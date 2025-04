In Niederösterreich in die Geschichte eintauchen

Waldviertler Schmalspurbahn

Die Waldviertler Schmalspurbahn war in früherer Zeit das Rückgrat des wirtschaftlichen Austausches mit Böhmen und Mähren. Zwei getrennte Strecken führen von Gmünd nach Groß Gerungs und Litschau im nordwestlichen Waldviertel. Viadukte, Tunnel und die idyllische Landschaft des Waldviertels machen die Fahrt zu einem abwechslungsreichen Erlebnis.

Reblaus Express

Weiter östlich verkehrt zwischen der Weinstadt Retz und der Thayastadt Drosendorf der Reblaus Express. Eine Reise, die nicht zuletzt durch jene Weingärten führt, die diese Region prägen.

Ötscherland-Express

Der Ötscherland-Express fährt zwischen Kienberg-Gaming, Lunz am See und Göstling. Die Fahrgäste haben dabei die Möglichkeit, in historischen Waggons, gezogen von einer über 100 Jahre alten Dampflock oder einer 80-jährigen Diesellok, die Bergstrecke entlangzufahren.

Mariazellerbahn

Ein beliebtes Transportmittel für Wander:innen, Radfahrer:innen und Pilger:innen ist die Mariazellerbahn. Mit einer Strecke von 84 Kilometern ist sie die längste Schmalspurbahn Österreichs. Sie verlässt kurz nach St. Pölten das Traisental und wechselt über sanfte Höhen ins Pielachtal. Gebirgig wird die Strecke im malerischen oberen Erlauftal, wo sich spektakuläre Ausblicke auf die Berglandschaft des Ötschers bieten. Danach geht es hinunter in den Wallfahrtsort Mariazell.

Schneebergbahn

Die Schneebergbahn, ein historischer Dampfzug, verkehrt an jedem zweiten Sonntag von 02. Juni bis 22. September.