Dýchat přírodu - to je v Rakousku obzvlášť snadné. Vysoká nadmořská výška, čistý vzduch, povzbuzující klima a síla vody probouzejí ducha.

Manche Orte verändern etwas – nicht spektakulär, sondern leise. Luftkurorte in Österreich gehören dazu. Was sie auszeichnet, ist messbar: reine, klare Luft, besondere klimatische Bedingungen und geografische Ruhepole. Wer hierher kommt findet ein ideales Umfeld zum Regenerieren. Was hier wirkt, spürt man oft erst nach ein paar Tagen. Wenn der Kopf freier wird. Der Schlaf tiefer. Der Atem ruhiger. Orte, die nicht ablenken, sondern zurückführen – zu mehr Balance, mehr Kraft, mehr zu sich selbst.

Hier findet ihr sieben der schönsten Luftkurorte Österreichs im Überblick und eine Auswahl traumhafter Kurorte und heilklimatische Kurorte.