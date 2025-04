Restaurace v Salcbursku

Restaurace s jedinečnou atmosférou v Salcbursku

Der türkise Fuschlsee bildet die Kulisse für den Brunnwirt, wo in einem 600 Jahre alten Haus frischer Fisch und andere Zutaten aus der Region mit großer Ambition veredelt werden. Das Casual-Dining Restaurant Flos liegt wunderbar am Zellersee, die modern akzentuierten, regionalen Gerichte geben sich originell – auch optisch, übrigens. Am Wallersee wiederum befindet sich das Weyringer, das Restaurant steht für eine kosmopolitische und aromareiche Küche, die vermeintliche Widersprüche in Harmonie verwandelt. Gegensätze spielen auch im Paradoxon in Salzburg eine Rolle, wo Unkonventionelles aus einfachen Zutaten puristisch auf die Teller gebracht wird – Überraschungen sind vorprogrammiert. Im Forsthofgut in Leogang, es ist umgeben von Wiesen und Wäldern, wird im exklusiven Rahmen (10 Plätze) vor offener Küche gekocht, geboten wird Alpin-Mediterranes, Veganes oder „konsequent Regionales“.