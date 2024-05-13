Wooden boathouses at lakeside with reflection in green water, forested hillside and houses in the background.
  1. Homepage
  2. Výletní cíle v Rakousku
  3. Regiony
  4. Altaussee a region Ausseerland

Altaussee a region Ausseerland-Salzkammergut
Pociťte ve Štýrsku kouzlo alpského života

Je to jezerem, čistým vzduchem, tichem nebo okolními horami? Nejspíš právě tato jedinečná kombinace dělá z Altaussee v Ausseerland-Salzkammergut tak výjimečné místo.

Obec Altaussee, srdce regionu Ausseerland-Salzkammergut ve Štýrsku a studnice literatury, je skutečně výjimečným regionem. Jen málokterý kout Rakouska inspiroval tolik spisovatelů k tvorbě jako právě toto malebné místo. Hugo von Hofmannsthal sem jezdil už od roku 1892 na letní rekreaci, stejně tak i literáti Egon Friedell, Friedrich Torberg, Arthur Schnitzler a další. Spisovatelka Barbara Frischmuth u jezera Altausseer See dokonce vyrostla.

Podle rakouského spisovatele Alfreda Komareka, který sám v Ausseerlandu vyrostl, za tím pravděpodobně stojí právě zdejší krajina. A opravdu – projít se kolem jezera Altausseer See je jako meditace. Ledovcové skály u louky Seewiese, lesy, hora Loser a strmý vrchol Trisselwand se zrcadlí v inkoustově modré hladině jezera. Je to krajina pohádkové krásy, v níž jako by příběhy samy vznikaly. Člověk jen musí pozorně poslouchat, aby je slyšel, a zaznamenat je. Alespoň to tvrdí sám Komarek a závěrem dodává: „Na konci je to vždy příroda, která z člověka dělá umělce.“

Krátký přehled o Altaussee
Poloha:ve štýrské oblasti Ausseerland-Salzkammergut
Místní hora:Loser (1 838 m)
Čím je místo známé:klimatické lázně s čerstvým vzduchem
Nadmořská výška: 720 m
Obce v regionu Ausseerland:Altaussee, Bad Mitterndorf, Bad Aussee, Grundlsee

Karty výhod v oblasti Ausseerland

Slevy a all-inclusive nabídky: Díky nejrůznějším variantám karet výhod si můžete užít v Ausseerlandu a Solné komoře mnoho atraktivních zážitků.

Region Altausseerland-Salzkammergut ze všech úhlů pohledu

Top místa, aktivity & události

Wellness a termální lázně: odpočinkové zakončení dne

Narzissenfest: největší květinové slavnosti v Rakousku

Hora Loser: téměř na vrchol po panoramatické silnici

Kroje v Ausseerlandu: oblečení podle starých tradic

Lyžařský ráj Tauplitz: zimní sporty s velkolepými výhledy

Solné doly v Altaussee: poklady hor ukryté v kamenné soli

Krásná přírodní zákoutí v regionu Ausseerland-Salzkammergut

Plavby po jezeře Altaussee: dřevěné „Plätten“ i solární loď

Aktivity a výletní cíle v regionu Ausseerland-Salzkammergut

Altaussee je krajinou, která vás obejme, ale nesvazuje. Právě to přitahuje tvůrčí osobnosti – nacházejí zde inspiraci a nové nápady.

Alfred Komarek (1945-2024)rakouský spisovatel

Regionální recepty

Štýrský salát s kuřecím masem

Tajemství tohoto receptu je sulmtalská drůbež. S tímto receptem bude váš salát se smaženým kuřecím masem chutnat jako originál ze Štýrska.

Ochutnejte zelené srdce Rakouska!

Vepřové maso po štýrsku - Wurzelfleisch

Mezi štýrské regionální speciality patří bezesporu "štýrské Wurzelfleisch".

Připravíme štýrskou specialitu!

Štýrské pečené kuře

Ochutnejte klasiku štýrské kuchyně: smažené kuře podle receptu Johanna Lafera.

Ochutnejte štýrské pečené kuře!

