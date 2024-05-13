Zážitky na rakouských ledovcích
Hochalpines Vergnügen in den Gletschergebieten
Rakouské ledovce představují mnohem víc než jen perfektní zimní zábavu na sjezdovkách. Kdo chce zažít vysokohorské dobrodružství, najde tu po celý rok jedinečné zážitky – při lyžování na ledovcových svazích s dostatkem sněhu, při běžkování nebo na skialpinistických túrách v obklopení majestátních horských hřebenů.
V létě i v zimě nabízejí ledovce zcela nové perspektivy: panoramatické vyhlídky, vysokohorské turistické trasy a lezecké cesty, stejně jako zimní turistika, běžkování a skialpové túry nabízejí působivé pohledy do zdejšího fascinujícího „světa kamene a ledu“. Jednou z největších atrakcí je Pasterze na úpatí Großglockneru – s délkou přibližně osm kilometrů je nejdelším ledovcem východních Alp a alpskou krajinou se táhne jako stříbrná stuha.
Ať už jste tu na sportovně aktivní dovolené, nebo jen relaxujete a objevujete okolí, rakouské ledovce vás budou po celý rok lákat k pohybu, pobytu v přírodě a zdolávání vrcholů.
Flattach – Národní park Vysoké Taury
Ledovec Mölltal v Korutanech
V létě se ledovec Mölltal proměňuje v ráj pro milovníky přírody, obdivovatele panoramatických výhledů i všechny, kdo touží po vysokohorských dobrodružstvích. Křišťálově čistá horská jezera, jako je Stübelesee, impozantní ledovcové scenérie a pestré turistické či cyklistické trasy proměňují návštěvu tohoto ledovce v jedinečný alpský zážitek. Na horní stanici lanovky ve výšce 2 800 metrů na vás čeká restaurace s nádherným výhledem na celý horský svět.
Sportovně založení ocení jistou sněhovou pokrývku až do výšky 3 122 metrů a prvotřídně upravené sjezdovky v délce 17,4 km. Mezi další lákadla ledovce Mölltal patří nejdelší podzemní lanovka světa, Gletscherexpress, nádherné panorama a prašan. Vše dohromady zaručuje návštěvníkům autentický alpský zimní zážitek. Ledovcový lyžařský areál nabízí sjezdovky všech obtížností s devíti vleky a je ideální pro klidnou zimní dovolenou mimo ruch velkých středisek. Díky krátkým čekacím dobám a bezplatnému skibusu ve Flattachu je ledovec Mölltal také optimální zimní destinací pro rodiny s dětmi.
Zimní sezóna trvá od října do června – podle sněhových podmínek.
Kaprun – Zell am See
Kitzsteinhorn v Salcbursku
Hora Kitzsteinhorn v Kaprunu ukazuje své přednosti i v létě: ve výšce až 3 203 metrů čekají na návštěvníky turistické stezky, traily pro horská kola i lezecké cesty. Jedinečnou atrakcí je nejvýše položený turistický cíl v Salcbursku, Gipfelwelt 3000, s panoramatickou vyhlídkou Top of Salzburg ve výšce 3 029 metrů. Ti, kdo se chtějí ponořit do vysokohorského světa, mohou využít bezplatnou prohlídku pod vedením strážců místního Národního parku.
Kitzsteinhorn, snadno dostupný z Kaprunu, je známý svými 23 moderními lanovkami, které vedou až do výšky přes 3 000 metrů. Lyžaři se mohou spolehnout na dostatek sněhu a tešit se na perfektní zážitky na mírných ledovcových svazích i náročných sjezdech o celkové délce 61 kilometrů. Mezi největší lákadla patří sjezdovka Black Mamba a pět freeride tras. Snowboardisté a vyznavači freeskiingu mohou předvést své triky ve snowparcích a na rampě Superpipe. Stylovým místem je ICE CAMP presented by Audi – obří iglú s ledovým barem a útulnou terasou přímo v srdci ledovcového lyžařského areálu.
Sezóna trvá od října do května – podle sněhových podmínek.
Ramsau – Schladming Dachstein
Ledovec Dachstein ve Štýrsku
Opravdu fascinující jízda! Lanovka tu překonává více než 1 000 metrů převýšení a během několika minut vás zaveze k majestátním stěnám Dachsteinu ve výšce 2 700 metrů. V letních měsících lákají návštěvníky turistické trasy a via ferraty s dechberoucími pohledy do údolí, a při snídani za východu slunce nebo fondue při západu slunce se ledovec mění v místo, kde zažijete magické okamžiky.
Sjezdovky tu už nenajdete – místo nich si zimní nadšenci užijí řadu aktivit mimo sjezdovky: zimní turistiku, skialpinismus, freeride či běžecké lyžování na nejdelší ledovcové běžecké trati světa. Ti, kdo touží po velkých výzvách, se mohou vydat na legendární přechod Dachsteinu – nezapomenutelný zážitek plný sněhu a ledu.
