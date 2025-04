Ski amadé

Jen co by kamenem dohodil (60 km od Mozartova městaSalcburku) najdete největší rakouské lyžařské středisko, které spojuje 5 lyžařských areálů, 25 lyžařských středisek, 760 km sjezdovek a 270 vleků pod jedním skipasem. Snowboardisté mohou naplno využít všechny sjezdovky a trasy mimo sjezdovky, které jsou přehledně značené a vhodné pro všechny úrovně dovedností od začátečníků až po zkušené snowboardisty. Chcete se zdokonalit? Přihlaste se do kurzu nebo si na několik dní najměte profesionálního instruktora.

Ski Amadé je také domovem 10 snowparků a 13 fun parků, kde najdete half-pipes, překážkové dráhy a především úžasný prašan. A pokud si budete chtít mezi tím protáhnout nohy a ochutnat něco dobrého , čeká na vás ne méně než 260 horských chat a restaurací kam si můžete kdykoli zaskočit na tradiční rakouské zimní speciality, jako je například " Císařský trhanec" neboli "Kaiserschmarren".