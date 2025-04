Lyžování a wellness: ze sjezdovky do termálu

Přes den lyžování na čerstvém sněhu, večer regenerace těla i duše v teplé termální vodě. Spojení lyžování a wellness má v Rakousku dlouhou tradici.

Zasněžená příroda se setká s útulným teplem sauny

Sjíždění sjezdovek během dne, putování čerstvým sněhem a užívání si chladného a čistého horského vzduchu - to je jen začátek. Protože po dni plném třpytivých okamžiků na sněhu si můžete odpočinout v ubytování umístěném na sjezdovkách s termálními lázněmi a wellness.

Mnohá rakouská lyžařská střediska nabízejí kromě skvělých sjezdovek také prvotřídní wellness zařízení. Po fyzické námaze na sjezdovce je pro tělo i duši dobré naložit se do horké vody a uvolnit svaly. Zde může každý načerpat plný potenciál: při uklidňující masáži nebo při pocení ve finské sauně. Kombinace chladu a tepla je to, co dělá zimní dovolenou v Rakousku tak uvolňující.