbrott före tävlingens slut är uteslutna.

§ 8 Ansvar

ÖW befrias från ansvar i samband med utlämning av vinster. ÖW ansvarar inte för juridiska eller materiella brister och garanterar inte prisernas kvalitet. Funktioner kan avvika från eventuella bilder. Eventuella krav kopplade till vinster ska riktas direkt till den partner som tillhandahållit vinsten. Publicering av vinnare sker utan ansvar för publicerande part. ÖW ansvarar inte för skador som uppstår på grund av tekniska fel, avbrott, dataförlust, virus eller liknande, såvida skadan inte orsakats genom uppsåt eller grov vårdslöshet.

§ 9 Övrigt

Om enskilda bestämmelser skulle vara ogiltiga påverkar detta inte övriga villkors giltighet. I övrigt gäller vår integritetspolicy och användarvillkor, om inget annat anges här. Tävlingsvillkoren har företräde.

Österreich Werbung

Nytorv 17, 2 tr.

1450 Köpenhamn K

Danmark