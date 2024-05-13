Lyžařská a zimní dovolená v Rakousku
Zážitky a zimní aktivity v Alpách

Pohyb na horském vzduchu, společné chvíle s blízkými a útulné okamžiky na horské chatě: zimní dovolená v Rakousku patří k těm nejkrásnějším způsobům, jak strávit zimu.

Proč tolik milujeme lyžařskou a zimní dovolenou v Rakousku? Protože se celá země v zimě promění v třpytivý pohádkový svět, který okouzlí každého milovníka sněhu. Když první sluneční paprsky rozzáří čerstvě napadaný sníh a promění jej v bledě modře jiskřící krystaly, začíná to pravé dobrodružství. Lyžování na perfektně upravených sjezdovkách je teprve začátek.

Mimo sjezdovky na vás čekají další nezapomenutelné zážitky: romantické túry na sněžnicích vedoucí nedotčenou zimní krajinou, hlubokými lesy a k úchvatným panoramatům. Rychlé jízdy na sáňkách po klikatých drahách vykouzlí úsměv dětem i dospělým, zatímco běžecké stopy vás provedou tichými údolími a širokými zasněženými pláněmi.

Průzračný horský vzduch naplní plíce a pohled na majestátní alpské panorama dodá energii i klid zároveň. Každý zimní den v Rakousku přináší nové kouzelné okamžiky a nekonečný prostor pro dobrodružství, relaxaci i inspiraci. Rakouský zimní „Lebensgefühl“ je kombinace radosti, pohody a sněhové magie, která ve vás zůstane ještě dlouho po návratu domů.

Zimní dovolená na míru: objevte lyžování v Rakousku

Bezpečně na sjezdovce

8 důležitých pravidel na sjezdovce 

  1. Berte ohled na ostatní a nikoho nevystavujte nebezpečí.

  2. Jeďte na dohled a přizpůsobte rychlost svému stylu jízdy a schopnostem. 

  3. Přednost má lyžař nebo snowboardista jedoucí pomalu před vámi. Dávejte pozor, abyste tyto osoby neohrozili.

  4. Předjíždění je povoleno ze všech stran, ale předjížděná osoba musí mít dostatek místa.

  5. Při vjezdu na sjezdovku nebo při rozjezdu po zastavení nikomu nepřekážejte a dávejte pozor, abyste nezpůsobili pád jiné osoby. Vždy se podívejte nahoru, zda se neblíží nějaký lyžař nebo snowboardista.

  6. Pokud je to možné, při sjezdu nezastavujte na úzkých nebo nepřehledných místech. V případě pádu co nejrychleji uvolněte daný prostor.

  7. Pěšky po svahu vystupujte a sestupujte pouze na okraji sjezdovky.

  8. Každý je povinen poskytnout pomoc v případě nehody.

Zákonná povinnost nosit přilbu pro děti do 15 let platí v Salcbursku, Horním Rakousku, Štýrsku, Dolním Rakousku, Korutanech, Burgenlandu a Vídni.

Zimní dovolená mimo sjezdovky

Rakousko je známé svými legendárními lyžařskými středisky. Ale stojí za to objevovat zimní krajinu i mimo sjezdovky. Co všechno se dá zažít?

Sáňkování

Na sáňky, připravit, pozor, teď ! Nejkrásnější sáňkařské dráhy v kombinaci idylické přírody.

Vzhůru do údolí

Běžecké lyžování v Rakousku

Běžkování je skvělý způsob, jak si užít zasněženou krajinu. A rakouské zasněžené hory a údolí jsou pro to ideálním místem.

Běžkařské tratě

Bruslení

Malebná přírodní kluziště zasazená do snového horského panoramatu. Každý se tu stane ledovou princeznou nebo ledovým princem.

Ke kluzištím

Výlety na sněžnicích

Na slunci se třpytí krystalky sněhu. Bez sněžnic byste se propadli do sněhu, ale s „talíři“ na nohou se snadno dostanete skrz zasněženou krajinu.

Túry na sněžnicích

Lyžařská střediska s termálními lázněmi

Den odpočinku navíc, špatné počasí nebo jen chuť na koupání a saunu? Je mnoho důvodů proč strávit den v lázních.

Lyžařská střediska s lázněmi

Winterurlaub in Österreichs Städten und Bundesländern

4 legendární střediska zimních sportů v Rakousku

Kitzbühel: známé i daleko za hranicemi Rakouska

Městečko je proslulé každoročním závodem Hahnenkamm a strmou závodní sjezdovkou Streif s cílem v centru „Kitzu“.

