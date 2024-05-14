Liegt es am See, an der Luft, der Stille oder an den Bergen? – Vielleicht ist es die Mischung, die Altaussee und das Ausseerland-Salzkammergut so besonders macht.

Altaussee im steirischen Salzkammergut gilt als „Tintenfass der Literatur“, das viele Schriftsteller:innen anzieht. Hugo von Hofmannsthal kam bereits 1892 zur Sommerfrische in den heilklimatischen Luftkurort, ebenso Egon Friedell, Friedrich Torberg und Arthur Schnitzler. Die Autorin Barbara Frischmuth wuchs am Altausseer See auf.

Wahrscheinlich habe es mit der Landschaft zu tun, war Alfred Komarek überzeugt, österreichischer Schriftsteller und selbst im Ausseerland aufgewachsen. Und tatsächlich: Um den Altausseer See zu wandern, eine Bootsfahrt genießen oder Radfahren ist geruhsam, entspannend und eröffnet neue Perspektiven. Die Felsen an der Seewiese, Wälder sowie Loser und Trisselwand spiegeln sich im See und prägen das Landschaftsbild. Alfred Komarek liebte die Schönheit, in der so manche Geschichte aufkämen, wie er sagt. Man müsse bloß Ohren haben, um sie zu hören, so der Schriftsteller weiter. Und das Talent, sie aufzuschreiben. Sein denkwürdiges Fazit: „Am Ende ist es doch immer die Natur, die den Menschen zum Künstler werden lässt.“