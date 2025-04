Zajímavá místa ve Štýrsku

Svoboda bez hranic Zážitky ve štýrské přírodě

Dachsteinský ledovcový svět

Dachstein je se svou výškou 2 995 metrů nejvyšší horou Štýrska. Žluté gondoly s panoramatickým výhledem vás vyvezou přímo do zdejšího ledovcového světa. Čiré vzrušení pocítíte při přechodu přes visutý most, sestupu po 14 schodech do prázdna nebo na panoramatické plošině Sky Walk. Zde se cítíte majestátně stejně jako masiv Dachsteinu, volní jako vítr a při pohledu na pohoří nad údolím Ennstal takřka na dosah nebi. Pokud by se přihnala bouřka nebo se zhoršila viditelnost, ochranu poskytne Ledový palác v nitru ledovce.