Objevte Kitzbühel

Schladming: centrum lyžařského regionu

Při velkých zahájeních lyžařských sezón navodí dobrou náladu koncerty. V každoročním nočním slalomu se zde utkají hvězdy Světového poháru v alpském lyžování.

Objevte Schladming

Lech: počátky alpského lyžování

Bývalá horská vesnice se již dávno proměnila v mezinárodní středisko zimních sportů, aniž by ztratila cokoli ze svého kouzla.

Objevte Lech am Arlberg

Saalbach-Hinterglemm: velký kalibr v lyžařském cirkusu

Oblíbené středisko zimních sportů je známé svým lyžařským areálem s 270 kilometry sjezdovek, který je jedním z největších na světě.

Objevte Saalbach-Hinterglemm

Zimní akce a události v Rakousku

Novoroční otužování

1. 1. 2026
Wörthersee, Velden

1. ledna 2026 to bude opět tady: odvážní novoroční plavci se odhodlají skočit do chladného jezera Wörthersee, jehož teplota dosahuje přibližně 4 stupňů.

Do Veldenu

Závod Dachsteinlauf

9. 1. 2026 – 11. 1. 2026
Ramsau am Dachstein

V lednu se Ramsau am Dachstein stává centrem evropské amatérské běžecké lyžařské scény. Kromě hlavního závodu na 42 km mají špičkoví i amatérští sportovci na výběr z celé řady tras na různé vzdálenosti.

Dachsteinlauf

Udržitelné tipy

Jak skloubit ochranu klimatu a zimní dovolenou?

  • Vyberte si udržitelná lyžařská střediska

  • Zarezervujte si ekologicky certifikované ubytování

  • Můžete strávit zimní dovolenou na ekostatku

  • Naplánujte si cestu vlakem

  • Využijte udržitelné možnosti dopravy v lyžařském středisku

  • Vypůjčte si lyžařské vybavení (s eko standardy)

  • Pro dobro přírody: zdržujte se jen na sjezdovkách!

  • Vychutnejte si regionální, sezónní a bio potraviny

  • Vyzkoušejte slow winter aktivity

FAQ

Díky vynikajícím alpským podmínkám a rozmanité krajině je v Rakousku možné vyzkoušet mnoho zimních sportů:

  • Lyžování: Rakousko je známé díky svým lyžařským střediskům a nabízí velký výběr sjezdovek pro začátečníky i pokročilé lyžaře.

  • Snowboarding: Také snowboardisté najdou v Rakousku mnoho dobře upravených sjezdovek a snowparků.

  • Běh na lyžích: Rakousko má rozsáhlou síť běžeckých tratí pro milovníky tohoto sportu.

  • Sáňkování: Sáňkařské dráhy nabízejí zábavu pro celou rodinu.

  • Bruslení: Bruslení na zamrzlých jezerech je obzvlášť idylické. Kluziště jsou k dispozici i ve většině obcí.

  • Výlet na sněžnicích: Výlet na sněžnicích je skvělý způsob, jak si užít klidnou zimní krajinu.

  • Freeriding: Pro zkušené lyžaře a snowboardisty nabízejí některé oblasti možnosti pro freeride mimo značené sjezdovky.

  • Lyžařská turistika: Skialpinismus umožňuje prozkoumat nedotčené oblasti hor.

  • Lezení na ledu: Odvážnější si troufnou na lezení po zamrzlých vodopádech a ledových stěnách.

Wählt Regionen mit öffentlicher Anbindung, bucht Unterkünfte mit Umweltzeichen, nutzt regionale Angebote und verzichtet, wenn möglich auf Inlandsflüge. Viele Orte bieten Green Mobility, vegane Küche oder CO₂-Kompensationen an.

Tipps für nachhaltiger Winterurlaub

Legendär sind etwa der „Weiße Rausch“ in St. Anton, das „Top of the Mountain“-Konzert in Ischgl, das FIS Skiweltcup Opening in Sölden oder das Nightrace in Schladming.

Aber auch stimmungsvolle Weihnachtsmärkte und Winter-Fackelwanderungen begeistern.

Weihnachtsmärkte
Fackelwanderungen

To by vás mohlo také zajímat

Objevte to nejlepší z Rakouska!

Přihlašte si odběr našeho newsletteru a obdržíte exkluzivní informace:

  • Tipy pro zasvěcené na vaši příští dovolenou

  • Kulinářské zajímavosti a recepty 

  • Kalendář akcí s nejlepšími událostmi

  • Aktuální cestovní nabídky a speciály