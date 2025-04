Špičkové restaurace ve Štýrsku

Schlosskeller Südsteiermark je špičková adresa pro všechny, kdo mají rádi překvapení - u jídelního lístku nevíte, co vás čeká. Jisté však je, že bude kreativní, precizně zpracované a lokálně sezónní. „Naše talíře jsou jevištěm venkovského zemědělství,“ říká Andreas Krainer o své nové štýrské kuchyni, kterou servíruje v restauraci hotelu Krainer v Langenwangu. V minirestaurace Johanns Living v Bruck an der Mur se podávají klasické pokrmy s nadhledem. Tipem jsou nenadívaná husí játra s blunzen a dršťkami. Zámek Gabelhofen je rozsáhlejší, vytříbená regionální kuchyně má bohatou chuť a ráda zušlechťuje zvěřinu z vlastního lovu a ryby z místních vod. Gasthaus Haberl v Ilzu zůstává věrný své tradiční regionální a sezónní kuchyni, aniž by ignoroval současnost. A ohromuje vynikajícím vinným lístkem