Národní a přírodní parky v Rakousku

Jak se člověk stane strážcem národního parku?

Říká se, že lidé dělají dobře to, co je baví. Hermann Jansesberger, jeden z více než 200 strážců v šesti rakouských národních parcích, je příkladem dokonalého nasazení. Hermann je „porozuměním přírodě“ doslova posedlý. Neexistuje mech, který by nedokázal pojmenovat, ani kámen, o jehož dávné historii by nevyprávěl s nadšením. Každý brouk, kterého potká, stojí za zastavení. Ale jak se vlastně člověk může stát strážcem národního parku?

Blízký vztah k přírodě a radost z práce s lidmi jsou základními předpoklady. Náplň práce se liší podle konkrétního parku, ale mezi hlavní úkoly patří doprovod návštěvníků a školních skupin, údržba naučných stezek a pozorovacích stanovišť, pořádání přednášek, dohled nad oblastí a monitorovací aktivity. Je to zodpovědná práce, která vyžaduje znalosti i nadšení.