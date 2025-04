Die Vielfalt an Schlossfestivals in Österreich ist herausragend. Und die außergewöhnlichen Kulissen tragen ihren Teil zum Kunstgenuss bei.

Vorhang auf für prächtige Kulissen

Was für ein beeindruckendes Gefühl, ein kulturelles Festival an einem geschichtsträchtigen Ort zu erleben! Schlossfestivals schaffen genau das, indem sie Geschichte und Musik miteinander verbinden. In Österreich haben wir dabei sogar die Qual der Wahl: Ob historischer Burggraben, barocke Parkanlage oder imperialer Prunksaal – jede Kulisse hat etwas ganz Besonderes.

In Österreichs Schlössern hat jeder Stein, jedes Gemälde und jeder versteckte Winkel schon so einiges gesehen. Welche kuriosen Geschichten und Geheimnisse sie uns wohl erzählen könnten? Genau das macht Schlossfestivals auch so spannend: Diese geschichtsträchtige Atmosphäre schwingt hier überall mit. Und auch wenn die Schlossfestivals vor historischer Kulisse stattfinden, präsentieren sich leidenschaftliche Musiker:innen an diesen außergewöhnlichen Orten gleichermaßen zeitgemäß wie modern.

Trotz unterschiedlicher Kulissen haben doch alle Schlossfestivals etwas gemeinsam: Musik von höchster Qualität.