Jedinečná místa k pobytu

Pension Waldruhe Bad Aussee

Strandcafé Hideaways Altausseer See

Alpenpark Haganlodge Altaussee

Seehotel Grundlsee

Narzissen Vital Resort Bad Aussee

Mayrlife Altaussee

Lokálně a udržitelně

Poctivé objevování regionu Ausseerland

Ve Štýrsku plném delikates – a zejména v regionu Ausseerland – je opravdu snadné nakupovat i jíst udržitelně a přímo na místě, odkud jídlo pochází. Farmářské obchody, prodejny s domácími produkty, pekárny, rybárny a trhy s místními produkty nabízejí plnou škálu regionálních specialit. Pomoci vám může mapa nejlepších podniků, tzv. Genusslandkarte, se kterou se v regionu snadno zorientujete.

Každý, kdo si užívá s ohledem na regionální původ, zároveň podporuje...

  • místní podniky a pracovní místa,

  • ochranu klimatu díky kratším přepravním trasám a nižším emisím CO₂,

  • šetrné nakládání se zdroji – méně obalů, méně chlazení, méně plýtvání,

  • sezónní stravování v souladu s rytmem přírody,

  • důvěru v to, odkud potraviny pocházejí a jak jsou vyráběny.

Nejčastější dotazy

Altaussee je obcí ve Štýrsku, která spadá do oblasti Ausseerland-Salzkammergut – mimořádně malebného regionu s mnoha jezery, horami a kulturními památkami. Srdcem obce je jezero Altausseer See a jeho okolí, které je chráněnou přírodní rezervací a uchovává původní flóru a faunu, která je pro zdejší region typická. Altaussee se nachází na úpatí horského masivu Totes Gebirge v Severních vápencových Alpách. Zdejší oblíbenou horou je Loser s nadmořskou výškou 1 838 metrů, který nabízí působivý výhled na okolní krajinu, mimo jiné na jezera Altausseer See, Grundlsee a horský masiv Dachstein.

V samotném Altaussee nenajdete žádnou železniční stanici. Mezi obcí a nejbližším nádražím v sousedním městečku Bad Aussee však jezdí linkové autobusy a taxi.

Altaussee a kolem ležící region Ausseerland-Salzkammergut – to je původní krajina plná krásných zákoutí, kde nesmí chybět nespočet hor, skal, jezer a lesů. Není divu, že se jedná o ideální prostředí pro širokou škálu aktivit:

  • Turistika: Od pohodových procházek podél jezera až po náročné horské túry a lezecké výstupy – region Ausseerland-Salzkammergut nabízí nespočet značených tras pro návštěvníky s nejrůznější fyzickou kondicí.

  • Plavby na lodi: Jezero Altausseer See nejlépe odhaluje svou poklidnou krásu a alpská panoramata z paluby lodi – na výběr máte z veslic, elektrolodí, první rakouské solární lodi nebo tradiční plavby na dřevěných loďkách „Plätte“.

  • Cyklistika a MTB (horská kola): Trasy vedoucí kolem jezer a s výhledem na horské štíty – region Ausseerland-Salzkammergut nabízí pestré možnosti pro rekreační i sportovní cyklisty.

  • Lyžování a zimní sporty: Výborně upravené sjezdovky pro rekreační lyžaře najdete na hoře Loser a v Tauplitz.

Už v roce 1989 bylo Altaussee oficiálně uznáno za léčivé klimatické lázně, a to díky splnění následujících kritérií:

  • Kvalita vzduchu: výjimečně čistý vzduch s minimem pylů a nízkou koncentrací škodlivin nebo znečištění.

  • Přírodní prostředí: okolí tvoří původní lesy, hory a jezera, jsou ideální pro odpočinek a regeneraci.

  • Léčebná infrastruktura: v Altaussee se nachází gradovna, dříve využívaná ke zpracování soli ze zdejších solných dolů, dnes především k inhalaci slaného vzduchu; najdete zde i kneippovu lázeň sloužící ke koupeli nohou, kde se také využívá zdejší solanka.

  • Turistické zázemí: návštěvníkům je k dispozici široká nabídka ubytování, volnočasových aktivit a tras v přírodě.

To by vás mohlo také zajímat

Objevte to nejlepší z Rakouska!

Přihlašte si odběr našeho newsletteru a obdržíte exkluzivní informace:

  • Tipy pro zasvěcené na vaši příští dovolenou

  • Kulinářské zajímavosti a recepty 

  • Kalendář akcí s nejlepšími událostmi

  • Aktuální cestovní nabídky a speciály