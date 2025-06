Korutany Thermal Römerbad : pestrá smyslnost

Thermal Römerbad v Bad Kleinkirchheimu, zasazený do malebného korutanského pohoří Nockberge, přenáší návštěvníky zpět do éry starověkých Římanů – avšak s moderním luxusem. Tento výjimečný wellness svět, inspirovaný římskými lázeňskými obřady, nabízí bazény osvětlené v zelených a fialových tónech, napajedla ve stylu „Forum Romanum“ a „Trajanus Laconicum“, a to vše s důrazem na relaxaci a harmonii.

Rozkládající se na třech podlažích, Römerbad zahrnuje 13 luxusních saun a širokou škálu procedur v oddělení masáží a kosmetiky. Návštěvníci si zde mohou dopřát aromaterapeutické masáže, tělové peelingy a další procedury, které povyšují zážitek z termálních lázní na zcela novou úroveň. Tento alpský klenot je právem považován za jednu z nejkrásnějších wellness svatyní v Evropě.