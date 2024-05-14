Altaussee im Ausseerland-Salzkammergut
Alpines Lebensgefühl zwischen See und Berg
Einleitung
Altaussee im steirischen Salzkammergut gilt als „Tintenfass der Literatur“, das viele Schriftsteller:innen anzieht. Hugo von Hofmannsthal kam bereits 1892 zur Sommerfrische in den heilklimatischen Luftkurort, ebenso Egon Friedell, Friedrich Torberg und Arthur Schnitzler. Die Autorin Barbara Frischmuth wuchs am Altausseer See auf.
Wahrscheinlich habe es mit der Landschaft zu tun, war Alfred Komarek überzeugt, österreichischer Schriftsteller und selbst im Ausseerland aufgewachsen. Und tatsächlich: Um den Altausseer See zu wandern, eine Bootsfahrt genießen oder Radfahren ist geruhsam, entspannend und eröffnet neue Perspektiven. Die Felsen an der Seewiese, Wälder sowie Loser und Trisselwand spiegeln sich im See und prägen das Landschaftsbild. Alfred Komarek liebte die Schönheit, in der so manche Geschichte aufkämen, wie er sagt. Man müsse bloß Ohren haben, um sie zu hören, so der Schriftsteller weiter. Und das Talent, sie aufzuschreiben. Sein denkwürdiges Fazit: „Am Ende ist es doch immer die Natur, die den Menschen zum Künstler werden lässt.“
Ermäßigungen und all-inklusive-Angebote garantieren die GästeCards im Ausseerland: Viele attraktive Highlights könnt ihr mit unterschiedlichen Card-Varianten im Ausseerland und im Salzkammergut erleben.
Das Altausseerland-Salzkammergut aus allen Perspektiven
Die Top Highlights
Aktivitäten und Reiseziele im Ausseerland-Salzkammergut
Besondere Events
Altaussee ist eine Landschaft, die einen umfängt, aber niemals einsperrt. Kreative Menschen finden das reizvoll, das beflügelt sie, das bringt sie auf Ideen.Alfred Komarek (1945-2024), Österreichischer Schriftsteller
Regionale Rezepte
Steirischer Backhenderlsalat
Das Geheimnis dieses Rezeptes: das Sulmtaler Geflügel. Mit diesem Rezept schmeckt der Backhenderlsalat wie das Original aus der Steiermark.
Steirisches Wurzelfleisch
Eines der bekanntesten regionalen Schmankerln mit Wurzelgemüse, das mit steirischem Kürbiskernöl verfeinert wird.
Besondere Unterkünfte
Regional genießen im Ausseerland
Im „Feinkostenladen“ Steiermark – und da besonders im Ausseerland – ist es leicht, regional einzukaufen und zu speisen. Ab-Hof-Betriebe und Genussläden, Bäckereien, Fischereien und Bauernmärkte bieten ein wahres Füllhorn an Spezialitäten an – die Genusslandkarte gibt Orientierung.
Wer regional einkauft, …
… unterstützt regionale Betriebe und Arbeitsplätze
… kann durch kürzere Transportwege zu geringeren Emissionen beitragen
… kann Verpackungsaufwand reduzieren
… orientiert sich an saisonalen Produkten
… erhält Einblick in Herkunft und Produktion