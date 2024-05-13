Lyžařská a zimní dovolená v Rakousku
Zážitky a zimní aktivity v Alpách
Proč tolik milujeme lyžařskou a zimní dovolenou v Rakousku? Protože se celá země v zimě promění v třpytivý pohádkový svět, který okouzlí každého milovníka sněhu. Když první sluneční paprsky rozzáří čerstvě napadaný sníh a promění jej v bledě modře jiskřící krystaly, začíná to pravé dobrodružství. Lyžování na perfektně upravených sjezdovkách je teprve začátek.
Mimo sjezdovky na vás čekají další nezapomenutelné zážitky: romantické túry na sněžnicích vedoucí nedotčenou zimní krajinou, hlubokými lesy a k úchvatným panoramatům. Rychlé jízdy na sáňkách po klikatých drahách vykouzlí úsměv dětem i dospělým, zatímco běžecké stopy vás provedou tichými údolími a širokými zasněženými pláněmi.
Průzračný horský vzduch naplní plíce a pohled na majestátní alpské panorama dodá energii i klid zároveň. Každý zimní den v Rakousku přináší nové kouzelné okamžiky a nekonečný prostor pro dobrodružství, relaxaci i inspiraci. Rakouský zimní „Lebensgefühl“ je kombinace radosti, pohody a sněhové magie, která ve vás zůstane ještě dlouho po návratu domů.
Zimní dovolená na míru: objevte lyžování v Rakousku
Bezpečně na sjezdovce
8 důležitých pravidel na sjezdovce
Berte ohled na ostatní a nikoho nevystavujte nebezpečí.
Jeďte na dohled a přizpůsobte rychlost svému stylu jízdy a schopnostem.
Přednost má lyžař nebo snowboardista jedoucí pomalu před vámi. Dávejte pozor, abyste tyto osoby neohrozili.
Předjíždění je povoleno ze všech stran, ale předjížděná osoba musí mít dostatek místa.
Při vjezdu na sjezdovku nebo při rozjezdu po zastavení nikomu nepřekážejte a dávejte pozor, abyste nezpůsobili pád jiné osoby. Vždy se podívejte nahoru, zda se neblíží nějaký lyžař nebo snowboardista.
Pokud je to možné, při sjezdu nezastavujte na úzkých nebo nepřehledných místech. V případě pádu co nejrychleji uvolněte daný prostor.
Pěšky po svahu vystupujte a sestupujte pouze na okraji sjezdovky.
Každý je povinen poskytnout pomoc v případě nehody.
Zákonná povinnost nosit přilbu pro děti do 15 let platí v Salcbursku, Horním Rakousku, Štýrsku, Dolním Rakousku, Korutanech, Burgenlandu a Vídni.
Zimní dovolená mimo sjezdovky
Sáňkování
Na sáňky, připravit, pozor, teď ! Nejkrásnější sáňkařské dráhy v kombinaci idylické přírody.
Běžecké lyžování v Rakousku
Běžkování je skvělý způsob, jak si užít zasněženou krajinu. A rakouské zasněžené hory a údolí jsou pro to ideálním místem.
Bruslení
Malebná přírodní kluziště zasazená do snového horského panoramatu. Každý se tu stane ledovou princeznou nebo ledovým princem.
Výlety na sněžnicích
Na slunci se třpytí krystalky sněhu. Bez sněžnic byste se propadli do sněhu, ale s „talíři“ na nohou se snadno dostanete skrz zasněženou krajinu.
Lyžařská střediska s termálními lázněmi
Den odpočinku navíc, špatné počasí nebo jen chuť na koupání a saunu? Je mnoho důvodů proč strávit den v lázních.
Winterurlaub in Österreichs Städten und Bundesländern
4 legendární střediska zimních sportů v Rakousku
Kitzbühel: známé i daleko za hranicemi Rakouska
Městečko je proslulé každoročním závodem Hahnenkamm a strmou závodní sjezdovkou Streif s cílem v centru „Kitzu“.
Schladming: centrum lyžařského regionu
Při velkých zahájeních lyžařských sezón navodí dobrou náladu koncerty. V každoročním nočním slalomu se zde utkají hvězdy Světového poháru v alpském lyžování.
Lech: počátky alpského lyžování
Bývalá horská vesnice se již dávno proměnila v mezinárodní středisko zimních sportů, aniž by ztratila cokoli ze svého kouzla.
Zimní akce a události v Rakousku
Novoroční otužování
1. ledna 2026 to bude opět tady: odvážní novoroční plavci se odhodlají skočit do chladného jezera Wörthersee, jehož teplota dosahuje přibližně 4 stupňů.
Závod Dachsteinlauf
V lednu se Ramsau am Dachstein stává centrem evropské amatérské běžecké lyžařské scény. Kromě hlavního závodu na 42 km mají špičkoví i amatérští sportovci na výběr z celé řady tras na různé vzdálenosti.
Udržitelné tipy
Jak skloubit ochranu klimatu a zimní dovolenou?
Vyberte si udržitelná lyžařská střediska
Zarezervujte si ekologicky certifikované ubytování
Můžete strávit zimní dovolenou na ekostatku
Naplánujte si cestu vlakem
Využijte udržitelné možnosti dopravy v lyžařském středisku
Vypůjčte si lyžařské vybavení (s eko standardy)
Pro dobro přírody: zdržujte se jen na sjezdovkách!
Vychutnejte si regionální, sezónní a bio potraviny
Vyzkoušejte slow winter aktivity