Kdo raději obdivuje okolí než namáhá tělo, nebude tady zklamán: Schody do prázdna, Nebeský žebřík, Sky Walk, Ledový palác a nejvýše položený visutý most v Rakousku činí z Dachsteinu celoroční turistický cíl plný zážitků. Horní stanice lanovky na Hunerkogelu patří k nejkrásnějším vyhlídkám východních Alp.
Zimní sezóna trvá od 25. prosince do 9. listopadu – podle sněhových podmínek.
Tak budete dobře připraveni na den na ledovci
Zkontrolujte předpověď počasí!
Počasí a sněhové podmínky se denně mění, proto se před výletem na ledovec vyplatí zjistit aktuální informace o sněhu, teplotě a větru.
Získejte aktuální informace přímo od lyžařského areálu!
Na webových stránkách ledovcových středisek najdete vše o otevřených vlecích, výšce sněhu, stavu sjezdovek, veřejné dopravě a nadcházejících akcích.
Nezapomeňte na ochranu před sluncem!
Na horách jsou sluneční paprsky obzvlášť silné a sníh je navíc odráží. Proto nikdy nevycházejte na ledovcové svahy bez opalovacího krému s ochranou SPF a kvalitních slunečních brýlí!
Hintertux – Zillertal
Ledovec Hintertux v Tyrolsku
Na ledovci Hintertux ve výšce 3 250 metrů vás čeká léto plné jedinečných zážitků. V Gletscherflohparku, nejvýše položeném zážitkovém hřišti v Evropě, si malí objevitelé užijí hry s výhledem na věčný led. Dobrodružný okruh Gletscherflohsafari, túry po ledovci s průvodcem, průzkum jeskyní, plavání v ledové vodě či lezení po ledu slibují aktivní zážitky i pořádnou dávku adrenalinu – a to vše bez lyží. Ti, kdo dávají přednost odpočinkovým aktivitám, si mohou vychutnat pohodovou procházku přímo pod ledovcem nebo si tu dopřát piknik či snídani v kabinové lanovce. Jedinečným lákadlem je přírodní památka Spannagelhöhle – 13 kilometrů dlouhá mramorová jeskyně, unikát celých Centrálních Alp.
„The snow must go on!“ – tímto mottem žije ledovec Hintertux v zimě. Nabízí více než 60 kilometrů sjezdovek s garancí přírodního sněhu a tratěmi všech obtížností: od prašanových a firnových svahů až po náročné muldové tratě – a to až do výšky 3 250 metrů. Snowboardisté ocení široké tratě, velkolepou nadmořskou výšku, legendární après-ski i funslopes. Pro děti je připravena sjezdovka kidsslope v areálu Sommerbergalm – se sněhovými tunely, klopenými zatáčkami a zvlněnou sjezdovkou, které těm nejmenším zaručí spoustu zábavy a dobrodružství. A Přírodní ledový palác zase všechny nadchne svými obrovskými rampouchy a bizarními ledovými útvary – třpytivou přírodní podívanou.
Zimní sezóna trvá od září do června – podle sněhových podmínek.
Neustift – Stubaital
Ledovec Stubai v Tyrolsku
Stubaiský ledovec ukazuje návštěvníkům svou působivou tvář i v létě. Přímo u horní stanice lanovky Eisgrat ve výšce 2 888 metrů začínají turistické stezky, lezecké cesty i ledovcové túry. Najdete tu i dětské hřiště, které nabídne malým návštěvníkům pohybové aktivity s výhledem na hory. Místo s výjimečným klidem najdete přímo uprostřed lyžařského areálu – horská kaplička na Schaufeljochu, která na vás zapůsobí svou silnou atmosférou a panoramatickým výhledem.
V zimě se největší ledovcový lyžařský areál Rakouska mění v opravdovou říši sněhu. Celkem 26 lanovek a vleků a 35 sjezdovek nabízí ideální podmínky pro všechny – od širokých, snadných tratí až po náročné muldové svahy a neupravované trasy. Nabídku doplňuje snowboardový funpark, závodní trať, dráha pro měření rychlosti, skatingová běžecká stopa i ledolezecká věž. Skvělým zážitkem je i vyhlídková platforma Top of Tyrol ve výšce 3 200 metrů, která se tyčí šest metrů nad propastí. Zkušení lyžaři mohou vyrazit na desetikilometrovou trať „Wilde Grub’n“ vedoucí z horní stanice lanovky Wildspitz ve výšce 3 210 metrů až do údolí v nadmořské výšce 1 750 metrů. Rodiny potěší speciální bonus: děti do 10 let lyžují zdarma, pokud je doprovází rodič.
Stubaiský ledovec ale není jen místem alpských zážitků – je také symbolem odpovědného přístupu k přírodě. Celý areál je poháněn stoprocentně ekologickou elektřinou a v mnoha částech nabízí bezbariérový přístup.
Zimní sezóna trvá od října do května – podle sněhových podmínek.
