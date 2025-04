Mezi jabloněmi, vinicemi a dýňovými poli, mezi jezery a ledovcem vás Štýrsko zláká rozmanitostí svých chutí.

Od ledovce k vínu

Kulinářské putování po Štýrsku vás zavede na cestu od dachsteinského ledovce až do hlavního města gastronomie Štýrského Hradce, od léčivých pramenů v Termální a vulkanické oblasti až do vinařského kraje. Navzdory tak rozdílným typům krajiny spojuje zdejší lidi jedna vlastnost: štýrská srdečnost. Je pro ni charakteristická bezprostřední zvídavost okořeněná velkorysostí a klidem. Tyto vlastnosti se promítají i do horských chat, farmářských obchodů a trhů, vinných šenků podél štýrských vinařských stezek, hostinců i restaurací. A jsou patrné samozřejmě i v regionálních produktech a pokrmech, které zde můžete ochutnat.

Dalo by se říci, že obyvatelům Štýrska koluje v žilách dýňový olej. Toto „zelené zlato“ dodává pokrmům, jako je ledový salát Grazer Krauthäuptel, salát s kuřecím masem Backhendlsalat, salát s fazolemi Käferbohnensalat i různé dezerty, jemnou oříškovou chuť. Na Jablečné cestě, která se vine východním Štýrskem, mohou návštěvníci ochutnat křehké, sladké i trpké odrůdy jablek od Arlet a Gala přes Korunního prince Rudolfa až po Elstar. Ve studené alpské pramenité vodě žije siven, pstruh a horské krevety. Jižanskou atmosféru a ovocná vína si vychutnáte na slavnostech vína a ve vinných šencích podél štýrských vinařských stezek. Okouzlující kout světa se srdečnými lidmi. To je to „pravé Štýrsko“.