Rakouský les jako prostor pro pohodu, zpomalení a sportovní zážitky: přírodní podněty působí na tělo i duši uvolňujícím způsobem.

Es scheint, als schenke uns der Wald die Entspannung, die gerade im digitalen Alltag oft verloren geht. Bäume nehmen Kohlendioxid auf, geben Sauerstoff ab und wirken als natürliche Luftreiniger. Der Wald kann aber noch viel mehr. Im Wald lösen sich manchmal Sorgen buchstäblich in Luft auf – und wir fühlen uns von der Natur als Kraftquelle gestärkt. Warum ist das so?

Forschungen haben ergeben, dass Waldluft Pflanzenstoffe enthält, die den Körper positiv beeinflussen, das Immunsystem unterstützen und einen ausgleichenden Einfluss auf das Herz-Kreislaufsystem haben können. Studien legen nahe, dass ein zwei- bis dreistündiger Waldaufenthalt eine erhöhte Aktivierung natürlicher Killerzellen bewirken können, was zur Abwehr gesundheitsschädlicher Einflüsse beitragen kann. All das macht „Waldbaden“ zwischen Moos, Vogelgezwitscher und Baumkronen in Österreich so attraktiv.