Sölden – Ötztal
Ledovcový ski areál Sölden v tyrolském Ötztalu
V létě se svět ledovců v Söldenu ukazuje ze své sportovně-relaxační stránky. Oblíbený je jako cíl výletů, ráj pro milovníky pěších túr i terén pro bikery a silniční cyklisty. Ötztalská ledovcová silnice, nejvýše položená alpská silnice ve východních Alpách, se vine asi 15 kilometrů a stoupá až do výšky přes 2 800 metrů. Ti, kdo chtějí ještě výš, mohou dosáhnout až 3 250 metrů a vychutnat si dechberoucí panoramata na vyhlídkových plošinách.
Lyžařský areál u ledovců Rettenbach a Tiefenbach se pyšní třemi vrcholy přes 3 000 metrů, které jsou dostupné nejmodernějšími lanovkami. Ledovcové lyžařské středisko nabízí přes 34 kilometrů sjezdovek a je propojeno spektakulárním tunelem pro lyžaře.
Ledovec Tiefenbachgletscher nabízí sjezdovky pro všechny úrovně i mírnější terén – ideální pro začátečníky. Sousední ledovec Rettenbachgletscher zase nadchne zkušené lyžaře díky svým pestrým a náročnějším sjezdovým možnostem. V areálu najdete restaurace, pavilon pro akce, zimní bar a školu lyžování a snowboardingu. V söldenském ledovcovém světě se navíc nachází evropské testovací centrum zimního sportovního průmyslu.
Zimní sezóna trvá od konce září do května – podle sněhových podmínek.
Feichten – Tiroler Oberland
Ledovec Kaunertal v Tyrolsku
V létě je Kaunertalský ledovec opravdovým přírodním rájem. Při turistice či horolezectví můžete objevovat impozantní vysokohorské trasy – nebo se odvážit pohlédnout dolů z vyhlídkové platformy Dreiländerblick. Odtud se otevírá panorama nejvyšších vrcholů Rakouska, Itálie a Švýcarska. Pro milovníky přírody je skvělým zážitkem také procházka ledovcovou jeskyní. Oblíbeným cílem výletů je také jezero Gepatsch-Stausee, s nádherným výhledem na impozantní přehradu.
Kaunertalský ledovec nabízí 55 kilometrů sjezdovek všech obtížností, je dostupný po Kaunertalské ledovcové silnici. Lyžařský areál vede do alpských výšek až do 3 200 metrů. Kromě lyžařů a tréninkových týmů tady najdou ideální podmínky i freerideři – například ve snowparku s nejdelší překážkovou dráhou Half Mile Jib Line v Alpách. I mimo sjezdovky nabízí areál řadu dalších aktivit – od zimních túr a skialpinismu až po jízdu v rolbě.
Ledovcový areál je navíc přístupný všem bez omezení. Region získal za svůj přístup již několik ocenění. Všechny vstupy jsou bezbariérové, areál také nabízí speciální kurzy pro vozíčkáře s monoski sáňkami.
Zimní sezóna trvá od října do května – podle sněhových podmínek.
St. Leonhard im Pitztal
Ledovec Pitztal
Ať už aktivně, nebo jen s touhou obdivovat hory – léto ve výšce 3 440 metrů na Pitztalském ledovci má mnoho podob. U jezera Rifflsee, nejvýše položeného horského jezera v Evropě, se můžete vydat na túru, zkusit lezení po horách nebo se dokonce projet na voru. V okolí vrcholů na vás čekají horské stezky, dětská hřiště i klidná místa k odpočinku. Zvlášť působivé je takzvané „Ledovcové kino“ s panoramatickým výhledem na horský svět a Kaple bílého světla – sakrální umělecký prostor zasazený do vysokohorské krajiny.
Pitztalský ledovec, nejvýše položený lyžařský areál v Rakousku, se pyšní značkou kvality tyrolských sjezdovek. Slouží jako tréninkové zázemí pro národní týmy alpského lyžování a je také domovem bývalé lyžařské hvězdy Benniho Raiche. Není divu – nabízí opravdu mnoho: 40 kilometrů sjezdovek všech obtížností, záruku sněhu, skialpové trasy s profesionálními průvodci, běžkařské tratě na přírodním sněhu, neupravené tratě a spoustu dalšího. Oblibu tak nachází jak u rodin, tak snowboardistů a milovníků freeridu.
Horní stanice lanovky se svou futuristickou architekturou dokonale zapadá do zdejšího ledovcového světa. Skutečným vrcholem – doslova i obrazně – je Café 3.440 s proskleným panoramatickým průčelím a volně zavěšenou terasou. Výhled na okolní ledovcový svět s přibližně padesáti třítisícovkami je opravdu dechberoucí.
Events am Gletscher
Tipy k udržitelnosti
Jak skloubit ochranu klimatu a zimní dovolenou?
Rezervujte si ekologicky certifikované hotely
Zkuste strávit zimní dovolenou na bio-farmě
Naplánujte si cestu vlakem
V lyžařském středisku využívejte udržitelnou mobilitu
Půjčte si lyžařské vybavení (s ekologickými standardy)
Vychutnejte si regionální, sezónní a ekologické potraviny
Vyzkoušejte zimní slow aktivity