Altaussee a region Ausseerland-Salzkammergut
Pociťte ve Štýrsku kouzlo alpského života
Introduction
Obec Altaussee, srdce regionu Ausseerland-Salzkammergut ve Štýrsku a studnice literatury, je skutečně výjimečným regionem. Jen málokterý kout Rakouska inspiroval tolik spisovatelů k tvorbě jako právě toto malebné místo. Hugo von Hofmannsthal sem jezdil už od roku 1892 na letní rekreaci, stejně tak i literáti Egon Friedell, Friedrich Torberg, Arthur Schnitzler a další. Spisovatelka Barbara Frischmuth u jezera Altausseer See dokonce vyrostla.
Podle rakouského spisovatele Alfreda Komareka, který sám v Ausseerlandu vyrostl, za tím pravděpodobně stojí právě zdejší krajina. A opravdu – projít se kolem jezera Altausseer See je jako meditace. Ledovcové skály u louky Seewiese, lesy, hora Loser a strmý vrchol Trisselwand se zrcadlí v inkoustově modré hladině jezera. Je to krajina pohádkové krásy, v níž jako by příběhy samy vznikaly. Člověk jen musí pozorně poslouchat, aby je slyšel, a zaznamenat je. Alespoň to tvrdí sám Komarek a závěrem dodává: „Na konci je to vždy příroda, která z člověka dělá umělce.“
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Slevy a all-inclusive nabídky: Díky nejrůznějším variantám karet výhod si můžete užít v Ausseerlandu a Solné komoře mnoho atraktivních zážitků.
Region Altausseerland-Salzkammergut ze všech úhlů pohledu
Top místa, aktivity & události
Aktivity a výletní cíle v regionu Ausseerland-Salzkammergut
Altaussee je krajinou, která vás obejme, ale nesvazuje. Právě to přitahuje tvůrčí osobnosti – nacházejí zde inspiraci a nové nápady.Alfred Komarek (1945-2024), rakouský spisovatel
Regionální recepty
Štýrský salát s kuřecím masem
Tajemství tohoto receptu je sulmtalská drůbež. S tímto receptem bude váš salát se smaženým kuřecím masem chutnat jako originál ze Štýrska.
Vepřové maso po štýrsku - Wurzelfleisch
Mezi štýrské regionální speciality patří bezesporu "štýrské Wurzelfleisch".
Jedinečná místa k pobytu
Poctivé objevování regionu Ausseerland
Ve Štýrsku plném delikates – a zejména v regionu Ausseerland – je opravdu snadné nakupovat i jíst udržitelně a přímo na místě, odkud jídlo pochází. Farmářské obchody, prodejny s domácími produkty, pekárny, rybárny a trhy s místními produkty nabízejí plnou škálu regionálních specialit. Pomoci vám může mapa nejlepších podniků, tzv. Genusslandkarte, se kterou se v regionu snadno zorientujete.
Každý, kdo si užívá s ohledem na regionální původ, zároveň podporuje...
… místní podniky a pracovní místa,
… ochranu klimatu díky kratším přepravním trasám a nižším emisím CO₂,
… šetrné nakládání se zdroji – méně obalů, méně chlazení, méně plýtvání,
… sezónní stravování v souladu s rytmem přírody,
… důvěru v to, odkud potraviny pocházejí a jak jsou vyráběny.